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數位轉型2.0 場景應用掛帥
談論了數年的數位轉型，早已不再是口號，而且隨著數位轉型成熟度愈高，許多案例早已擺脫單點或分散式的試作實驗，轉向與業務場景進行更緊密的結合，根據IDC觀察，企業已然從數位轉型1.0的時代，進入了數位轉型2.0的旅程，而且是由資料驅動著總體發展的力道。
UEBA洞燭風險 防洩密於未然
攻擊者在論壇上販售竊取的機敏資料，已是常見變現的手法。例如銓敘部日前揭露的公務人員個資外洩案，以及本土知名人力銀行的20萬筆求職者個資，皆為多年前防護措施較薄弱時所外流，如今則先後在地下論壇出現販售。實際上，機敏資料的市場價格愈高，自然吸引愈多攻擊者覬覦，有時可能僅須基於已知的漏洞，以慣用的攻擊工具即可滲透成功，進而橫向移動直到完成資料的竊取。
入侵偵測暨防禦類型多 網路型徹底全攻略
入侵偵測暨防禦系統可區分為「網路型」、「無線型」、「網路行為分析系統」、「主機型」等四大類型，本期文章先探討網路型入侵偵測暨防禦系統，可監控特定網段或設備的網路流量，並且分析網路層、傳輸層及應用層通訊協定，以找出可疑活動。
DNA架構整合有線無線 自動化降低維運門檻
隨著Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）正式發布認證專案後，自2019年下半年起，網通市場中最熱門的話題非Wi-Fi 6莫屬，相較於第五代行動通訊網路（5G）在台灣的進程，目前Wi-Fi 6顯得更加務實可用。
韌體搭載雲端原生環境 讓AI應用無所不在
針對新世代無線網路規範Wi-Fi 6，主要提供有線無線整合方案的HPE Aruba，除了推出支援802.11ax的550/530/510系列型號無線基地台，同時亦包含Aruba CX系列交換器，除了解決供電給無線基地台的問題，同時讓園區網路改以AI驅動的自動化能力加速排除問題。
破除萬物互聯傳輸瓶頸 第六代無線網路正夯
數位化應用已是當代的顯學，正在改變人們的生活型態與企業營運模式，讓家居、企業辦公室、醫療院所等場域，皆藉由智慧化甚至AI輔助控管，以提高使用者體驗。
Cloud Pak實作環境 一次建構隨需部署異質雲
網路生活與消費型態的轉變，驅動企業與組織正視數位化世代的應用習慣，以往為了推出新業務，由IT部門自主開發、採購建置基礎架構、整合測試後上線營運，冗長的工作流程已無法因應瞬息萬變的市場。
航向雲端原生應用 vSphere再造混搭容器
在數位化浪潮下，企業應用服務不論是部署在公有雲或私有雲，運行環境演進到雲端原生（Cloud Native）架構幾乎成為主流的發展方向。
中國信託聚焦AI發展策略 智慧QA挖出語音價值
善用新興科技與數據的力量來加速轉型已經成為傳統金融業的一大課題，擁抱金融科技（FinTech），透過數位再造、業務流程自動化來強化競爭力已刻不容緩。ISPP智慧語音處理平台使用ASR與NLP等語音互動技術將人工智慧快速部署至其客服中心、行銷活動以及核心銀行業務，藉由自助服務分析平台讓員工進行多維度分析，精準掌握客戶喜好、降低成本同時創造競爭優勢。
活用手機軟體封包檢測 可疑App傳輸無所遁形
智慧型手機中資料的安全及隨之而生的犯罪逐漸受到重視，因此相關的防毒軟體和病毒檢測軟體之開發及運用，在未來一定會有長足的發展，有鑑於此，本文將對便於取得之手機封包擷取軟體進行比較，找出其中何者功能最優秀操作較方便。
內建雙重熱備援防護 Exchange 2019保郵件安康
微軟的Exchange Server 2019在虛擬化平台和資料庫可用性群組（DAG）的雙重HA保護之下，不僅不必擔憂單一主機發生故障，還可以靈活配置不同DAG的熱備援伺服器，讓運行的安全與效能問題同時得到彈性的管理機制。本文就透過實作的方式來實際操作示範。
剖析入侵偵測暨防禦 了解無線型先天優劣(下)
針對無線型入侵偵測暨防禦系統，上集文章已經介紹過了無線網路的運作原理及標準、元件構成，也詳細講述了該類型入侵偵測暨防禦系統的主要元件及架構，接續其內容，本次下集文章將接著探討無線型入侵偵測暨防禦系統的安全性能與管理能力。
IT轉型安全防禦也須擴展 完整剖析零信任架構模型
無論是資料中心，雲端，還是分支機構，安全威脅無所不在，企業必須開始重新考慮安全策略，並將防禦面擴展到分支機構的邊緣和雲邊緣，如果完全只依賴於傳統安全堆疊式架構的保護，那麼在可見性和覆蓋範圍方面將存在潛在的差距，因此本文將介紹一個可適用於現行多變威脅環境的安全架構－零信任安全架構（Zero Trust Architecture）。
依需求客製化映像 SQL Server容器輕鬆部署
本文說明採用SQL Server容器將如何縮短建構研發與測試環境，並且示範在Windows Server 2019作業系統中同時執行混合Windows和Linux容器的運作環境。最後，也會講解當官方容器映像檔不符合需求時，企業要怎樣自行打包客製化的容器映像檔。
網路型RAID-1技術 DRBD無縫接軌服務
線上服務的主機發生異常狀況時，備援節點主機必須立即啟動替代，才能夠讓服務不致中斷，並且要即時保持各個節點主機資料同步，確保在取代服務時，資料依然是最新的。對此，本文將介紹一套頗富盛名的資料同步軟體DRBD，並實際操作示範。
假基地台攻擊防不勝防 亟需威脅偵測揪出中間人
GSM系統的單向認證機制存在缺陷，因而讓假基地台有機可趁，惡意人士透過假基地台監測無線通訊系統中的各種訊令傳輸來竊取私密資料，進行盜用或詐騙，所以目前急需威脅偵測機制來偵測假基地台的存在，以保障合法終端用戶的隱私安全。
虛實整合零售新樣貌 個資保護與公平競爭不可少
現今商業發展進入新零售時代，強調線上與線下虛實整合，利用科技優化銷售流程且更能了解客戶，還會推出大折扣、加價購、抵用券、集點、贈品、贈獎等各種好康行銷的集客誘餌，更精準地在茫茫人海中捕魚。業者銷售的過程會利用民眾個資而需強化資安系統及防免詐騙情事，而好康行銷的手法也應避免涉入不公平競爭。
洞察客戶服務有形化 信義房屋轉型軟硬兼施
房仲業是透過人對人的服務業，如何把服務變成有形化、如何洞察到客戶需求並掌握客戶需求的變化，科技與資料的應用缺一不可。因此，在過去兩年來，信義房屋除了著手網站以及App的改版外，也在改版的過程中，一併考量數據建構這個課題，並且重新評估雲端的應用。
借鏡星展銀行談成功之鑰 解析企業轉型常見錯誤
星展銀行學到數位轉型重點不是技術與科技，而是心態的改變，其最成功的地方是由上到下都深信創新會幫助星展銀行存活下來，繼續成長。
引進數位勞工補缺口 RPA三部曲彰顯效益
既有的資訊系統與技術雖然也可做到流程自動化，但導入RPA具有成本優勢。然而，導入RPA已非單純的IT建置，其中更牽涉到人資問題，加上作業流程改變，衍生的風險控管以及相關系統規劃設計與管理，都是導入RPA時必須思考的課題。
原生雲端AI判讀 協調流程自動化回應
論及當前資安相關議題，台灣微軟亞太區技術支援中心資訊安全暨風險管理協理林宏嘉觀察，實際上並非技術問題，主要是企業高階管理層的思維尚未跟進威脅演進的腳步。當資安問題等同於犯罪，勢必跟人脫離不了干係，如此一來，就必須以人為核心來思考因應對策。
安全駕馭雙向多雲公路
雲端運算無異是史上運算與通訊技術相融合的重大發展之一。它為組織提供了前所未有的敏捷性和擴充性，也為個人帶來即時存取資訊與交易的便利性，徹底改變了全球經濟。
EdTech引領校園轉型 新北市打造教育共享雲
在幾經評選後，新北市教育局決定採用Dell EMC經VMware驗證設計與端對端的解決方案，包含Dell EMC VxRail超融合基礎架構以及VMware vCloud Suite，在備份方面也採用Data Domain與Avamar來解決。同時也客製化入口平台，讓所有學校的資訊組長都能很輕鬆地自助申請資源與功能使用。
數位平台實現供應鏈轉型
全球經濟情勢動盪不安，帶動世界工廠分工邏輯重整，也為全球供應鏈帶來巨大衝擊。從過去集中生產、大量製造、全球分銷的供應模式切換到貼近各地市場、少量多樣、大量客製的消費場景，不僅大幅提高供應鏈快速反應市場的難度，也讓傳統商業模式產生根本質變。
靈活IT資源應對經濟挑戰
企業始終試圖在資本支出和營運支出之間取得適當的平衡，同時最大限度提高投資報酬率。隨著全球經濟增速持續放緩，擁有混合、匹配以及按照需求量身打造理想框架的自由和靈活性，將有助於增強企業信心和安全，從容應對即將到來的挑戰。
區塊鏈結合IoT 顛覆寄物取件
近期，資策會數位服務創新研究所（服創所）展示了一款「B-BOX區塊鏈智取櫃」方案，運用區塊鏈的智能合約技術，將傳統智取櫃內的軟體服務，大量轉移至區塊鏈網路運作，簡化流程並直接使用手機APP互動方式，使得智取櫃不用建置觸控式螢幕與服務主機，從而大幅降低建置成本。
IT/OT融合防護阻絕威脅
為了能夠更快回應快速發展的市場，製造業的數位轉型必須能夠延伸到各分散網路的每一個角落，如生產線、能源生產與傳送運輸系統等地方以提高其效率。而過去被絕對隔離、「宅」在製造業深宮內院的營運技術（OT）環境也首度與外界連繫。根據一項2018年的研究，有32%的OT裝置直接連上網際網路，32%的OT裝置透過閘道設備連結企業，而這個閘道設備有時只是一台同時連結OT系統和網際網路的PC。
全面迎戰新世代自動化攻擊特輯
趨勢科技 2020 資安預測：企業雲端風險加劇、AI 偽冒詐騙增加、家用物聯網
vFORUM 2019 擁抱開源世界
搞懂ICMP協定及工具 抵擋「死亡之Ping」攻擊
rsync異地增量備份 資料同步無落差
建立VLAN邏輯分割網段 詳解交換器Trunk設定
人臉辨識拓展金融市場 技術高下實測見分曉
網路設備入門新手必讀 Cisco IOS最基礎教學
從STP到RSTP 認識多重生成樹協定
第166期
2019年11月
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