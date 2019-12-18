假基地台攻擊防不勝防 亟需威脅偵測揪出中間人

GSM系統的單向認證機制存在缺陷，因而讓假基地台有機可趁，惡意人士透過假基地台監測無線通訊系統中的各種訊令傳輸來竊取私密資料，進行盜用或詐騙，所以目前急需威脅偵測機制來偵測假基地台的存在，以保障合法終端用戶的隱私安全。

虛實整合零售新樣貌 個資保護與公平競爭不可少

現今商業發展進入新零售時代，強調線上與線下虛實整合，利用科技優化銷售流程且更能了解客戶，還會推出大折扣、加價購、抵用券、集點、贈品、贈獎等各種好康行銷的集客誘餌，更精準地在茫茫人海中捕魚。業者銷售的過程會利用民眾個資而需強化資安系統及防免詐騙情事，而好康行銷的手法也應避免涉入不公平競爭。

洞察客戶服務有形化 信義房屋轉型軟硬兼施

房仲業是透過人對人的服務業，如何把服務變成有形化、如何洞察到客戶需求並掌握客戶需求的變化，科技與資料的應用缺一不可。因此，在過去兩年來，信義房屋除了著手網站以及App的改版外，也在改版的過程中，一併考量數據建構這個課題，並且重新評估雲端的應用。

借鏡星展銀行談成功之鑰 解析企業轉型常見錯誤

星展銀行學到數位轉型重點不是技術與科技，而是心態的改變，其最成功的地方是由上到下都深信創新會幫助星展銀行存活下來，繼續成長。

引進數位勞工補缺口 RPA三部曲彰顯效益

既有的資訊系統與技術雖然也可做到流程自動化，但導入RPA具有成本優勢。然而，導入RPA已非單純的IT建置，其中更牽涉到人資問題，加上作業流程改變，衍生的風險控管以及相關系統規劃設計與管理，都是導入RPA時必須思考的課題。

原生雲端AI判讀 協調流程自動化回應

論及當前資安相關議題，台灣微軟亞太區技術支援中心資訊安全暨風險管理協理林宏嘉觀察，實際上並非技術問題，主要是企業高階管理層的思維尚未跟進威脅演進的腳步。當資安問題等同於犯罪，勢必跟人脫離不了干係，如此一來，就必須以人為核心來思考因應對策。