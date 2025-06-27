UiPath 新一代代理型自動化平台　推升企業營運效率

UiPath於台北舉辦的UiPath 2025台北代理自動化峰會（Agentic Automation Summit）上，重磅發表其新一代UiPath Platform，這是一項「代理型自動化（Agentic Automation）」平台，旨在將AI代理、機器人與人員整合於一個智慧系統中。該平台能夠打造協同一致的工作流程，讓人類、機器人與AI代理協同合作，最佳化流程並推動企業營運效率。

企業在擴展人工智慧應用時面臨諸多挑戰，包含面臨資安與合規風險、可靠性不足、試點計畫停滯不前，以及對於供應商鎖定的擔憂。全新的UiPath平台直接因應這些挑戰，融合了UiPath在自動化領域累積多年的經驗，並導入專為關鍵業務流程設計的全新代理型架構，協助企業安全並可靠的部署並擴展AI。

在UiPath 2025台北代理自動化峰會上，UiPath展示了UiPath Platform運用於代理型自動化的創新功能，其中包括：

UiPath Maestro—AI代理、機器人與人力協作的統一協調核心：UiPath Maestro是該平台核心的全新協作層，能夠自動化、建模並最佳化複雜的業務流程，從頭到尾整合內建的流程智慧與關鍵績效指標（KPI）監控，確保持續最佳化。Maestro提供集中化的監控與管理，協助企業安全地在各系統與團隊中擴展AI驅動的代理應用。

可靠的代理式自動化流程設計：透過「可控代理模型（controlled agency model）」，UiPath確保AI代理在明確定義的防護機制內運行，確保安全性、可預測性與效能。平台內建強大的治理機制、即時漏洞評估，以及嚴格的數據存取控制，全面守護企業環境的安全。

適用於所有開發者—從低程式碼到全程式碼的靈活開發能力：UiPath平台為業務技術專家與資深開發者提供直覺化的低程式碼工具與進階的程式開發環境，讓各類型開發者都能輕鬆上手。開發者可在UiPath Studio中透過UiPath Agent Builder快速原型化代理，並在需要時進行客製化。這意味著無論是技術導向的業務專業人士，還是經驗豐富的程式設計師，都能輕鬆打造精密且可擴展的自動化流程，靈活因應複雜的業務需求與持續變動的企業環境。

開放且多元的企業級多代理框架：UiPath支援與第三方代理框架的整合，包括LangChain、Anthropic與Microsoft，能建構跨部門、跨系統的複雜多代理系統，實現更高層次的協同作業。也與Google Cloud合作推動其全新開放協議Agent2Agent（A2A），使AI代理能彼此通訊、安全交換資訊，並在各種企業平台或應用程式上協調行動。這種開放式架構打破資料孤島，為企業自動化策略提供更大的彈性與未來延展性。

可規模擴展的智慧型文件處理能力：全新的UiPath IXP（Intelligent Xtraction & Processing）解決方案導入多模態、AI驅動的分類與擷取技術，專為處理非結構化資料而設計。IXP特別適用於如理賠審核、貸款申請、電子批次記錄等高複雜度的業務場景，為文件處理帶來企業級的效率與擴展能力。

代理型UI自動化與效能的創新：在最新版本中，UiPath推出UI Agent（目前為私人預覽版），這是一款以自然語言驅動的代理，能理解使用者意圖、規劃多步驟任務，並能在多種介面間自動執行操作。

自2025年1月私人預覽版推出以來，UiPath代理型自動化平台已創建數千個半自主與自主代理，累計執行超過75,000次代理運行；超過450位合作夥伴已啟動或完成代理型自動化課程訓練；並已有數百個客戶實例成功導入並落地應用。

UiPath大中華區區域副總裁陳名璋表示，隨著下一代UiPath平台的推出，為代理自動化（agentic automation）奠定堅實基礎，透過深度整合AI代理、機器人與人員，將協助企業實現更高效的營運模式，提升生產力與擴展能力。這不僅加快決策速度，最佳化營運流程，也讓員工能專注於更具價值與影響力的工作。能夠協助各行各業、不同規模的企業邁向代理自動化新時代，釋前所未有的生產力、創新力與成長潛力。

勤業眾信聯合會計師事務所科技與轉型營運長林彥良表示，在數位轉型的浪潮中，深信科技的真正價值在於其能否落地運行與規模化應用，並為企業創造實質的營運效益。因此，Deloitte攜手UiPath，為企業導入創新的代理自動化解決方案。這套新一代的雲端技術，能協助企業建構一個彈性且具備高擴展性的自動化架構。透過運用AI代理，企業能有效最佳化從前端的工程設計到後端的維運等各項核心流程，進而大幅提升整體作業效率。AI代理不僅是企業不可或缺的強力後盾，更是加速企業邁向全球化營運與智慧製造下一個里程碑的關鍵驅動力。

此次舉辦的UiPath 2025台北代理自動化峰會，是2025年亞太區域巡迴活動的其中一站，該巡迴遍及亞太及日本地區14個城市。活動聚集UiPath的客戶、合作夥伴及業界人士，共同交流並探索代理型AI與自動化的最新發展與實際應用。