源自中國間諜攻擊進化　最新竊資鎖定台灣與日本

近期趨勢科技在監控進階持續性滲透威脅（APT）時，發現了一起瞄準台灣和日本的攻擊行動，應該是由Earth Kasha所發動。在2025年3月偵測到這起行動，發現它使用魚叉式網路釣魚手法來散布新版的ANEL後門程式。

近期趨勢科技在監控進階持續性滲透威脅（APT）時，發現了一起瞄準台灣和日本的攻擊行動，應該是由Earth Kasha所發動。在2025年3月偵測到這起行動，發現它使用魚叉式網路釣魚手法來散布新版的ANEL後門程式（圖1）。

圖1 2025年3月Earth Kasha最新攻擊行動的感染程序。

Earth Kasha應該是APT10這個更大集團旗下的一員，從2017年起開始從事間諜活動，而且經常變換他們使用的技巧、手法和工具。趨勢科技曾在2024年記錄到該集團的活動，他們專門利用網路釣魚手法來攻擊一些和政治單位、研究機構、智庫以及日本國際關係相關的人士。他們今年最新的魚叉式網路釣魚行動似乎又擴大了攻擊目標，納入台灣和日本的政府機關和公家機構。

根據其受害機構和攻擊後續的TTP來看，這起攻擊背後的動機應該是從事間諜活動和竊取資訊。由於Earth Kasha集團一般被認為是源自中國，因此像這樣針對台灣和日本的潛在間諜行動，有可能對地緣政治造成很大的影響。

本文探討在Earth Kasha最新的攻擊行動中觀察到的TTP和惡意程式。

突破防線

攻擊一開始是使用魚叉式網路釣魚郵件，觀察到惡意郵件是經由合法帳號發送，這表示駭客可能是使用已遭駭入的帳號來散布惡意郵件。電子郵件內含一個OneDrive連結，用來下載含有惡意Excel檔案的ZIP檔案。Excel檔案的名稱和電子郵件主旨都使用了能夠引起受害者興趣的文字。以下是本次行動使用的一些檔案名稱和電子郵件主旨：

‧修正済み履歴書（翻成中文是：修改後的履歷表）

‧臺日道路交通合作與調研相關公務出國報告

‧應徵研究助理

惡意檔案植入器

惡意的Excel檔案是一個啟用了巨集功能的植入器，稱之為「ROAMINGMOUSE」。Earth Kasha從2024年的攻擊行動開始就一直使用ROAMINGMOUSE作為ANEL元件一開始的植入器，它使用一種簡單的沙盒模擬環境躲避技巧，須透過使用者操作才會觸發其惡意行為（圖2）。

圖2 惡意的Excel檔案需要使用者操作才會植入ANEL元件。

使用惡意Excel檔案的做法有別於Earth Kasha 2024年的攻擊行動，當時使用的是惡意Word檔案。除了檔案類型改變之外，惡意行為的觸發方式也從原本的「滑鼠移動觸發」事件變成「點選」事件。

接下來，ROAMINGMOUSE會使用Base64方式將內嵌的ZIP檔案解碼，再將ZIP寫入磁碟，然後展開其中的元件。在這起攻擊中，ROAMINGMOUSE會在系統植入以下元件：

‧JSLNTOOL.exe、JSTIEE.exe或JSVWMNG.exe：這是一個由「ジャィよシステム株式会社」（JustSystems Inc.）簽署的正常應用程式。

‧JSFC.dll：這是一個名為「ANELLDR」的惡意載入器。

‧：加密的ANEL惡意檔案。

‧MSVCR100.dll：一般EXE檔案會用到的正常DLL函式庫。

這些元件被植入到以下檔案路徑：

%LOCALAPPDATA%\Microsoft\ Windows\＜RANDOM＞ %LOCALAPPDATA%\Microsoft\ Media Player\Transcoded Files Cache\＜RANDOM＞

在植入元件之後，ROAMINGMOUSE經由WMI啟動explorer.exe（檔案總管）並傳入正常的EXE檔案作為參數（圖3）。接著，EXE會利用DLL側載方式將同一目錄下的JSFC.dll這個惡意DLL載入。

圖3 ROAMINGMOUSE會經由WMI啟動explorer.exe（檔案總管）並傳入正常的EXE作為參數。

一個值得注意的觀察是，如果ROAMINGMOUSE偵測到系統安裝了McAfee應用程式，就會改變其執行方式，它會在啟動資料夾建立一個批次檔案，由批次檔來執行explorer.exe並將正常的EXE當成參數，而不透過WMI。

第一階段後門程式：ANEL

JSFC.dll是這起攻擊中出現的一個惡意載入器，名為「ANELLDR」。其功能與Earth Kasha先前攻擊行動所用的載入器大致相同。它使用AES-256-CBC和LZO來解開同一目錄中一個經過加密的ANEL大型二進位物件（blob）檔案，接著在記憶體中執行ANEL。

ANEL檔案通常內含版本編號，這有助於了解其版本的演進。然而，自從Earth Kasha上一次在2024年發動攻擊之後，ANEL檔案的版本編號已經被加密。這次新的攻擊行動使用的ANEL檔案，同樣也將版本編號加密，如圖4所示。

圖4 ANEL大型二進位物件（blob）檔案的版本編號現在已經加密。

至於功能方面，值得注意的是它的幕後操縱（CC）通訊協定並無太大變化：這起攻擊同樣使用客製化ChaCha20、XOR和LZO的組合。

不過，2025年的攻擊行動使用的ANEL檔案實作了一個新的指令來支援在記憶體內執行BOF信標物件檔案（Beacon Object File）。表1摘要列出每個ANEL檔案版本所支援的各種指令。

ANEL後門程式的後續動作

在安裝ANEL檔案之後，Earth Kasha駭客接著會透過後門指令來擷取螢幕截圖，並檢查受害者的環境，駭客使用了以下幾個指令：

‧tasklist /v

‧net localgroup administrators

‧net user

駭客似乎是藉由螢幕截圖、執行中的處理程序清單，以及網域資訊來了解受害者。這應該是為了找出他們是否已經滲透到原先預定的目標，因為在好幾個案例當中，駭客並未用到第二階段後門程式。當他們真的用到第二階段後門程式的情況下，發現駭客會使用後門指令將NOOPDOOR元件下載到「C:\ProgramData」資料夾，然後使用以下指令來將它執行：

cmd /c C:\Windows\ Microsoft.NET\Framework64\ v4.0.30319\MSBuild.exe C:\ ProgramData\ctac.xml

此外也觀察到，Earth Kasha在這起最新的攻擊行動中可能利用SharpHide來常駐於系統內：透過Hidden Start（hstart64.exe）來啟動NOOPDOOR，並且在開機自動執行時隱藏MSBuild命令列視窗。它有可能是將SharpHide注入正常的應用程式處理程序當中，因為下面指令中的「msiexec.exe」可確認是個正常的應用程式：

C:\WINDOWS\system32\ msiexec.exe action=create keyvalue="C:\ProgramData\ hstart64.exe" arguments="/ NOCONSOLE\"C:\Windows\ Microsoft.NET\Framework64\ v4.0.30319\MSBuild.exe C:\ ProgramData\ctac.xml\""

Earth Kasha接著使用以下的指令來清除ANEL的工作目錄：

rd /s /q "C:\Users\ ＜REDUCTED＞\AppData\ Local\Microsoft\Media Player\Transcoded Files Cache\＜RANDOM＞" rd /s /q "C:\Users\ ＜REDUCTED＞\AppData\Local\ Microsoft\Windows\＜RANDOM＞"

第二階段後門程式：NOOPDOOR

除此之外，也觀察到駭客安裝NOOPDOOR作為第二階段後門程式，NOOPDOOR是Earth Kasha至少自2021年起獨家使用的精密後門程式。根據觀察，NOOPDOOR一直在新增或移除一些小功能來不斷改進。此次攻擊使用的NOPDOOR一個有趣的新功能就是支援使用DNS over HTTPS（DoH）協定。

DoH是一種相對較新的使用者隱私保護技術，透過HTTPS來解析IP位址，而非使用不支援加密的DNS。新版的NOOPDOOR使用DoH協定來規避其CC通訊期間的IP位址查詢（圖5），NOOPDOOR內嵌了支援DoH的公共DNS伺服器，例如Google和Cloudflare。

圖5 NOOPDOOR會使用DNS over HTTPS（DoH）來隱藏IP位址查詢。

NOOPDOOR會利用網域產生演算法（Domain Generation Algorithm，簡稱DGA）並根據當下的日期和時間來產生CC網域，然後再試著用DoH取得其IP位址，藉此隱藏可疑的網域名稱解析動作。圖6顯示如何使用DoH來取得IP位址。DNS解析結果會在HTTPS body中傳回。

圖6 NOOPDOOR會試圖使用DoH來取得IP位址，以便隱藏可疑的網域名稱解析動作。

資安建議

Earth Kasha是一起目前仍在活躍中的進階持續性滲透攻擊，在2025年3月偵測到的這起最新攻擊瞄準了台灣和日本的政府機關和公家機構。該集團的駭客仍繼續使用魚叉式網路釣魚手法來攻擊受害者，但這次的TTP跟先前的攻擊稍有不同。先前他們使用一個惡意Word檔案來挾帶ROAMINGMOUSE，但這次使用的是惡意Excel檔案。此外，其惡意行為觸發方式也從「滑鼠移動觸發」事件改成了「點選」事件。

如同Earth Kasha先前攻擊行動的ANEL檔案一樣，此次新的攻擊行動看到的ANEL檔案同樣也會將其版本編號加密，不過，發現2025年攻擊使用的ANEL檔案新增了一個指令來支援在記憶體內執行BOF信標物件檔案（Beacon Object File）。這起最新的攻擊行動可能還會使用SharpHide來常駐於系統內：透過Hidden Start（hstart64.exe）來啟動第二階段後門程式NOOPDOOR，並且在開機自動執行時隱藏MSBuild的命令列視窗。

所有企業機構，尤其是擁有高價值資產（如政府相關機敏資料、智慧財產、基礎架構資料以及存取憑證）的企業機構，都應該隨時保持警戒，並且採取主動式安全措施來防範網路攻擊。建議企業採取以下措施來防範本文討論到的TTP：

‧教育使用者，讓他們了解點選及開啟外部或無法辨識的OneDrive連結有何風險。此外，當遇到不認識的電子郵件時，不應該輕易相信這類連結或檔案。

‧監控濫用DNS over HTTPS協定的情況

‧停用從網際網路下載的巨集

‧善用端點偵測及回應工具來偵測可疑活動

Trend Vision One是一個將資安曝險管理、資安營運以及強大的多層式防護集中在一起的AI驅動企業網路資安平台，可協助企業預測及防範威脅。詳細的入侵指標（IoC）清單可至「https://documents.trendmicro.com/images/TEx/Earth-Kasha-Blog-IoCshFxTmpo.txt」下載。

＜本文作者：Trend Micro Research 趨勢科技威脅研究中心本文出自趨勢科技資安部落格，是由趨勢科技資安威脅研究員、研發人員及資安專家全年無休協力合作，發掘消費者及商業經營所面臨層出不窮的資安威脅，進行研究分析、分享觀點並提出建議。＞