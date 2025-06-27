以安全加速企業創新成長

大多數雲端安全問題來自於「看不見」與「來不及處理」的風險。這正是雲端安全態勢管理（CSPM）與Kubernetes安全態勢管理（KSPM）等工具興起的原因，它們可持續掃描雲端或K8s環境中的潛在風險與錯誤設定，並主動建議修復措施，協助企業降低因設定錯誤所產生的資安風險。

然而，CSPM與KSPM各自為政的模式也面臨瓶頸。隨著雲原生應用在開發與部署過程中的快速變化，僅靠事後補救並無法滿足真正的「轉型安全性」。因此，市場逐漸轉向雲端原生應用程式保護平台（CNAPP），其融合了CSPM、KSPM、應用執行時保護（CWPP）與DevSecOps工具，從開發階段到上線運行，全程守護企業應用的安全。

雲端安全不該只是IT團隊的責任，它與效能、合規、使用者體驗與ESG目標密不可分。要實現這樣的整體性視角，企業需要不僅是更多的工具，而是更智慧的觀測能力。全方位可觀測性（Observability）可協助企業掌握從使用者行為、應用健康狀態、基礎架構效能、資安事件，到雲資源碳足跡的全面資訊。透過平台統一資料來源與AI分析，企業能快速判斷風險對營運的真實影響，例如：

•這個漏洞是否真的被攻擊者利用？

•是否影響了關鍵客戶的交易體驗？

•是否導致合規風險或潛在罰則？

•是否可透過自動化修復流程降低MTTR？

透過這樣的視角，資安長（CISO）與資訊長（CIO）等技術領導人不再是「守門員」，而是業務策略的共同設計者。事實上，許多企業已透過統一可觀測性平台，有效化解重大的安全風險。例如當Apache Struts 2出現重大漏洞時，能即時發現實際受影響應用與方法呼叫，大幅縮短修復時間；或是面對NGINX IngressNightmare這類K8s錯誤配置問題，能精準追蹤受影響範圍，並自動套用修補政策，將回應時間從「幾天」壓縮到「幾小時」甚至「幾分鐘」。

安全策略不該只是防守，而應是推動業務穩定、加速創新的助力。選擇整合CSPM、KSPM與CNAPP功能的平台，搭配具備全方位可觀測性的策略，企業不僅能提升資安韌性，更能讓安全成為創新與成長的加速器。

＜本文作者：何玉雲現為叡揚資訊系統直屬事業處總監＞