全新 Hitachi EverFlex AI 資料中心　助力打造更智慧的 AI

Hitachi Vantara全新Hitachi EverFlex AI資料中心即服務（AI Data Hub as a Service），提供完全託管的一站式基礎架構消費服務，透過現代化資料湖倉（Data Lakehouse）與專為AI、商業智慧（BI）和資料需求整合的工作平台功能，協助企業解決AI資料準備的挑戰。

隨著AI應用蓬勃發展，企業必須在資源有限且資料環境日趨複雜的情況下處理繁複的資料管理作業。根據Hitachi Vantara最新發布的資料基礎架構現況報告，98%的企業使用超過一個儲存平台管理資料，而超過半數（57%）的企業將資料同時儲存於地端、私有雲、混合雲和公有雲這四種平台上，因而衍生出諸多AI資料準備的難題。研究亦顯示，高達80%的AI和資料專案以失敗告終，每年因AI資料準備困難、啟用以及營運成本所造成的損失超過1,000億美元。

Hitachi EverFlex AI資料中心即服務提供現代化資料湖倉，讓企業可以從任何位置存取資料，透過支付所需的基礎架構費用，並享有混合雲基礎架構帶來的安全性、掌控性和成本節省優勢，從而更有效管理AI工作負載。此服務專為強化資料品質和治理效率所設計，客戶可以建立企業資料的單一檢視畫面，為其AI和BI計畫提供完整且即時的資料，進而加速洞察分析並提升業務成效。

Hitachi Vantara全球服務資深副總裁Jeb Horton表示，透過此項全新服務，協助企業在面對AI產生的大量非結構化資料時，依然能夠整合、準備與更有效控管相關資料。該解決方案能讓企業在資料所在位置處理資料，加速AI創新和實驗、提供即時洞察，並大幅降低現今分散式資料環境的管理成本與複雜性。

Hitachi EverFlex AI資料中心即服務建構於Virtual Storage Platform One（VSP One）之上，透過即時整合並消除重複資料，從源頭確保資料治理和品質，進而提升整個資料生態系統的資料完整性、準確性與合規性。此AI資料中心亦透過快速部署AI與機器學習的能力，加速資料管道運作，並提供適用於資料和AI營運的統一平台，協助解決分析與BI的成本效率低落與技術障礙挑戰。

透過整Hitachi EverFlex STaaS、VSP One和iQ技術，以及包含GPU運算和網路即服務的Cisco Powered Hybrid Cloud IaaS解決方案，企業將能獲得以下優勢：