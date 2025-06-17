HPE 強化運算平台　滿足關鍵任務營運需求

HPE宣布為其容錯型（fault-tolerant）HPE Nonstop Compute解決方案系列新增兩款產品，為企業重要業務應用系統提供更強大的效能、彈性與可靠性。全新入門級HPE Nonstop Compute NS5 X5與旗艦級HPE Nonstop Compute NS9 X5皆已對極高的可用性需求優化，隸屬於功能強大、可順暢整合且值得信賴的解決方案組合，特別適用於支付處理、詐欺偵測與智慧製造執行系統（Manufacturing Execution System，MES）等企業重要營運作業。此兩款全新產品，導入更強大的硬體與網路功能，協助企業加速業務流程，並推動資料中心工作負載的現代化。

HPE Nonstop Compute解決方案在記憶體容量、系統互連頻寬與網路效能皆大幅提升，能提供更強大的處理能力。此兩款全新解決方案包含建構於HPE容錯架構之上的運算、軟體、儲存、網路與服務功能。此架構涵蓋全系統叢集、作業系統服務與資料庫。根據IDC資料，HPE Nonstop解決方案被評為AL4最高等級，其正常運行時間可達到99.999%或99.9999%。全新解決方案搭載Intel Xeon處理器，效能容量提升15%。

HPE將Nonstop Compute NS5 X5與NS9 X5的記憶體容量加倍，最高可達8TB，助力企業提升生產力。而HPE Nonstop Compute NS9 X5則提供2.5倍的網路頻寬 。透過這些功能升級與更優異的光纖通道連線能力，金融服務業者每秒可處理更多交易。製造業者可透過此解決方案支援多廠區整合，以更快速的洞察分析為智慧MES應用系統提供更完善的資訊。

NS9 X5可與前兩代的HPE Nonstop Compute解決方案組成叢集，讓企業更順暢地將新伺服器加入多個世代的運算組態中。如此一來，企業能夠在不停機的情況下安心遷移，並依需求擴展營運規模。

此次的更新與作業系統更新同步進行，不僅導入更強大的功能，還新增多因素驗證（Multi-Factor Authentication，MFA）支援，協助企業組織符合一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）、支付卡產業資料安全標準（Payment Card Industry Data Security Standard，PCI-DSS）、健康保險可攜與責任法（Health Insurance Portability and Accountability Act，HIPAA）以及SOC 2稽核程序等法規要求。