AI驅動資安治理進化　Fortinet以智慧代理人建構防禦邏輯

在數位化持續深化的趨勢下，企業的IT基礎架構早已突破傳統邊界，從資料中心延伸至雲端平台，再擴展至遠端工作環境。在這樣的網路環境中，傳統的人工作業難以因應多變的攻擊樣態與即時性的防禦需求。對此，Fortinet自主研發的FortiAI服務運用AI代理人（Agentic AI）技術，透過與SD-WAN、SASE、AIOps及威脅獵捕平台的深度整合，推動企業邁向AI驅動的資安自動化新階段。

Fortinet全球技術長Filippo Cassini指出，生成式AI的出現徹底改變了資安自動化的邏輯。過去AI僅作為分析輔助工具，如今則可化身為具備決策能力與操作建議的「Agentic AI」智慧代理人。舉例而言，當系統偵測到來自德國柏林的不明連線存取法蘭克福節點，卻未啟用零信任機制時，AI不僅主動提出告警，還建議啟用防護策略，展現即時識別與自動應對的能力。

這種主動性也體現在無線網路品質管理上。FortiAIOps平台能即時釐清基地台出現頻寬異常的原因，例如因射頻干擾導致的頻道擁塞，系統會自動觸發DFS調整頻率，完成設定最佳化，全程無需人工介入。而在更複雜的資安事件中，AI同樣能扮演分析人員角色。Filippo Cassini說明，某次系統發現一部內部伺服器回應延遲，經分析為加密貨幣挖礦程式入侵所致，AI進一步追蹤攻擊擴散路徑、提出隔離與修補建議，並生成完整事件報告，讓SecOps團隊得以即時應對與復原。

在技術實作層面，FortiAI能與Fortinet旗下多項產品互通，調用API完成跨平台分析與防禦工作。例如針對可疑IP位址，AI會自動查詢威脅情報平台FortiTIP、從FortiAnalyzer調閱過去連線記錄，確認影響範圍，並執行端點隔離。這些流程若靠人工操作，不僅耗時，也極易產生錯誤。導入AI代理人後，特別是在人力有限的SOC環境中，能大幅提升效率與準確性。

然而，AI本身也可能帶來新的資安風險。Filippo Cassini強調，FortiAI以服務型態提供，運作範圍嚴格限制於Fortinet產品系統內部，不允許使用者執行無關指令或查詢其他類型資料，確保資料不被不當存取。此外，系統採用RAG（檢索增強生成）技術，使AI回應內容限於產品文件與API描述，避免產生不實資訊或潛在外洩風險。

在資料主權與隱私方面，FortiAI亦強調本地執行原則。所有敏感資訊如AD憑證、使用者行為紀錄等均不會上傳至外部模型，而是在企業內部模組進行分析，符合隱私法規要求，也減輕企業在合規壓力下的資安治理負擔。

為強化整體防護策略，Fortinet更將雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）納入AI治理核心，整合API防護、Prompt使用監控與資料隱私強化功能，並為MCP等新型態應用預先建構安全機制。尤其針對AI可控元件介接防火牆、OT裝置等操作風險，Fortinet亦發展對應防護框架，降低錯誤操作與權限擴張的潛在威脅。

面對AI在各行各業加速落地的趨勢，Fortinet提醒，企業不應只聚焦在AI技術的導入效益，更需正視治理機制的建立。許多企業未察覺其內部平台已搭載AI模組，卻缺乏完整的使用政策與風險識別流程。因此，建立AI應用狀態的可視性與策略規範，成為邁向AI原生資安治理的首要關鍵。

Fortinet的FortiAI正是一項將AI深度融合於資安營運的具體實踐，協助企業在高度複雜與變動的網路環境中，建立自動化與自主性的智慧防線。