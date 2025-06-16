從數位化到流程改造　轉型需要PM有話語權

面對全球氣候異常，多功能事務機廠商也早早有了應對之道，像是雙面列印、正反面列印或是把文件掃描成PDF檔，這些功能與機制都早已行之有年，更有助於企業落實無紙化。甚至還能幫企業計算用紙量，並且結合林場種樹，追求與環境共好。

成立於1970年，從複印機起家，在台深耕超過50年的台灣富士軟片資訊，其前身即是專注於事務機與數位印刷機領域的台灣富士全錄。為因應企業辦公流程的演進，自更名後，台灣富士軟片資訊也從既有的「辦公室事務暨數位印刷設備租賃服務」，拓展到文件數位化管理服務、資訊安全服務、行動辦公與雲端服務與自動化工作流程服務等領域，藉由軟硬整合，陪伴台灣企業成長與轉型。

多方案土洋兼具 滿足各式場景

傳統以來，紙本一直是人們用來溝通的媒介，而數位轉型的優勢之一便在於能更有效地整合公司資料，無須再翻箱倒櫃尋找紙本文件或是散落各處的檔案資料，而能更有效且準確地找到所需的資訊。除此之外，利用自動化工作流程和人工智慧（AI），還能進一步擷取、分析數據資料，最大化資料使用價值；而辦公室多功能事務機也比以往更具智慧，可藉由分析數據和文件資訊，全面掌握企業的成本和存取權限，保護機敏文件。

事實上，台灣富士軟片資訊已與多家解決方案商合作，例如點點簽（DottedSign）便是一款具備安全與效率的電子簽名解決方案，可讓工作流程不受地點與時間的限制，取代紙本簽署，而且能符合電子簽章法規範，讓使用者能夠完成具有法律效力的電子簽名，並在全流程中予以加密保護；而RPA機器人流程自動化則能快速、準確地執行作業，適合執行高重複性、低附加價值的人工作業，讓人力資源轉移至高價值和效益的工作內容上；另外，Kintone雲端服務管理系統也可以讓同仁高度協作、建立、分享、自動化執行定義的工作流程，並產出以資料為基礎的分析報告，有效提升團隊協作效率。

台灣富士軟片資訊數位事業推廣處處長王輝華指出，除了本土品牌之外，也與DocuSign、Adobe Sign等國際品牌合作，另外雲想科技SelfieSign也是合作對象。他提到，多方案的好處是能夠協助企業找到真正適合在特定應用場景的解決方案，舉例來說，SelfieSign就很適合在醫療場域的應用，在簽名的同時還可以錄影，降低醫病爭議。

落實社會責任 造林計畫有認證

面對全球氣候異常，多功能事務機也早早有了應對之道，像是雙面列印、正反面列印或是把文件掃描成PDF檔，這些功能與機制都早已行之有年，更有助於企業落實無紙化。甚至還能幫企業計算用紙量，並且結合林場種樹，追求與環境共好。他提到，「企業只要訂閱此一服務，台灣富士軟片資訊每季就會依據事務機統計的紙張用量，並將數據提交給PrintReleaf，再由PrintReleaf監督造林計畫，最後SGS認證造林數量、核發證書會存放於PrintReleaf平台，企業即可登入以取用證書，並納入ESG永續報告撰寫中。」

台灣富士軟片資訊數位事業推廣處處長王輝華指出，數位轉型的價值呈現也是影響企業能否轉型的重要因素，特別是如果沒有足夠的授權給專案經理，很容易就導致整個專案偏離，甚至是沒有辦法推動。

此外，台灣富士軟片資訊也與南寶樹脂共創循環經濟，由台灣富士軟片資訊蒐集事務機、影印機、印表機的回收碳粉，而南寶樹脂則將其製成水性塗料。目前南寶樹脂已將其商用化，代號為南寶815R。這是一款能為室內外防水、防龜裂、耐候的彈性塗料，適用於水泥壁、木板、三夾板、石膏板、矽酸鈣板等表面塗裝。該產品不但具備一般水性塗料特性，更透過創新技術，使建材的塗裝更能符合永續低碳的價值。

老員工抗拒拖慢企業腳步

多年來協助企業推動數位轉型，王輝華觀察仍有不少企業至今仍沒有運用到大數據，只是把傳統紙本轉換成數位文件，以為這就是數位轉型。他認為，資料必須要先變成資訊，最終才能變成知識，如果僅僅只是把基礎的流程變成數位流程，很難從中萃取出智慧，更遑論用AI來呈現。 例如某製造業已經在全台產線的機台上佈建大量的感測器，這些感測到的數據會被匯集在產線前方的螢幕中呈現，因此產線人員站在螢幕前，一旦看哪些環節出現問題，就可以立即將故障排除，大幅提高效率。現在一名產線人員就可以看顧兩條生產線。

他提到，這個案例表面上似乎已經大量運用了物聯網技術，進行數位化轉型，但實則只是做了一半，因為最終該企業並沒有將這些資料與製造執行系統（MES）、ERP串接，換言之，這些資料並沒有獲得更好的應用，為企業帶來更多加值的效益。「老員工的抗拒是許多企業會面臨的阻力之一。」王輝華指出，台灣有許多傳統產業，像是中南部的水五金、螺絲產業等等，都面臨著世代交接的挑戰，因為老員工都跟著創辦人打拚了一輩子，一旦導入數位化工具後，擔心老員工不適應甚至失去工作能力，希望在轉型的過程中能兼顧到人情世故，然而也因為如此導致數位轉型的腳步變慢，「而越往南部這樣的壓力也就越大。」

除此之外，數位轉型的價值呈現也是影響企業能否成功轉型的重要因素，特別是企業如果沒有足夠的授權給專案經理，很容易就導致整個專案偏離，甚至是沒有辦法推動。王輝華回憶，印象最深刻的是某銀行是由營運長（COO）來擔任專案經理的角色，當時是RPA的專案合作。由於該營運長也兼任技術長（CTO），他認為，科技一定可以幫助各個單位來解決問題，所以在線上會議時，營運長便請各單位思考一個可以應用RPA的情境，若是想像不出可能的應用場景，就不能要求增加人力。最後該銀行成功地大量導入了RPA。這個案子也突顯出找出專案價值的重要性，而且要一位有話語權的專案經理主導，並與有經驗的廠商合作，轉型才能更順利。