電子簽章做出法律效力　避免對造不認帳導致損失

目前金融業對於電子簽章法律效力的「不可否認性」，有一些常見的疑問，包括身分驗證與私鑰安全、文件完整性與時間戳可靠性、簽署意圖與法律抗辯爭議，以及技術規範、第三方認證與跨國法律適用等等，對此本文將提供相關的建議。

目前金融業對於電子簽章法律效力的「不可否認性」，有一些常見的疑問，包括身分驗證與私鑰安全、文件完整性與時間戳可靠性、簽署意圖與法律抗辯爭議，以及技術規範、第三方認證與跨國法律適用等等，茲淺析如下：

身分驗證與私鑰安全

在身分驗證與私鑰安全方面，須留意以下的情況：

1. 簽署者的身分確認：為了避免簽署者否認自己所進行的簽署行為爭議，故電子簽章所採用是一定強度的身分驗證機制（如雙因素驗證或生物識別技術）。

2. 私鑰的管理問題：如果簽署者聲稱其私鑰洩漏，金融業者須具備足夠證據來支持或駁斥此主張。而簽署者須妥善保管自己的私鑰，如果私鑰遭洩漏或盜用，就會探討到簽署者為此情形的負責程度。同時，會考量到電子簽章系統是否提供了私鑰管理的安全機制，例如自動更新或撤銷機制。

建議：務必選擇可信、取得一定技術資質條件的電子簽章服務廠商，或者依照法規，金融業者也可以自行建立電子簽章平台，但相同的是，都須確保能符合法律和技術標準，並保存完整的簽署記錄。同步應教育簽署者妥善保管私鑰，並定期更新憑證。

同時，使用強化的身分驗證和加密技術，結合雙因素驗證、生物識別（例如指紋）和時間戳，目前業界已有廠商提供在簽署過程中，增加簽署人的視訊全程錄影，並與電子文件同時封包，此舉也是透過增強身分驗證機制，更加強化電子簽章的不可否認性。

文件完整性與時間戳可靠性

對於文件完整性與時間戳可靠性，應注意：

1. 文件的完整性：主要是考量簽署的文件內容，在簽署後被篡改的情形。如果文件內容被更改，透過技術手段（如哈希值驗證或時間戳）證明簽署時的原始內容；同時，也會關心電子簽章是否具有防篡改機制，如一定等級的加密技術。

2. 時間戳的可靠性：簽署文件的時間是否可以被篡改；時間戳服務是否可信，且是否符合國際或國內標準；如果時間戳服務機構無法運作，應有其他方式來確認簽署時間。

建議：當電子簽章使用了數位哈希演算法，且簽署過程中生成的哈希值與文件內容一致，法院通常認為文件未被篡改，故確保簽章具有「完整性保護」功能，是證明不可否認性的核心。惟仍建議應保存多重記錄，包括技術記錄（如時間戳、哈希值）和輔助記錄（如電子郵件通信、操作日誌），作為訴訟時的證據，可以高度提升整體的完備性。

簽署意圖與法律抗辯爭議

有關於簽署意圖與法律抗辯爭議，以下加以說明：

1. 簽署意圖的爭議：簽署者聲稱，其在簽署時，未清楚表達同意或未充分理解文件內容；簽署過程中，是否有多重確認機制來明確簽署者的意圖。若簽署行為，僅透過單一點擊完成，是否足以證明簽署者的簽署意圖。

2. 簽署者的抗辯能力：簽署者是否可以提出技術漏洞（如加密算法被破解）作為抗辯理由；在簽署者否認簽署行為時，具備有其他輔助證據（如電子郵件記錄、IP地址、操作行為）來駁斥其抗辯。

建議：透過雙因素驗證或生物識別技術（例如指紋、人臉），能證明其本人的身分核驗機制。

技術規範、第三方認證與跨國法律適用

在技術規範、第三方認證與跨國法律適用上，須留意相關事項：

1. 技術記錄的缺失或不完整：如果簽署過程的技術記錄（如時間戳、操作記錄）遺失，影響簽章法律效力的程度；簽署過程的記錄是否具備足夠的完整性和透明度，以支持不可否認性；是否有備援措施（如服務供應商的備份記錄）來彌補技術記錄的缺失。

2. 第三方認證機構的可信度：提供電子簽章服務的認證機構是否經過政府或相關機構的認證；如果認證機構的憑證，因技術或管理問題失效，是否會影響簽章的效力；在認證機構倒閉或停止服務的情況下，簽署文件的效力有可能會受到質疑。

3. 跨國法律適用問題：如果電子簽章涉及跨國交易，不同國家對電子簽章的法律認可一致性；簽署文件，透過約定適用法律和管轄權，避免因法律衝突影響簽章效力，其可行性。

4. 技術標準的合規性：電子簽章是否符合台灣《電子簽章法》的規定以及相關國際標準；如果簽章技術過時或不符合規範，對其法律效力的影響性。

建議：即使技術記錄遺失，電子簽章所附的數位憑證和加密數據仍可能保存在文件中，這些內嵌的資料可以用於驗證；進一步，如果數位憑證失效，若文件使用了可信的時間戳服務，時間戳記錄仍然可以證明文件在特定時間點已存在，並且未被篡改。

同時，可直接在雙方的法律合約中，明確規範簽章效力，在文件中，清楚說明電子簽章的法律效力及不可否認性。

結語

綜上所述，這些不僅是金融業，甚至各產業界都可能面臨到的挑戰及議題。然而，電子簽章是一種技術，最重要的，仍是要從企業要推行電子簽章場景的整體流程，進行設計規劃。從「探究」要解決的問題本身，「分解」問題為眾多子問題，並確認受眾（目標對象）、受到影響的人、給予資源及參與執行的人，從外部的角度去做思考，「形成洞見」，找到背後的原因、了解到適合的解決方案為何、解決了何種問題。

透過打造原型，加以「測試」，經由眼見為憑，以各流程環節及技術進行增強，有效消弭對於法律效力的疑慮，讓推動過程更為順利！