Thales 檔案活動監控　強化對非結構化資料的即時可視性與控制力

Thales推出Thales CipherTrust Data Security Platform資料安全平台的一項強大新功能「Thales File Activity Monitoring」，增強企業對非結構化資料的可視性和控制力，使企業能夠即時監控檔案活動、檢測濫用情況，並確保整個資料產業符合法規要求。身為唯一可保護結構化及非結構化資料安全的整合式平台供應商，Thales針對以往難以追蹤的資料類型，提供全面的監控與稽核功能。

根據IDC統計，非結構化資料佔全球所有資料的90%，在不斷演變的威脅情勢下，企業必須對非結構化資料的未經授權存取和濫用進行更嚴格的控制。File Activity Monitoring使安全團隊能夠分析和監控非結構化資料的活動，包括意外複製、下載和共享電子郵件、聊天記錄、媒體檔案和應用程式日誌等可能包含機敏資料的檔案。即時警報、分析和加密追蹤功能進一步加速了威脅洞察，並保護整個企業的機敏資料。這可有效降低資料外洩風險，支援符合GDPR、HIPAA和PCI DSS等標準，並增強企業的整體資料安全全貌。

Amadeus首席資訊安全工程師Leila KUNTAR表示，Thales創新的File Activity Monitoring功能，解決混合環境中的諸多盲點與關鍵挑戰，提供即時可視性與智慧型異常偵測，這對於經常飽受誤報困擾的團隊來說，可能是一個顛覆性的變革。透過在深度和簡易性之間取得適當的平衡，FAM在不增加複雜性的情況下增強SOC協助。透過與SIEM更緊密的整合，它可以提高回應速度，讓團隊專注於最重要的事情。非常期待看到FAM不斷發展並增強資料安全性。

Thales資料安全產品副總裁Todd Moore表示，隨著非結構化資料在分散式環境中的快速成長，企業需要更整合的方式來追蹤和保護其最機敏的資訊。憑藉File Activity Monitoring，Thales透過一個強大的平台提供即時洞察、智慧自動化和集中化的可視性，鞏固在企業資料安全領域的領導地位。

Thales數十年來一直是結構化資料庫活動的數位安全領導者，將服務範圍擴展到非結構化資料保護，在全面的專業知識基礎上，企業可以擁有與Thales相同的世界級體驗。

在本地、混合雲端和多雲端環境中發現、分類、觀察和控制機敏資料。

即時找出機敏資料的位置、存取者，以及資料是否受到適當保護，以偵測可疑行為，包括未經授權的複製、下載或共用。

透過行為情境將靜態分類轉化為動態風險情報。

應用高強度的加密和其他修復技術，包括在發生外洩或違反政策時，利用稽核記錄快速重建事件，並啟用強加密，以保護外洩或有風險的資料。

為了進一步簡化合規性和安全營運，File Activity Monitoring新增基於生成式AI的資料安全助理。這款整合聊天機器人可協助團隊查詢稽核資料、產生自訂報告並簡化合規性工作流程，進而減輕IT和安全專業人員的負擔，並使其更輕鬆地履行監管義務。

Moore表示，隨著科技的快速發展，控制措施必須有足夠靈活性，才能跟上技術發展步伐，同時又不增加複雜性，自動化和智慧化可以幫助不堪重負的安全團隊擴展營運規模，並專注於最重要的工作。透過聊天機器人等工具，可以提出自然語言問題並獲得即時、可操作的答案，加快運作時間並提高營運效率。