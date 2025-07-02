AI跨域求才夯　理工新人仍吃香

每年的畢業季向來是職場新鮮人的求職高峰，根據104人力銀行指出，今年5月企業已向新鮮人招手，釋出了52萬筆職缺。

104人力銀行職涯教育長王榮春指出，過往企業在徵才時，經常會限定科系，排行前五名科系分別為工程學科（4.3萬個工作數）、商業及管理學科（1.9萬個工作數）、醫藥衛生學科（1.5萬個工作數）、工業技藝及機械學科（1.4萬個工作數）以及數學及電算機科學類（1.3萬個工作數）。

從上述資料可以顯見，限定科系的工作數還是以工程學科類最高，然而若是以增幅來看，經濟社會及心理相關科系大幅成長66%，主要驅動因素來自於企業對於ESG永續、數據決策、人資管理等需求。

值得關注的是，隨著AI科技快速演進，預期企業對於AI人才需求應該普遍也會隨之攀升，但在這份調查中，與AI相關的數學及電算機科學相關工作數的增幅卻少了16%。「過往企業找尋AI人才時確實會限定科系，但企業現在也很歡迎跨域新鮮人，」他提到，事實上在5月歡迎新鮮人的工作機會中，有82.3%工作機會並沒有限定科系，若是只觀察AI工作，也有53%不限科系的工作機會，換言之，企業招募人才現已放寬，並且更歡迎跨領域不同科系的新鮮人。

今年5月份限定科系的工作機會，排行前五名科系分別為工程學科、商業及管理學科、醫藥衛生學科、工業技藝及機械學科，以及數學及電算機科學類。

面對變動的大環境，王榮春也針對新鮮人給予求職建議，包含選擇具應變彈性的公司、加強延伸技能，為主業加值以及履歷強調「因應變局」經驗。新鮮人可以從三個面向來觀察企業，包含企業營運方向是否有跟著環境變動而主動調整，例如是否有將AI技術納入發展，或是進行相關的數位轉型計畫。另外，在人才規劃與工作模式方面，是否有提供多一點的彈性與學習機會，像是提供遠距上班選項或是內訓與進修的機會；此外，企業是否有足夠的資源來面對變革，例如有穩定的營收盈餘等等。

但除了觀察企業之外，也要加強延伸自身的技能，以軟體資訊為例，若能增加商業分析與資料視覺化等技能，就有機會能跨足產品經理、數位分析師等職務。最後則是運用「MOVE」（Manage管理、Observe觀察、Value價值以及Explore探索）原則，來提升自我管理能力，並持續關注產業趨勢與職場變化；從中分析與自身的關聯，同時理解自身的優勢與興趣；清楚表達自我價值，以及探索不同領域或工作方式，主動學習延伸技能。