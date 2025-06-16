逸盈科技攜手 Netskope 導入 AI 驅動的資安與網路服務

逸盈科技（Netfos Technology Corporation）正式與Netskope展開合作，攜手將其新一代AI驅動的Netskope One平台引進台灣市場。該平台結合零信任安全架構與AI技術，協助企業在數位轉型過程中實現高效存取控管、全方位資料防護、威脅預防與安全遠距連線能力。

Netskope長期獲得國際機構高度評價，致力於協助企業將關鍵資安、網路與數據分析整合於單一平台，達成資安現代化。Netskope One平台整合SD-WAN、雲端存取安全代理（CASB）、安全網頁閘道（SWG）、零信任網路存取（ZTNA）、遠端瀏覽器隔離（RBI）、統一資料安全（含資料安全態勢管理 DSPM）、服務型防火牆（FWaaS）及數位體驗管理（DEM）等功能，並透過AI驅動的營運技術，實時監控用戶、分支據點與雲端網路狀態，自動偵測異常、進行問題排除並優化效能，確保最佳使用體驗。

逸盈科技總經理林正吉表示，非常榮幸能成為Netskope在台灣的授權代理商。透過其全球領先的雲端安全平台與逸盈在地的專業團隊，將協助企業導入更完整、靈活的資安解決方案，有效兼顧營運敏捷與風險控管，達成數位轉型下的高效與低成本營運。

Netskope亞洲區域總監Kunal Jha表示，透過Netskope的創新架構，企業不再需要在安全性與網路效能間做出妥協。非常高興能與逸盈科技合作，透過其在台灣資安生態系中的經銷與系統整合夥伴網絡，將技術觸及更多本地企業。