A10 Networks 於 Interop Tokyo 2025 榮獲兩項最佳展示獎

在日本東京舉辦的Interop Tokyo展會上，A10 Networks憑藉旗下產品「A10 Defend AI防火牆 – Thunder 1060S-AI」與「Web API Security – ThreatX by A10 Networks」，分別榮獲「安全（AI）」與「安全（高效能）」兩項類別的評審團最佳展示獎（Best of Show Award）。

Interop是日本規模最大的網路技術展會之一，由IT產業專家組成的評審團，針對參展廠商的新技術與產品進行評選並給予獎項肯定。A10 Networks的解決方案在眾多競爭激烈的領域中脫穎而出，榮獲以下類別的「最佳展會獎」：

隨著大型語言模型（LLM）的廣泛應用，所有自然語言輸入都視為使用者輸入，使得單靠 LLM 難以防禦惡意輸入造成的漏洞。Thunder 1060S-AI可在使用者與LLM間的邊界處監控輸入與輸出，防範針對LLM的攻擊、不當輸出，以及機密資料外洩。

此外，產品內建專屬、低延遲的AI引擎，支援組織依需求進行政策與敏感資料的防護設定，打造安全的LLM應用環境。

API作為連接外部服務的重要管道，廣泛提供資料與功能存取，也因此成為駭客鎖定的攻擊目標。攻擊者往往偽裝成正常流量，藉此竊取資訊並隱藏惡意行為。

這款雲原生API安全解決方案ThreatX by A10 Networks能持續追蹤並分析可疑行為，有效偵測並防禦攻擊，保護企業免於資料濫用與外洩風險。

以下是評審團對於頒發特別獎的評語與理由：

A10 Defend AI Firewall – Thunder 1060S-AI：此產品以硬體架構介於使用者與生成式AI間，檢查資料的輸入與輸出，其創新理念獲得特別獎肯定。同時也表彰其全球首次亮相於Interop Tokyo，並由A10 Networks總部的AI首席工程師親自發表，具高度意義。

Web API Security – ThreatX by A10 Networks：此次於Interop Tokyo 2025的日本首度亮相令人矚目。雖目前因歸因追蹤的難度，尚無法全面評估其成效，但看好其潛力，因此授予特別獎，期望其未來發展更加卓越。

在Interop Tokyo 2025的A10展區中，除了展示獲獎產品A10 Defend AI Firewall – Thunder 1060S-AI與Web API Security – ThreatX by A10 Networks，也展出入圍決選的A10 Defend DDoS Mitigator, Thunder 1060S-AI，搭載AI-Engine，現場展示ZAPR（零日攻擊防禦回應）功能與A10預測性效能（Predictive Performance）功能，用於異常偵測與故障預測。

此外，在展會現場的大型現場實機展示ShowNet中，A10也展示旗下Thunder系列，提供DDoS攻擊偵測與防護，以及CGNAT功能的效能展現。