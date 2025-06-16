智慧資安代理 AuthenTrend 產品　加速進入無密碼驗證時代

智慧資安科技（uniXecure）宣布成為無密碼驗證AuthenTrend（歐生全創新）台灣獨家代理商。雙方將攜手推廣符合FIDO2國際標準的指紋驗證解決方案，初期將聚焦台灣政府機關、金融、醫療等高敏感產業，結合智慧資安在軟硬體整合與產品組合上的優勢，以及AuthenTrend於無密碼技術領域研發的深厚實力，共同協助企業擺脫使用傳統帳密的可能風險，加速邁向零信任的身分安全架構。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，隨著量子運算技術的快速發展，傳統密碼機制正面臨相當大的安全挑戰，也促使無密碼驗證成為全球資安發展的重要趨勢之一。AuthenTrend是全球少數同時兼顧安全性、使用體驗與標準合規的品牌，更是台灣市場唯一能同時支援Microsoft及macOS兩大系統導入的無密碼驗證服務商。而智慧資安完整的產品線，則能與AuthenTrend搭配多元的產品組合，提供企業從軟體應用到硬體設備的端到端服務，符合企業各種資安需求。雙方合作將能有效發揮彼此在服務優勢上的綜效，協助企業建構更安全、彈性的資安防護架構，全面邁入無密碼資安新時代。

AuthenTrend董事長李欣欣表示，非常重視與智慧資安的合作，觀察目前台灣市場，無密碼驗證技術的導入恰好處於起步階段，目標是在三年內，協助至少100家企業導入無密碼驗證，並透過雙方在技術服務上的深度整合與資源互補，共同擴大市場商機與合作價值。資安不該是阻礙，而應成為信任的起點，將持續以身分識別認證與FIDO國際標準為核心，提供企業最信賴可靠的無密碼驗證服務。

AuthenTrend自2016年創立以來，以國際市場為主，成功推出全球首款通過FIDO2認證的指紋金鑰ATKey.Pro，並成為微軟雲端身分識別和存取管理服務Microsoft Entra ID官方合作品牌；2024年再推出無電池指紋卡，拓展至歐洲與東南亞市場，展現台灣資安品牌的國際實力。而此次合作也獲得 FIDO聯盟台灣分會會長張心玲肯定，她指出，AuthenTrend展現台灣在身分驗證技術的研發實力，與智慧資安的合作是FIDO在地化的重要里程碑，對於強化企業身分安全驗證與推動無密碼應用普及，具有重要意義。

智慧資安擁有豐富的資安服務經驗，將結合AuthenTrend產品與自身專業，加速推動無密碼驗證於國內的實際應用，涵蓋身分識別與存取管理（IAM）、零信任架構（Zero Trust Architecture）、多因子驗證（MFA）、AD裝置身分驗證整合、Mac裝置管理（如JAMF），以及後量子加密（PQC）等場景；由於過去許多資安事件的發生，源自於密碼外洩，駭客取得帳密便開始肆無忌憚的發動攻擊，密碼流失最常見的原因與網路釣魚有關，AuthenTrend的無密碼解決方案能有效防範網路釣魚造成的密碼竊取，是目前最能解決客戶因釣魚攻擊導致帳號密碼外洩的安全登入驗證方式。

展望未來，智慧資安與AuthenTrend將持續深化技術合作，推動無密碼驗證的普及與創新，從企業資安防護到政府機關、金融、醫療等高敏感產業，打造更安全、便捷的身分驗證體驗。雙方也將積極邀請更多合作夥伴與生態圈成員一同加入，攜手實現「無密碼未來」的願景，共同建構一個以身分為核心、以信任為基礎的新資安時代。