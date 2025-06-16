Akamai 有效應對 DNS 安全與法規遵循挑戰

Akamai推出Akamai DNS狀態管理（DNS Posture Management）方案。此方案提供跨多雲端環境統一的可視性，涵蓋所有DNS資產，並透過無代理（agentless）的方式進行即時監控及指導式修復，涵蓋各大DNS服務供應商。安全團隊可快速偵測並回應DNS攻擊、憑證安全風險、漏洞及錯誤配置，防止這些問題削弱組織整體安全防護。

DNS在協助電腦、服務與資源於網際網路及其他IP網路間彼此連結與溝通上，扮演關鍵角色，因此經常成為網路攻擊的熱門目標。

大型企業通常需要管理來自不同供應商的多套DNS系統，以支援其網路業務及內部網路。這樣的複雜性迫使 IT 團隊必須確保所有DNS方案能因應網路變動並正確配置，以維持其功能、效能與安全。然而，DNS配置（包括記錄與區域資料）可能因時間推移而過時或不完整，且包含網域名稱的憑證也可能過期或未符合後量子安全標準。

安全專業人員面臨大量未受管理的警示與法規遵循要求，容易忽略高優先級的問題。在此情況下，自動化法規遵循評估並將其結果整合至事件管理系統中，對維護安全與效率而言相當重要。

Akamai基礎設施安全解決方案暨服務部門資深副總裁兼總經理Sean Lyons表示，DNS安全問題常被企業忽略，然而其實在維護企業安全和業務營運穩定性方面卻至關重要。對多數企業而言，挑戰並非建立DNS，而是了解所有系統是否已經正確配置並具備安全性。企業亟需一個簡單明瞭的解決方案，來掌握DNS環境全貌並快速採取行動。Akamai DNS狀態管理方案正是針對這一痛點，提供安全人員清晰統一的視野，協助及早識別重要問題、維持法規遵循並保障網路最佳效能。

域名經常存在已知的高風險漏洞或配置錯誤，這些弱點可能影響DNS的穩定性與解析可靠性，同時增加如未經授權的SSL/TLS 憑證核發、DNS欺騙與快取中毒等嚴重威脅的曝險機會。這可能促使攻擊者濫用企業的DNS系統建立偽冒網站，以進行詐騙、竊取資料或網路釣魚等犯罪行為。此外，其他漏洞也可能導致DNS全面中斷，造成企業與客戶之間的網路中斷。

這些潛在攻擊手法凸顯了DNS與憑證安全衛生中的嚴重缺口，也強調了持續監控法規遵循的重要性。Akamai DNS狀態管理方案提供關鍵的法規遵循能力，滿足現今企業日益增加的法規需求。透過自動化確保企業符合包括NIST、PCI DSS和HIPAA等重要安全框架，企業能顯著降低法規遵循成本，同時強化安全狀態。

此外，Akamai DNS狀態管理還整合了憑證監控（Certificate Monitor），以網域名稱組織數位憑證，協助識別並防止憑證過期、配置錯誤或惡意憑證等安全風險，並針對使用這些憑證的網域進行HTTP狀態分析。

Akamai DNS狀態管理同時針對所有主要DNS供應商，包括Akamai Cloud、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform等，提供完整的區域、網域、副網域與記錄的全面視野。

此外，Akamai亦提供可選擇的託管安全服務（Managed Security Service），以全球化、可擴展、全天候的安全專業團隊增強企業內部團隊的能力，協助企業最大化Akamai DNS狀態管理方案的價值。