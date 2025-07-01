VM授權費之亂引跳船潮　Acronis推ACI平替搶客

Acronis Cyber Infrastructure是一款具有多租戶設計的超融合基礎架構解決方案。使用者可直接從VMware下載VMDK並上傳至Acronis Cyber Infrastructure的image，上傳完成後便可以直接使用上傳的VMDK創建虛擬機，輕鬆將虛擬機移到ACI中。

自博通（Broadcom）收購VMware以來，VMware的授權策略一直飽受爭議。今年4月傳出博通預計將提高VMware最低授權核心數從16大幅升級到72個核心；5月又有媒體披露，博通已向一些曾經購買VMware永久授權但並沒有轉向訂閱制的企業發出了通知信，表示支援服務已經到期，企業將不能使用在支援服務到期日後的任何的安全修補程式或是版本升級與更新，否則將有智慧財產權的侵權之虞，這些消息也再度在社群中引發激烈討論。

毫無疑問，VMware的滾動式授權調整策略正在加速企業重新考慮導入策略。Acronis大中華區首席技術顧問王榮信觀察，部分台灣企業在VMware授權策略變動前便已預先簽約，因此短期內並不會受到影響，但那些選擇在合約到期才申請續約採購的企業就會飽受這些授權策略變動所苦，再加上傳出若未續約，所有升級、更新都會被視為非法行為的消息，反而讓企業更堅定找尋替代方案的決心。

他提到，目前確實有許多替代方案可供選擇，Acronis Cyber Infrastructure（ACI）便是其中之一，其優勢不只在於具有成本效益，更有助於減輕企業的管理負擔。這項產品早已問世多年，只不過Acronis早先在台佈局主要是將重心放在雲端市場而較少推廣，事實上，Acronis全球54座資料中心便是採用ACI進行建置。如今隨著VMware的滾動式授權調整，ACI的詢問度也不斷攀升。

多租戶設計 權限完整操作獨立

Acronis Cyber Infrastructure是一款具有多租戶設計的超融合基礎架構解決方案。使用者可直接從VMware下載VMDK並上傳至Acronis Cyber Infrastructure的image，上傳完成後便可以直接使用上傳的VMDK創建虛擬機，輕鬆將虛擬機移到ACI中。遷移虛擬機也可以透過virt-v2v工具或Acronis Cyber Protect Cloud來完成。由於整合了多租戶、運算、網路以及儲存，因此每個租戶都可以有完整權限、隔離的網路和獨立的操作介面。

此外，ACI也可以單獨做為儲存方案來使用，例如iSCSI區塊儲存、S3物件儲存或NFS檔案儲存，或者是作為備份儲存使用。由於超融合基礎架構更容易擴充，因此也可以解決傳統雙控制器儲存單點故障的問題。

Acronis推出特別的專案活動，只要在今年採購，每核心均以2,500元台幣來計算。（資料來源：Acronis）

王榮信指出，除了ACI之外，像是Proxmox VE、Nutanix或是剛進台灣市場不久的Verge.io都是企業正在探索的方案。但是這些方案或多或少都有些無法滿足企業的地方，舉例來說，Proxmox VE因為是開源方案，所以最為親民，網路上的資料也最多，但也正因為是開源的方案，當企業遇到整合的問題時，就會缺乏技術支援，這時仍得額外採購支援服務才能克服。而且Proxmox VE只能提供單獨的VM環境，想要打造出一個可運行的環境，中間還需要很多設定，例如安裝軟體定義的防火牆等等，技術門檻相對較高，再加上沒有多租戶設計，很容易出現資源運用爭執的問題。另外，Nutanix雖然也是原生超融合的解決方案之一，但因為價格也跟著VMware有所調漲，因此對有些企業而言並不是很親民。

三專案解決企業授權困擾

為了協助中小企業解決VMware軟體授權的困擾，Acronis也推出特別的專案活動，只要在今年採購，每核心均以2,500元台幣來計算。假設在單台主機不做叢集的環境下，企業最少須購買8核心及4TB儲存空間，若以此來計算，訂閱總價只需要62,000元（每TB儲存空間費用為10,500元）。對比VMware vSphere Enterprise Plus最低72核授權費，總價足足可節省近48萬元。

假設在三台主機叢集的環境下，若以24核心搭配6TB儲存空間來計算，對比VMware vSphere Foundation（VVF）72核心授權費，則可以省下56萬元；若是以24核心搭配24TB儲存容量，對比VMware Cloud Foundation（VCF）72核心授權費，則能省下近95萬元的費用。

王榮信最後強調，虛擬機器的遷移已勢在必行，只是企業正在思考遷移到哪一個平台，能否符合節省成本的條件以及管理難易度，都將會影響到最終選擇。一方面，在貿易戰影響下，全球景氣並不看好，企業往往會縮減IT預算，趁著VMware產品策略變動，企業也順勢調整佈局，但是轉換到其他虛擬平台勢必需要重新熟悉管理，因此新平台有沒有更好的管理機制也會是考量。

ACI的另一項優勢是能夠與Acronis Cyber Protect Cloud無縫整合，由於已將備份資料保護功能與進階網路安全功能相結合，因此企業能夠透過單一控制台輕鬆解決資安防護與資料備份雙重難題，藉由VM遷移的契機，無須再個別採購，不只成本更精省，管理也更為輕鬆容易。