攜手開源陣營接軌國際　助企業加速升級部署

隨著量子運算技術逐步跨越商業化門檻，其對現有公鑰密碼體系構成根本性威脅的事實，已不再是理論預測，而是全球資安政策與標準組織正在積極回應的現實挑戰。台灣亦同步啟動因應機制，逐步建構具前瞻性的技術轉型架構。

池安量子資安自主研發後量子密碼學（PQC）解決方案PQMP（Post-Quantum Migration Platform），結合密碼掃描、自動轉換代理、軟體開發套件與硬體信任根，協助企業以最小中斷代價實現後量子升級。

PQMP包含五大組成元件：PQScan用於檢測現行加密元件與系統配置、PQBox作為通訊轉換代理、PQ-SDK為開發者提供後量子函式庫與API、PQ-SSH處理關鍵金鑰管理與輪替機制、PQ-Accelerator則提供硬體層級的簽章與密鑰交換運算，支援嵌入式裝置。此方案強調導入門檻低、模組彈性高、與既有系統無縫整合，適用於跨平台部署。

打造模組化後量子方案

談及PQMP的技術起點，池安量子資安執行長池明洋回顧，最初源自2007年於台灣大學快速密碼學實驗室投入密碼演算法研究，並於2017年因應NIST主導的PQC標準甄選而創立池安量子資安。他早年協助加密貨幣產業進行密碼技術部署與系統設計，累積豐富的攻防經驗，將密碼分析實務帶入產業應用。池明洋將自身定位為密碼分析者，不僅掌握形式化設計，也從實務視角研究如智慧卡與交通支付系統的漏洞。

台灣近年能在國際密碼學界建立地位，與中央研究院研究員楊柏因的長年推動密不可分。最具象徵性的是2021年Asiacrypt學術會議睽違近二十年重返台灣舉辦，正是楊柏因團隊與國際學界協力促成。池安量子資安也實際參與支持此次會議，積極展現台灣在全球密碼學領域的能見度與技術實力。

除了持續與學術界合作，池安量子資安也在產業端積極布局，成立「量子安全遷移中心（QSMC）」，由德國後量子密碼領域的知名專家Matthias J. Kannwischer擔任研發主管，負責技術方向的規畫與研究推進。近年來，池安更主動扮演知識推廣的角色，池明洋表示，在過去三年間，團隊已累計舉辦超過50場針對企業與政府機關的技術研討會、實作工作坊與法規解析課程，協助產業認識後量子密碼學的實務應用與合規要求。

從產業回饋觀察來看，池明洋指出，企業高階主管對於「先竊取，後解密」威脅的理解程度已逐步提升，特別是在國際政策與標準快速演進的影響下更為明顯。2024年，美國國家標準與技術研究院（NIST）正式公告三項PQC標準，包括ML-KEM、ML-DSA與SLH-DSA，標誌著PQC標準化進程完成第一階段的重要里程碑。

這三項演算法分別代表目前後量子加密與簽章領域的主流技術。ML-KEM是Kyber演算法的標準版本，基於格基密碼學（Lattice-based）建構公私鑰交換機制，具備強韌的抗量子攻擊能力。ML-DSA則是基於Dilithium的簽章演算法實作。而SLH-DSA對應於SPHINCS+，屬於雜湊基密碼學，在未來抗量子性方面擁有高度安全性保證。這些演算法的設計皆著重在處理器效能的友善性、簽章大小的合理控制，以及演算法結構的透明性與可驗證性。

目前在台灣產業界，對於PQC議題最為積極投入的，主要集中在與國際市場接軌密切的資通訊、儲存裝置、網路通訊與晶片設計等領域。舉凡筆記型電腦、SSD、NAS設備乃至IC設計業者，皆已開始評估並尋求符合PQC標準的導入方案，以因應歐美對供應鏈資安要求的提高。尤其自2025年起，美國聯邦政府在IT採購政策中已將PQC納入必備條件，不再僅是建議性規範。這項政策轉變意味著，若企業產品未能支援PQC標準，將可能喪失政府訂單或無法進入受規範市場，對出口導向型產業而言，形成實質性的競爭壓力，也是轉型契機。

攜手開源陣營助產業實作

面對PQC從標準制訂走向實務部署的轉折點，池安量子資安透過與國際學術社群、開源聯盟的深度參與，逐步發展出可落地應用的PQMP平台。池明洋強調，PQMP即是由台灣大學快速密碼學實驗室與Linux基金會合作推進的研究成果之一，後續也整合進國際主流的PQC函式庫，廣泛應用於雲端、嵌入式與儲存場景中。

池安量子資安執行長池明洋指出，在國際PQC標準成形、合規要求日益嚴格的當下，密碼技術的遷移已不容拖延。企業可善用開源社群的技術，有效降低轉型門檻，加速PQC於各類應用場景的落地實現。

在國際參與方面，池安量子資安已是台灣加入美國政府智庫MITRE所成立之PQC聯盟（PQCC）的廠商成員，致力於推動PQC在各產業的理解、落地與應用。池明洋表示，NIST雖負責標準制訂，但不具推廣預算與執行角色，實務上便由MITRE擔任政策傳遞、產業溝通與策略轉化的中介平台。MITRE作為美國政府百分之百出資的法人機構，其職能角色可類比台灣的資策會，且在PQC領域扮演關鍵推動者角色。

池安量子資安不僅參與開源基礎建設的實作與驗證，更基於PQC函式庫（例如LibOQS）建立一套商業導向的開放技術，藉此為開發者、研究人員及企業提供方便、統一的平台，用以進行PQC演算法的原型設計、實驗、測試與效能評估。目前LibOQS已成為Linux基金會旗下的後量子密碼學聯盟（PQCA）的專案，池安量子資安正是以開源技術為基礎，針對垂直領域特性進行優化與微調。將原型開源成果轉化為產業可用的安全工具。其模式不僅建立於技術深度與國際協作，也展現出台灣廠商如何在全球密碼學轉型浪潮中，佔有一席關鍵地位。