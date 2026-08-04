統包工程整合高密度機房　電網至晶片降低轉換損耗

AI伺服器推高機櫃功率密度，企業規畫資料中心時，須同步處理供配電、液冷、承重、消防、環境感測與維運。台達提供解決方案整合設備、能源與容量資訊，並以統包服務串接設計至維護；數位孿生可在施工前驗證配置，後續也可成為維運入口。面對多層電力轉換損耗，高壓直流、固態變壓器與晶片端電源協同設計，將是提升整體效率的重要方向。

人工智慧（AI）伺服器推升機櫃功率密度，資料中心管理也開始進入軟硬整合階段。台達台灣業務總經理張立業表示，企業規畫AI資料中心時， 已無法只處理伺服器與網路設備， 供配電、散熱、樓地板承重、門禁、消防、環境感測與維運流程都須同步納入。以資料中心基礎設施管理（DCIM）為基礎形成串聯機電與資訊系統的共同管理層， 則可協助管理者掌握容量、能源、設備狀態與後續擴充風險。

張立業觀察，傳統資料中心單櫃功率多為數十kW，高密度AI機櫃已邁向100kW以上，未來可能提高至數百kW甚至MW等級。當相同空間必須承載更大電力，電力轉換損耗、配電設備體積與散熱負荷都會同步放大，高壓直流（HVDC）與電力電子轉換技術因而受到重視。資料中心管理議題也擴大至電力路徑、轉換效率、能源成本與容量配置。

冷卻架構同樣面臨轉變。早期GPU平台仍可採用氣冷，新一代高密度系統則逐步導入液冷。張立業指出，液冷可區分液對氣與液對液，液對液具備較高散熱效率，但所需冷卻水路、熱交換設備與設施條件也更複雜。既有機房常受限於供電、管線、空間與結構條件， 改裝量體有限； 全新建置專案較容易依AI負載重新規畫， 單一規模可能達數MW至20MW，因此新建需求相對明顯。

軟硬整合成為AI機房建置主軸

張立業表示，台達近年已由設備供應延伸至系統整合與整體工程服務。企業準備自建AI資料中心時， 可在初期規畫階段導入設計、採購、施工、測試、驗收、交付與維運，形成統包（Turnkey）服務模式。服務範圍聚焦資料中心白區，包括機房內供配電、冷卻、消防、監控、管線與管理平台。

以本土IC設計大廠於日前啟用苗栗銅鑼科學園區研發資料中心為例，張立業表示，台達參與機房監控室、設備監看與相關系統建置，並承接資料中心設施維運。企業將機電設施交由專業團隊管理，可減少自行建立跨領域維運組織所需的人力。

這類專案的管理核心是DeltaInfraSuite。其DCIM功能可整合不斷電系統（UPS）、精密配電櫃（PDU）、機櫃式電源分配器（rPDU）、精密空調、發電機、環境感測器與能源資料，透過單一介面呈現設備狀態、警報、用電與容量資訊。InfraSuite Manager可進行即時資料整合、電力品質分析、冷卻效率監看與設備狀態追蹤，並以歷史趨勢分析支援容量規畫與維護管理。

張立業指出，在地軟體開發能力是專案落地的重要條件。資料中心監控畫面往往需要配合企業識別、作業流程、管理權限與戰情室顯示需求調整。由本地團隊直接開發，可依據設備組成、監控項目與使用者角色調整儀表板、版面、色彩與資訊層級，也能在後續維護期間持續修正。

台達台灣業務總經理張立業表示，AI機櫃功率密度快速提高，企業須在資料中心規畫初期整合供配電、液冷、環境感測與維運資料，並透過DCIM及數位孿生掌握容量、能源效率與擴充風險。

數位孿生延伸設計驗證與維運應用

數位孿生（Digital Twin）目前主要用於資料中心設計與模擬。張立業說明，團隊可先建立機房設備、走道、管線及空間的3D模型，再進行材質、光影與動線模擬，使客戶在施工前檢視機房配置。

施工完成後，也可比對實體環境與原始模型，確認設備與管線配置是否符合原先規畫，降低設計與施工成果之間的落差。

在銅鑼資料中心專案中，台達將機房設備、走道與管線數位化，並運用NVIDIA Omniverse進行場景模擬。張立業指出，團隊初期也曾面臨工具操作與建模經驗不足等挑戰，後續透過內部研究資源共同開發，逐步完成機房場景、材質、光影與人員動線模擬。這類應用的價值，在於將設計檢視提前至施工前，使業主更具體掌握未來機房樣貌。

後續發展方向則是將數位模型延伸至維護應用。張立業表示，未來可在3D場景中點選設備，帶出設備規格及相關維護資訊，使模型逐步成為維運資訊入口，目前這類功能仍持續發展中。至於設備維護，系統可結合設備生命週期、感測資料、歷史趨勢與告警條件，支援保養提醒、預算編列及異常判斷。

系統可依設備使用年限及保養週期提出提醒，協助管理者安排年度維護與汰換預算；進一步地預測分析則須長期蒐集負載、溫度、水流量、電力品質及異常紀錄，逐步建立正常基準，才能辨識設備健康度下降、散熱條件異常或能源使用偏離等情況。

AI技術未來也可進一步分析電力使用效率（PUE）、IT負載、環境溫度及冷卻輸出，判斷設備設定是否仍位於較佳區間，並提出供電與散熱調整建議。

面對AI資料中心用電持續增加，張立業也強調電網至晶片（Grid to Chip）的整體電力觀點。電力進入資料中心後須經過多層轉換，最終供應晶片時電壓降至約1V或更低，然而每次轉換都會產生損耗。高壓直流、固態變壓器（SST）及晶片端電源管理若能協同設計，可減少電力轉換損失並提高整體效率。即使效率改善僅約2%至3%，套用在數十MW等級的資料中心，仍可帶來顯著的能源節省效益。