企業邁向全領域AI代理

過去這兩年，多數企業使用生成式AI的範疇與目標，仍然集中於提高單一任務（Task）的效率，例如寫文案、做摘要、產出程式碼、協助客服回覆等。然而，真正的企業轉型是讓AI進一步理解任務、串接資料、規劃步驟，協調不同系統，甚至進一步由AI代理跨系統協調進行自主式端到端的決策，完成一個長流程工作，促使流程再造，形成服務、甚至商業模式創新。

這就是代理型AI，也是真正實踐「AI變現」的改變。

<p> 生成式AI就像是一位能力很強的知識工作者，可以快速回應問題，彙整資訊，生成內容；代理型AI則更像一位能執行任務的數位工作者，具備自主收集數據、思考、做決策並採取行動的能力；它不只是回答「應該怎麼做」，而是能依照目標拆解流程、判斷下一步、呼叫工具、整合資訊，最後交付結果的「數位員工」。這代表企業導入AI的思維也要從「單點提效」轉向「流程重構」。

<p> 以往的自動化多半依賴固定規則，適合處理重複、穩定、低變動的任務，各系統各自整理資料並開發單點AI應用。真正的全領域代理轉型，在於讓AI不只停留在單點任務，而是進入跨部門、跨系統、跨資料的工作流中，甚至AI的大腦也需要奠基於跨系統、跨時序的數據，打造出具備全域觀的「決策大腦」，提供全局最佳化的解決方案。

<p> 上述願景並不代表人就此退出治理，讓AI全權接手。真正成熟與安全的企業導入方式是先檢視與梳理流程，找出高價值、低風險、流程清楚的場景，逐步建立資料基礎、權限控管、人工審核與成效衡量，結合各項AI應用的強項，串連流程斷點；建立這些基礎之後，才能進一步擴大至其他長流程，形成全企業的全領域AI代理。

<p> 因此，在代理型AI時代勝出的關鍵點，不在於是否擁有模型或選用什麼模型，而是誰能更快地把AI嵌入真實的企業流程，讓資料、系統、人員與治理機制一起運作，並形成規模化。當AI從「工具」變成「流程的參與者」，企業才可能在智慧科技的輔助下，建立與時俱進的流程與規則，創新商業模式，進而享受以複利指數成長的AI變現紅利。

<p> ＜本文作者：林桂如現為台灣IBM諮詢AI與數據服務業務負責人＞