地理位置納入流量防護　實作連線來源國別管制

開源碼社群中的地理位置管控模組mod_maxminddb，讓使用者除了利用傳統的IP管控機制外，還可導入以地理位置為基礎的存取控制。本文將以Apache網站伺服器為例，動手實作為其加上以地理位置來限定連線的功能。

隨著網站服務日益普及，其所面臨的資安威脅也愈加嚴峻。在現今網際網路環境中，網站時時都會面臨來自世界各地的惡意攻擊行為，例如自動化弱點掃描、針對帳號密碼的暴力攻擊等等。

一般而言，當網站管理者偵測到此類異常活動時，通常會透過防火牆或其他資安設備，針對可疑來源IP進行封鎖，以降低潛在風險。然而，在現今的網路環境中，僅單純依靠以IP為基礎的防護策略，往往難以全面應對日益複雜的攻擊手法，例如攻擊者可利用代理伺服器或使用VPN等方式來隨機變換IP。若單純僅依靠以來源IP封鎖的方式，將無法真正有效地封鎖來源IP。

本文將介紹一套開源碼社群中有名的地理位置管控模組mod_maxminddb，其官方網址是「https://github.com/maxmind/mod_maxminddb?tab=readme-ov-file」，讓使用者除了利用傳統的IP管控機制外，還導入了以地理位置（如僅允許某個特定國家或地區的連線）為基礎的存取控制（Geo-based Access Control），並以著名的Apache網站伺服器為例，為其加上以地理位置來限定連線的功能。而本次所使用的作業系統為CentOS Stream 9。

什麼是mod_maxminddb

mod_maxminddb是一個Apache的模組程式，主要功能是將IP位址（通常是網站的連線來源IP位址）轉換為地理位置，例如將168.95.1.1轉換成國別代碼如TW。而後再藉由網站的存取控制機制，針對轉換後的地理位置資訊進行相關規則管控，例如設定僅允許來自台灣的來源能進行連線。其運作流程，簡單說明如下：

1. 使用者瀏覽網站。

2. Apache網站伺服器接收到使用者的要求（Request）後，其mod_maxminddb模組會取得使用者的來源IP，並藉由查詢地理資料庫（本文使用GeoLite的地理資料庫）來取得該來源IP所對應的地理位置，然後將該資料儲存於變數中。

3. Apache網站伺服器可針對該變數設定相關管控規則，以決定該連線是否可存取。

安裝mod_maxminddb模組

在了解相關運作後，接著就來安裝mod_maxminddb模組。在安裝之前，必須先安裝地理資料庫。首先執行以下的指令，安裝用來讀取地理資料庫格式（格式為mndb）的相關程式庫：

dnf install libmaxminddb dnf install libmaxminddb-devel

接著，下載相關的地理資料庫。相關資料庫目前是由maxmind公司（https://www.maxmind.com/）所維護，提供付費的完整版本或免費的精簡（GeoLite）版本，在本文中使用的版本為精簡版。不管是完整或精簡版本，均須先註冊為該公司的會員，才可以下載地理資料庫，因此先連線至網址「https://www.maxmind.com/en/create-account」進行註冊。

註冊完成後，即可先行登入後取得Account ID（帳號ID）及License Key（使用金鑰）等資訊，以供後續設定使用，如圖1所示。

圖1 登入後取得帳號ID和使用金鑰。

緊接著執行如下的指令，安裝更新地理資料庫的管理程式，名稱為「geoipupdate」：

dnf install geoipupdate

安裝完成後，即可使用geoipupdate程式來取得並更新最新版本的地理資料庫。在使用geoipupdate之前，先設定組態檔（/etc/GeoIP.conf），主要設定下列組態值即可（其中#為註解說明）：

AccountID [帳號ID] #在登入maxmind後取得 LicenseKey [使用金鑰] #在登入maxmind後取得

接著，設定所要下載的地理資料庫名稱，在此僅下載精簡版本的國家（GeoLite2-Country）和城市（GeoLite2-City）的地理資料庫：

#設定下載精簡版本的地理資料庫 EditionIDs GeoLite2-Country GeoLite2-City #設定地理資料庫置放的目錄位置 DatabaseDirectory /usr/local/ share/GeoIP

完成設定後，使用以下的指令來執行更新，-f:為指定組態檔的位置：

geoipupdate -f /etc/GeoIP.conf

更新完成後，在「/usr/local/share/GeoIP」目錄下應該就會有GeoLite2-City.mmdb和GeoLite2-Country.mmdb地理資料庫檔案。

接著，可利用mmdblookup來測試地理資料庫是否正常（將IP轉換成地理區域資訊），執行如下指令，其中--file指定地理資料庫檔案的位置，而--ip為測試的IP：

mmdblookup --file /usr/local/share/GeoIP/ GeoLite2-City.mmdb --ip 168.95.1.1

在正常的情況下，將會回覆一個JSON格式的回覆資訊（內容包含此IP所屬的城市和國別等資訊）。在安裝好地理資料庫與管理程式後，接著就能安裝mod_maxminddb（在此版本為1.3.0）。本文假設已安裝Apache伺服器並安裝於「/usr/local/apache2/」目錄，所以執行如下的安裝指令：

#取得mod_maxminddb的原始碼 wget https://github.com/maxmind/mod_ maxminddb/archive/refs/tags/1.3.0.tar.gz

在解壓縮後，至其原始碼的目錄並執行下列指令：

bootstrap #重新建立編譯環境設定

由於要編譯成Apache網站伺服器所使用的模組，因此必須使用--with-apxs來指定apxs程式的位置，指令內容如下：

configure --with-apxs=/usr/local/ apache2/bin/apxs

然後，以make指令進行編譯（Compiler）。編譯成功後，即可利用「make install」來安裝相關模組。如果一切正常，完成安裝後，在「/usr/local/apache2/modules/」目錄下將會產生名稱為「mod_maxminddb.so」的模組程式。

mod_maxminddb.so常用組態

以下說明mod_maxminddb.so常用組態：

設定是否啟用IP對應地理位置的查詢。

設定以變數名稱來儲存地理位置資料庫的位置。例如「MaxMindDBFile COUNTRY_DB /usr/share/GeoIP/GeoLite2-Country.mmdb」，是以變數名稱為COUNTRY_DB來表示GeoLite2-Country.mmdb。

設定以變數來儲存以IP（網站的來源連線IP）查詢到的地理區域資訊，也就是將查詢地理資料庫的結果儲存至變數中，而後續網站伺服器（Apache）可針對此變數進行相關的存取控制。例如「MaxMindDBEnv MM_COUNTRY_CODE COUNTRY_DB/country/iso_code」，其中COUNTRY_DB為地理資料庫名稱，country/iso_code為資料路徑，表示取得地理資料庫（GeoLite2-Country.mmdb）內的國家代碼（iso_code）資訊，並將此資訊儲存在名稱為MM_COUNTRY_CODE的變數中，後續即可針對MM_COUNTRY_CODE設定相關規則進行連線的管控。

由於地理資料庫的儲存方式採用json的階層格式，因此county/iso_code表示取得國家代碼的資訊，如圖2所示，在本例中，國家代碼為TW，以此類推，如果想取得國家的英文名稱，可使用country/names/en來取得（本例為Taiwan）。

圖2 地理資料庫的儲存方式採用json的階層格式。

說明過相關組態的用法後，最後使用mod_maxminddb模組實作一個利用地理區域來管控來源IP的機制。為了測試方便，這裡以封鎖來自台灣的連線IP為例。

相關Apache組態說明

由於是利用Apache的管控機制進行來源連線的控管，因此在設定之前，先簡單說明相關的Apache組態：

此組態是針對來源欄位，建立比對的規則（可使用正規表示法），如果規則成立，便會建立一個變數，後續即可利用此變數，制定相關管控連線規則。例如「SetEnvIf MM_COUNTRY_CODE ^(TW)$ BlockCountry」，表示當MM_COUNTRY_CODE變數內容為TW時，便符合所設定的規則，此時會建立一個名稱為BlockCountry的變數。

〈RequireAll〉…〈/RequireAll〉

此組態可設定是否允許來源IP的連線，必須在此區段中所有設定的規則均符合，才會允許連線，其設定語法為：

Require [條件式]

其常見的規則設定，如下所示：

Require all granted：表示允許所有來源的連線，一般而言，通常會先預設此規則，後續再設定欲管控的限制規則。 Require all denied：表示拒絶所有來源的連線。 Require [設定IP]：表示僅允許來源為[設定IP]的連線。 Require env [變數名稱]：表示如果所設定的變數存在，才可允許連線。 Require not env [變數]：表示如果所設定的變數不存在，才可允許連線。在本文中，便是利用此規則來完成管控措施。

動手實作測試

了解會使用到的相關組態用法後，接著以限制來自「台灣」的連線為例，完成地理位置管控的功能。可在Apache的組態設定檔「httpd.conf」內加入下列的設定（其中#為註解說明）：

#設定載入mod_maxminddb模組 LoadModule maxminddb_module modules/mod_maxminddb.so 〈IfModule mod_maxminddb.c〉 MaxMindDBEnable On #啟用IP轉地 理區域資訊的功能 #設定以COUNTRY_DB變數來表示地理 資料庫的位置 MaxMindDBFile COUNTRY_DB /usr/ local/share/GeoIP/GeoLite2-Country.mmdb #以MM_COUNTRY_CODE變數來儲存來 源IP轉換過後的國別代碼 MaxMindDBEnv MM_COUNTRY_CODE COUNTRY_DB/country/iso_code 〈Directory /usr/local/apache2/htdocs〉 #針對網站根目錄（Documentroot）進行設定 #如果MM_COUNTRY_CODE變數內容為TW 即建立名稱為BlockCountry的變數 SetEnvIf MM_COUNTRY_CODE ^(TW)$ BlockCountry 〈RequireAll〉#需符合下列所有規 則，方可進行連線 #預設所有來源均可連線 Require all granted #設定當BlockCountry變數存 在即拒絶連線 #由於來源IP轉換過後的國碼為TW 時就會產生BlockCountry變數，因此 此規則是設定拒絶來自台灣的連線 Require not env BlockCountry 〈/RequireAll〉 〈/Directory〉 〈/IfModule〉

設定完成後，重新啟動Apache網站伺服器，此時即可拒絶所有來自台灣的連線。

＜本文作者：吳惠麟，多年資安經驗，喜好利用開源碼建構相關解決方案，著有「資訊安全原理與實驗」等書。＞