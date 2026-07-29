量子時代來臨，企業加密防線準備好了嗎？A10 推出 SSL/TLS 後量子防護新方案

當企業還在依賴 RSA 與 ECC 等傳統加密技術時，量子運算的進展已讓「今天加密、未來破解」成為真實風險。A10 Networks 近期宣布，於 ACOS 7.0.3 中正式導入 Hybrid Post‑Quantum Cryptography（混合式後量子密碼） 支援，讓 SSL/TLS 資料平面開始具備量子韌性。

當企業還在依賴 RSA 與 ECC 等傳統加密技術時，量子運算的進展已讓「今天加密、未來破解」成為真實風險。A10 Networks 近期宣布，於 ACOS 7.0.3 中正式導入 Hybrid Post‑Quantum Cryptography（混合式後量子密碼） 支援，讓 SSL/TLS 資料平面開始具備量子韌性。

為什麼現在就要關注後量子密碼？

目前全球 HTTPS、VPN、API 與金融交易大量使用的 RSA 與橢圓曲線密碼學，理論上都可能被未來具備足夠能力的量子電腦破解。更值得注意的是，攻擊者不必等到量子電腦成熟才開始行動。

所謂 「Harvest Now, Decrypt Later」，就是先大量蒐集今天的加密流量，等未來量子技術成熟後再進行解密。對於醫療、金融、政府與長期保存資料的產業而言，這代表資料生命週期可能早已超過現行加密演算法的安全期限。NIST 已於 2024 年完成首批後量子密碼標準化，產業轉型已進入實際部署階段。

A10 做了什麼？從資料平面開始升級

A10 這次的重點不是實驗室概念，而是直接把 Hybrid KEM（混合式金鑰交換） 放進 SSL/TLS 資料平面。

簡單來說，系統會同時使用：

· 傳統 TLS 金鑰交換（維持現有相容性）

· NIST 標準化後量子演算法（提供未來量子防護）

這種「雙軌並行」設計可避免一次性全面替換造成的風險，也符合企業最重視的 Crypto Agility（密碼敏捷性）。

不換硬體，也能啟動 PQC 過渡

許多企業擔心後量子升級代表昂貴的硬體汰換。A10 強調，ACOS 7.0.3 的 PQC 支援可透過軟體平台啟用，讓既有 Thunder 架構能先開始驗證與部署量子安全能力。

這代表企業可以：

· 先在測試環境導入 PQC

· 逐步擴展到 API、Web 與內部服務

· 不必等待整個生態系完全成熟

對於需要 24x7 營運的金融與電信環境，這種漸進式遷移特別重要。

SSL/TLS 不只是加密，更是流量核心

現代企業超過九成以上流量已經加密。A10 長期在 SSL/TLS 卸載、解密與可視化 領域提供高效能方案，能將加密處理集中化，降低後端安全設備負擔。當 PQC 導入後，TLS 握手與憑證鏈可能變得更大、更複雜，因此資料平面的效能與可視性將成為關鍵。A10 將後量子能力直接整合到其 SSL/TLS 架構中，目的正是讓企業在提升安全性的同時，仍維持應用效能與營運穩定。

企業現在該做的三件事

1. 盤點所有使用 TLS 的系統

包含網站、API、VPN、負載平衡器與內部微服務。

2. 建立密碼敏捷性架構

確保未來能快速替換演算法，而不是被單一加密技術綁死。

3. 優先保護長期敏感資料

例如病歷、金融紀錄、智慧財產與政府文件。

結語：量子安全不是未來式，而是現在進行式

後量子密碼的真正挑戰，不在於「量子電腦何時出現」，而在於企業是否已開始建立可持續演進的加密架構。

A10 透過 ACOS 7.0.3 將 Hybrid PQC 帶入 SSL/TLS 資料平面，提供一條兼顧相容性、效能與未來安全性的實務路徑。對正在規劃零信任、API 安全與資料長期保護的企業而言，這不只是一次產品更新，更是邁向量子安全基礎建設的重要起點。

了解更多 A10 後量子密碼方案：A10官方技術文章 ; 或洽詢台灣區代理商聯達資訊。

延伸了解｜8/5 PQC Taiwan 2026 企業後量子安全高峰論壇

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