AI時代下，企業網路現代化的下一步

隨著企業加速導入AI，並將算力延伸至邊緣環境，市場多半聚焦於運算效能與AI應用本身。

然而，真正決定這些創新能否落地的關鍵，往往是最容易被忽略的基礎架構─網路。其負責串聯資料、應用程式、使用者與各類裝置，是企業日常營運不可或缺的底層架構，更決定AI是否能真正發揮規模化效益。

AI正大幅改變企業網路的運作模式，根據IDC於今年3月發布的部落格指出，全球企業WLAN市場年成長率達13.9%，主要受Wi-Fi 7部署所帶動。AI應用、影音流量，以及物聯網（IoT）裝置快速增長，對網路容量、延遲與整體效率帶來前所未有的挑戰，促使企業重新思考並加速無線網路現代化。

傳統網路已無法跟上企業需求

如今的企業環境遠比過往更加動態多變。隨著混合辦公模式普及、使用者對順暢數位體驗的期待日益提升，加上邊緣裝置大量增加，都大幅提高了網路的複雜度，然而IT團隊卻仍必須以有限的人力支援持續成長的業務需求。在這樣的環境下，AI原生營運已不再是選配，而是不可或缺的必要條件。

過去看似足以支撐營運的網路，如今卻可能隱藏許多營運挑戰，包括效能瓶頸、故障排除耗時、使用者體驗不一致、缺乏整體可視性，以及在日益分散的環境中不斷擴大的資安風險。因此，網路現代化不再只是單純的技術升級，而是成為企業打造韌性、安全且智慧的數位體驗、並持續推動業務創新的策略基礎。

從最根本的層面來看，網路現代化的目的在於打造更好的使用體驗。對企業而言，能確保應用程式、各類裝置及數位服務皆安全穩定運作，進而提升員工、客戶及合作夥伴的生產力與創新能力；對IT團隊而言，則意味著從被動的故障排除模式，轉向主動的維運模式，藉由更高的可視性、自動化與智慧化能力，簡化管理流程並提升整體韌性。

網路現代化並非為了改變而汰換過去能穩定支撐企業營運的既有基礎架構，而是讓網路持續演進為具備智慧、可支援AI的基礎架構，確保使用者、裝置、應用程式，以及AI工作負載皆能發揮最佳效能，同時提升IT團隊的敏捷性，使其更有信心支援業務發展。

自駕網路崛起

自駕網路（Self-Driving Network）逐漸成為企業推動網路現代化的關鍵能力。隨著企業網路日益分散、動態化且複雜，仰賴人工維運的方式已難以因應。所謂自駕網路，是一套具備閉環（Closed-loop）運作能力的網路系統，能持續監測使用者體驗，即時偵測異常、分析問題根因、採取適當的修正措施，並驗證問題是否真正獲得改善。

整個過程無須仰賴人工逐一介入，也無須等到使用者回報問題或建立服務工單，更能在影響服務之前主動完成修復。這樣的自主能力，正是建立在代理型AI的基礎上，透過多個具備不同能力的AI Agent即時協同運作，進行感知、推理和行動。其不僅能偵測問題或提出建議，更能讓網路自主解決問題，將營運模式從被動干預轉變為智慧且自主執行的型態。

自駕網路的核心是一個簡單卻強大的原則：衡量使用者體驗，不該只看平均值，而應關注使用者每一個當下的真實感受。網路每分鐘都在評估每一位使用者的數位體驗品質，並將海量的遙測資料轉化為清晰且以結果為導向的網路健康度指標。所謂的「Bad Minute（不良體驗時間）」，並不只是一個營運指標，而是真實反映使用者體驗受到影響，例如語音品質下降、視訊會議中斷、應用程式回應緩慢等情況。

而真正的關鍵在於接下來的閉環機制。網路會自動整合整體環境中的各種訊號，精準找出問題根因，採取適當的修正措施，更重要的是，還會驗證使用者體驗是否已改善。因此，在自駕網路中，自動化本身並非最終目標；只有當每一個「不良體驗時間」都成功改善時，這個循環才算真正完成。

隨著企業持續擴展AI應用，高密度Wi-Fi、物聯網裝置、邊緣運算及混合雲環境將持續增加，企業需要的已不僅是更快的網路，而是一套能持續學習、自主分析、自動最佳化並兼顧安全性的網路架構。因此，網路現代化不應只是一次性的設備升級，而是一段持續演進的過程；自駕網路也不只是導入新的管理工具，而是讓網路從被動回應問題，邁向自主營運的重要一步。當企業開始思考如何讓AI成為營運的一部分時，網路本身也需同步進化，才能真正支撐AI時代的數位轉型。

＜本文作者：林蒲英現為HPE Networking台灣區總經理＞