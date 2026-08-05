PQC Taiwan 2026登場　產官研共議企業後量子安全遷移

「PQC Taiwan 2026企業後量子安全高峰論壇」8月5日於台北生技園區多功能廳登場，由《新電子》、《網管人》與《新通訊》主辦，後量子資安產業聯盟（PQC-CIA）共同主辦，並由協辦單位台灣資安主管聯盟以及ISC2台北分會協力推動。論壇集結政府機關、金融業、製造業、企業資安主管、研究機構與技術供應商，從政策、治理、密碼資產盤點、金鑰管理、晶片與硬體信任根、TLS入口治理，到測試驗證及IT／OT升級等面向，探討企業因應量子運算發展的準備方向。

由於量子運算（Quantum Computing）快速發展，以往長年應用於各種資訊系統與網路通訊的非對稱式加密演算法，正面臨可能被量子運算輕易破解密碼的風險。如今，隨著後量子密碼學（Post-Quantum Cryptography，PQC）標準與遷移指引逐步發展，企業需要處理的已不只是演算法替換，更必須涵蓋既有密碼資產與憑證盤點、金鑰生命週期管理、系統與供應鏈相容性、效能測試及切換回復機制。

本次論壇以「從指引走向行動」為主軸，呈現PQC逐步進入企業風險管理與中長期架構規劃的趨勢。上午議程由數位發展部數位產業署署長林俊秀致詞，說明台灣PQC遷移政策推進方向，為企業相關決策者提供了寶貴的全局視野。接著，金融監督管理委員會資訊服務處處長林裕泰則從金融業角度，探討風險導向、分階段準備、密碼資產盤點、跨機構互通及營運持續性等課題，為後續企業治理與技術議程建立整體脈絡。

PQC Taiwan 2026企業後量子安全高峰論壇邀集產官研各界專家領袖，左起為：振生半導體共同創辦人暨技術長羅宇呈、Thales大中華區資深技術顧問陳昶旭、工業技術研究院資訊與通訊研究所副所長黃維中、中國信託商業銀行副總經理暨資安長吳佑文、數位發展部數位產業署署長林俊秀、主辦單位新電子／網管人／新通訊雜誌社長王智弘、金融監督管理委員會資訊服務處處長林裕泰、合勤投資控股董事長室資安長游政卿、F5資深解決方案技術顧問姜景懷。

在企業落地層面，Thales大中華區資深技術顧問陳昶旭以金鑰治理與密碼敏捷性切入，說明企業在不同系統及遷移階段維持調整能力的重要性；合勤投資控股董事長室資安長游政卿則從CISO決策觀點，討論優先順序、資源配置、相容性與營運風險之間的平衡。振生半導體共同創辦人暨技術長羅宇呈從安全元件、硬體信任根及HSM等面向，呈現PQC延伸至晶片與硬體環境時的設計考量；F5資深解決方案技術顧問姜景懷則由TLS等常見加密入口出發，探討集中治理、現況盤點及分階段遷移路徑。

本次論壇精彩的焦點對談，則由工業技術研究院資訊與通訊研究所副所長黃維中主持，匯集了金管會資訊服務處處長林裕泰、中國信託商業銀行副總經理暨資安長吳佑文、合勤投資控股董事長室資安長游政卿，以及Thales台灣區應用及資料安全業務總監高士崑進行深入的對話互動與觀點激盪。與談者從政策、金融實務、企業治理與技術服務等角度，交流組織協作、技術相容性、供應鏈與推動順序等議題。

焦點對談的環節進行了多元的對話互動與觀點激盪。左起：工研院資通所副所長黃維中、金管會資訊服務處處長林裕泰、中國信託商業銀行副總經理暨資安長吳佑文、Thales台灣區應用及資料安全業務總監高士崑、合勤投資控股董事長室資安長游政卿。

下午議程延伸至PQC技術與標準、加密資產及憑證盤點、混合式與分階段部署、相容性與互通測試，以及高科技製造業IT與OT升級規劃。來自工研院、亞利安科技、A10 Networks、資策會與DataBrushing.AI等單位的專家分別從研發、導入、驗證與產業應用切入，補足企業規劃PQC遷移所需的技術視野。

PQC Taiwan 2026企業後量子安全高峰論壇具體呈現出PQC遷移橫跨治理、技術、營運與供應鏈的長期特性。企業可由辨識高風險資料、建立密碼資產清冊、強化金鑰治理及規畫測試環境著手，逐步形成可調整、可驗證的遷移能力。透過產官研與企業使用端交流，論壇更為台灣產業建立了後量子安全認知、技術對話與合作連結提供平台。