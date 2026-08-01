AI 代理進駐 SOC　資安監控邁向「智動應變」新紀元

面對勒索軟體、合法帳號濫用、供應鏈攻擊與雲端威脅快速增加，企業攻擊面持續擴大。目前的挑戰已不只是「能否發現攻擊」，而是在龐大告警中快速判斷威脅、還原脈絡並採取有效應變。

過去SOC主要透過SIEM、EDR、NDR等工具蒐集與分析事件，但面對利用合法帳號、雲端服務、供應鏈等隱蔽攻擊，單靠人工分析已無法滿足即時處置需求。新世代SOC必須從傳統告警管理，升級為具備智慧分析、快速調查與主動防禦能力的資安營運中心。

數聯資安產品發展暨顧問處產品協理黃瑞傑表示：「新世代SOC的核心價值，不是讓 AI 取代資安人員，而是透過 AI技術降低重複性分析工作，讓專家能投入更高價值的威脅分析、事件判斷與決策。」導入AI Agent後，原本需數小時的初步調查可縮短至數分鐘，大幅降低平均事件處理時間（MTTR）。

數聯資安的新世代SOC以AI Agent扮演智慧分析助手，整體架構分為三大層級：

資料整合層：整合雲端、端點、網路、身分驗證及外部曝險等多維度資料，建立全域威脅可視性與攻擊脈絡。

AI分析與自動化層：結合SOAR機制，自動整理事件背景、關聯分析攻擊軌跡、比對情報、評估風險並提供處置建議。

人機協作層：AI Agent負責大量資料分析、重複性調查與流程自動化，SOC分析師則負責最終風險判斷與重大決策，兼顧效率與資安專業。

此外，針對企業常忽略的外部威脅，數聯資安結合「全域曝險雷達」，持續監控外部服務弱點、供應鏈風險及暗網情報等。將內部異常行為與外部曝險相互驗證，協助SOC從「事件發現」走向「威脅預判」。

U-SOC新世代智慧資安營運中心

在實際營運中，AI Agent可協助執行五大智慧任務：

Alert Analyst Agent（告警研判代理）：負責告警分類與初篩。

Investigation Agent（事件調查代理）：快速回溯登入行為與攻擊路徑。

Threat Hunter Agent（威脅獵捕代理）：比對IOC與最新威脅情報。

Security Reporting Agent（安全報告代理）：自動整理事件影響與調查結果。

Response Assistant Agent（應變協作代理）：依授權協助執行封鎖、隔離、停權等處置。

以最難偵測的「合法帳號濫用」為例：若某帳號於異時、異地VPN登入並大量存取敏感資料，AI Agent可快速分析該帳號過去90天的行為歷史，並在發現重大偏離時立即提升風險等級、提供調查依據與處置建議。

數聯資安結合20年以上SOC事件處理經驗與專家知識庫，透過證據錨定（Grounding）與RAG架構建立嚴謹AI治理機制，從四大面向強化可靠性：

分析結果可追溯：提供完整關聯資訊與情報來源，讓分析師可理解判斷依據。

資料與權限治理：控管資料來源與存取範圍，確保敏感資訊安全。

人機協作控制：AI負責初步分析，涉及重大影響之決策仍由專家最終確認。

持續驗證與優化：透過誤判檢視與結果驗證，持續提升AI分析品質。

導入AI Agent Powered SOC能為企業帶來六大價值：

降低平均事件處理時間：加速威脅識別與處置。

提升人力效能：以有限人力支援更多安全事件。

優化告警排序：使分析師聚焦真正重要的威脅。

完整稽核證據鏈：保存分析流程、判斷依據與處置紀錄。

強化法遵與治理：符合ISO 27001、NIST CSF及資通安全法要求。

提升資安韌性：形成持續偵測、回應與改善的防禦循環。

CISO與IT決策者在評估新世代SOC時，應從資料可視性、分析可信度、治理能力及人機協作模式四大面向考量。數聯資安將多年累積的專家經驗轉化為智慧化能力，協助企業從傳統監控順利轉型為AI驅動的新世代智慧資安營運模式，打造兼具效率與韌性的智慧化資安防護體系。