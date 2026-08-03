金融業PQC準備發動　密碼治理先行掌握節奏

金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）近期發布《金融業後量子密碼遷移參考指引》，協助金融機構因應量子運算對既有公開金鑰密碼體系的潛在衝擊。現階段重點是建立跨部門治理機制，辨識高風險資料與密碼技術應用，建立密碼技術資產清單（CBOM），並把加密敏捷性（Crypto Agility）納入系統升級、採購與供應鏈管理。

金管會資訊服務處處長林裕泰表示，後量子密碼學（PQC）的標準、產品與應用環境仍會持續演進，實際遷移時間也可能隨國際規範與成熟度調整。金融機構可先盤點加密應用、釐清資料敏感年限、改善既有弱點，並建立可替換演算法與參數的系統能力。

這項指引也反映金融業盤點經驗。金管會自2025年7月起邀集金融機構及樞紐單位成立工作小組，參與單位增至16家，透過實作累積問題與作法。林裕泰指出，國際文件多半提供政策原則、遷移框架與方法論，金融業實際啟動後，仍會遇到跨機構介接、長期保存資料、第三方元件、老舊系統與營運切換等細節，因此指引將實作經驗轉化為操作性步驟。

掌握密碼資產 依風險等級排序

金融機構依賴密碼技術維持身分鑑別、交易簽章、資料機密性、完整性與不可否認性，應用遍及網路銀行、行動銀行、跨行交易、應用程式介面（API）、檔案交換、資料庫、憑證與金鑰管理。多年累積的系統與第三方元件，也讓加密邏輯散落於不同技術層次，部分應用已難確認原始設計。

金管會資訊服務處處長林裕泰表示，金融業應先完成密碼資產盤點、風險排序與加密敏捷性準備工作，再依國際標準及生態系進度，分階段推動PQC遷移。

林裕泰表示，若一開始追求全面盤點，專案可能長期停留在資料蒐集階段，因此宜採風險導向，先辨識高曝露、長敏感年限或高營運衝擊情境，再擴大範圍。銀行通常已運用硬體安全模組（HSM）管理重要金鑰，並保有金鑰清冊，可由重要金鑰向業務用途、通訊設備、應用系統與介接對象延伸，先建立密碼資產骨幹，再結合網路連接埠掃描、TLS檢測、原始碼分析及資產探索工具，補足第三方元件與舊系統使用情境。

林裕泰分析，由下而上的掃描方式往往會產生大量待判讀資料。工具雖可找出演算法、憑證、協定或函式庫，仍須確認其對應的系統、業務與資料類型。若先建立重要金鑰、關鍵業務及外部介接關係，再利用工具擴大覆蓋範圍，可降低資料整理與責任歸屬困難。

人工智慧（AI）工具未來可望協助分析原始碼、設定檔與元件相依關係，但系統用途、資料敏感度、法遵要求及營運影響仍須由金融機構內部確認。顧問可提供方法論與工具，盤點主體仍是金融機構自身團隊。

完成初步盤點後，還須提升加密敏捷性。林裕泰表示，PQC遷移可能歷經多次演算法、參數與產品版本調整，部署工作具有階段性。系統若將演算法或金鑰寫死於程式碼，每次變更都可能形成大型改版。企業應在系統建置與更新時，將加密功能模組化與組態化，使演算法、參數、憑證格式及金鑰來源可以替換，降低測試與切換成本。

樞紐串聯生態系 共同驗證降低重工

金融服務高度互通，單一機構完成準備，仍不足以確保跨行交易、支付清算、憑證信任鏈及跨境金融訊息順利切換。林裕泰指出，前期工作小組已納入金融基礎設施樞紐單位。這些單位除盤點自身密碼技術，也須規劃所屬生態系的遷移步驟。主管機關提供政策方向與跨機構協調依據，樞紐機構則依共通業務訂定版本、測試與切換規劃，各金融機構再依對接關係找出內部受影響系統與介接點。

供應鏈治理也是重點。金融機構採用的HSM、憑證管理系統、雲端服務、資安設備、簽章元件及第三方軟體，多由跨產業共通供應商提供。若各機構分別詢問產品支援狀況，雙方都會承受重複作業。若能建立可信賴的共通場域，讓供應商、樞紐機構與金融機構依共同版本基準完成互通性、效能與相容性測試，成果可作為多家機構後續驗證與部署參考，減少重複建置測試環境的成本。

共同測試場域也可成為減少重工的關鍵。林裕泰舉例，憑證機構若須逐家建立測試環境，雙方都會投入大量資源。若能建立可信賴的共通場域，依共同版本基準完成互通性、效能與相容性測試，結果便可供多家機構參考。林裕泰預期，若國際憑證標準與相關準備進展順利，或可加快生態系規劃或共同測試場域的階段性成果推展速度，時程仍須配合標準、產品與跨機構測試條件。

PQC準備也不宜獨立成為一次性大型專案。核心系統、網路設備及安全元件原本就有升級與汰換週期，若能提前把PQC準備度與加密敏捷性寫入採購規格，並將可處理項目納入例行改版與資產汰換，可降低額外專案成本。涉及高風險資料、跨機構介接或供應鏈依賴的項目，則須提早建立專案治理、端到端測試、分段切換及回退機制。

量子運算何時足以破解現行公開金鑰密碼，也有技術與時間不確定性，長期保存的加密資料卻已面臨先攔截日後解密（HNDL）風險，數位簽章及憑證信任也須考量現在信任稍後偽造（TNFL）威脅。金融機構此刻應先掌握資料保護年限、系統依賴的密碼技術，以及未來能否在可控營運衝擊下完成替換。當治理架構、密碼資產清單、加密敏捷性與生態系協作逐步建立，金融業才具備因應演算法與標準變化的調整能力。