逾200家AI業者齊聚！2026 AI應用大展「AI WAVE SHOW」強勢登場

由數位發展部指導、數位發展部數位產業署與台北市電腦公會共同主辦的「2026 AI應用大展 AI WAVE SHOW」，日前於台北世貿一館盛大登場。

本屆展會以「AI Ready，即刻實戰」為主軸，開展首日即展現強勁產業對接能量。現場集結超過200家國內外優質業者，展示逾350項AI實戰解方，並吸引美國、日本、南韓、瑞士、越南及新加坡等多國代表跨海參與，展現臺灣AI軟硬體生態系鏈接全球市場的實力。

串聯跨部會與國際夥伴 數位發展部以五大工具助業者「從驗證走向落地」

率先登場的「AI for Motion：自主智慧新紀元」國際系列論壇，由數位產業署林俊秀署長開場致詞。林俊秀署長指出，臺灣過去以半導體與資通訊硬體代工聞名，但背後更有一群深耕多年的軟體與軟硬整合業者，具備解決產業問題的完整能量。AI WAVE SHOW 的目標正是打造「臺灣AI產品國際化的第一站」，讓國內資服業者站上國際舞台。

林俊秀署長於「AI for Motion：自主智慧新紀元」國際系列論壇致詞。

林署長強調，今年展會能匯集超過350項AI解決方案、近200家業者參與，精準鎖定製造、零售、醫療等高轉型需求領域，正是整個產業共同投入的成果；大會將建立業者互通洽商管道，協助臺灣業者透過區域展會網絡直接接觸亞太市場買主與夥伴。

論壇現場邀集iKala共同創辦人暨董事長程世嘉、日本SoftBank Corp. 全球事業總部海外事業開發統括部統括部長鄭弘泰、瑞士西北應用科技大學（FHNW）Rolf Meyer教授，以及鴻海研究院研究員Rick Tran等專家，分別以「AI Agent與未來商務模式」、「SoftBank全球AI戰略」、「LLM時代的獲勝商業模式」及「鴻海FoxBrain模型平台」為題發表專題演講，交流氣氛熱烈。

產官學研齊聚啟動展會 貴賓巡禮見證百工百業實戰應用

大會開幕典禮由數位發展部林宜敬部長、台北市電腦公會童子賢榮譽理事長、國發會詹方冠副主委、國科會林法正副主委、數位發展部數位產業署林俊秀署長、環境部資訊科技司楊耿瑜司長以及經濟部技術司鄒宗勳簡任技正等貴賓共同啟動。

林部長表示，AI已逐步從概念走向實際應用，協助各行各業邁向AI Ready。林部長以1996年網際網路興起為例指出，當前AI正處於充滿機會與挑戰的關鍵時刻，如同當年網際網路改變全球產業發展，AI也將深刻改變人類社會；然而，未來的創新方向與市場機會，仍須透過持續探索、實踐與市場驗證逐步發掘。

林宜敬部長於2026 AI 應用大展 AI WAVE SHOW 開幕式致詞。

林部長也提到，科技創新應建立於民間自由且公平的競爭環境，政府不主導技術發展方向，而是持續扮演AI產業生態系支持者的角色，透過「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具，完善AI發展環境，協助企業掌握AI發展契機，打造有利於AI產業創新發展的生態環境。

開幕式亦吸引賓夕法尼亞州、紐約州、波蘭、奈及利亞、馬來西亞、智利、澳洲昆士蘭、瓜地馬拉、加拿大亞伯達省、日本沖繩縣、美國商會、捷克、瑞士、索馬利蘭及印度等多國駐臺代表與機構到場，凸顯展會的國際凝聚力。

數產署主題館首日人潮爆滿 展現落地實力與互動魅力

展會首日，由數位發展部數位產業署打造的「AI浪潮生態館」便吸引了滿滿的人潮駐足。該館以「數位海洋」與「數據洋流」為策展概念，象徵台灣AI軟硬整合產業鏈的出海能量。館內劃分四大重點主題展區：匯聚企業核心流程轉型一體機與低功耗邊緣算力晶片的「AI Factory」；展示眼動醫療輔助診斷、非接觸式心血管量測及生成式照護機器人的「健康照護」區；集結多語混用辨識、裸眼3D及智慧場域中樞的「電商零售」區；以及展現主權AI在地化評測成果與人才生態系的「人才與政策」區。

此外，現場特別規劃「全民共築數位雙生城」互動體驗，讓參觀者透過擺放實體積木，即時由AI生成專屬建築並拼湊擴張成大螢幕上的虛擬城市地標，還能列印個人化明信片留念，吸引國內外貴賓駐足體驗。

AI新世代成果發表 展現高中職學生AI跨域創新成果

隨後登場的「AI新世代成果發表會暨頒獎典禮」，林俊秀署長也到場為表現優異的高中職生們頒獎勉勵。肯定學生在AI創新應用、團隊合作及成果展示上的優異表現，也展現「AI新世代扎根系列活動」持續培育AI人才的豐碩成果。

林署長指出，數位科技正以驚人的速度改變世界，而年輕一代正是推動這股創新浪潮的核心力量。他特別鼓勵在場的高中職生們要勇於探索新知、保持對世界的好奇心，並善用數位工具解決實際問題。

林署長強調，數位產業署將持續扮演最強後盾，提供更多學習資源與實踐舞台，期許同學們能發揮無限創意，在未來的數位時代中勇敢追夢、引領創新。本次成果發表由六組優秀團隊分享專題成果，主題涵蓋智慧觀光、地方特色文化、智慧醫療及AI跨域應用等。學生運用生成式AI及各項AI工具，結合創意思維與團隊合作，將創意發想轉化為具體作品，展現AI技術結合在地特色與實際應用的跨域實作能力。