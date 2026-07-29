電子簽名接軌安控基準　金融場景落地更明確

近期銀行業者與學研單位進行閉門研討交流。會議中，銀行業者分享一項實務上的共同困難：當前若要在客戶業務中導入電子簽名，往往必須同時參考兩項法規，分別是《金融機構使用電子簽名機制安全控管作業規範》（以下簡稱「電子簽名作業規範」），以及《金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準》（以下簡稱「安控基準」）。

《電子簽名作業規範》與《安控基準》都是銀行業辦理數位業務的重要依據，但兩者在業務分類與身分核驗邏輯上仍存在差異，因而導致實務適用上出現不一致的情形，尤其反映在身分核驗強度，以及電子簽名作業適用業務範圍的認定上。也因此，銀行業在設計電子簽名流程時，必須同時符合兩套規範邏輯，無形中提高了制度解釋與實務落地的難度。

雙軌規範增加落地歧異

進一步來看，現行《電子簽名作業規範》第五條（註1）係以「金鑰儲存及持有方式」區分適用業務範圍，這與《安控基準》採取「依風險程度對應身分驗證強度」的架構並不相同。另一方面，《電子簽名作業規範》對於「身分核驗」與「文件簽章」在功能角色上的區分也不夠明確，因此電子簽名機制在不同風險等級業務中的適用條件，仍缺乏與《安控基準》一致的說明。

基於此，建議可在《電子簽名作業規範》的業務分類與《安控基準》的風險分類之間，建立更清楚的對應關係，使金融機構得以依循一致邏輯進行制度與系統設計。這樣的調整，有助於降低解釋歧異，也有助於提升規範的可操作性。

三構面釐清控管責任

若就條文內容進一步分析，《電子簽名作業規範》第四條涉及簽名作業，建議應明確區分「身分核驗機制」與「電子文件簽章機制」。前者應依風險評估決定，並符合《安控基準》的信賴等級要求；後者則在於確保文件完整性與不可否認性的相關要求。唯有先將兩者功能切分清楚，後續制度設計與實務適用的邏輯才會更加明確。

至於《電子簽名作業規範》第五條所涉及的業務適用範圍，則可由目前以「金鑰儲存方式」作為單一判斷標準，調整為「多元安全因素綜合判斷」的架構。其判斷因素可包括身分核驗信賴等級（LoA）、金鑰儲存與保護機制、交易風險等級，以及是否具備額外控管措施，例如多重授權與交易監控等。換言之，規範若能從單一技術條件的判斷，轉向整體風險與控制機制的綜合評估，將更貼近金融實務需求。

《電子簽名作業規範》以金鑰儲存與持有方式作為業務適用判斷基礎，《安控基準》則依交易風險對應身分驗證強度。兩套邏輯若未明確銜接，將增加銀行電子簽名流程設計與法遵判斷難度。

在此架構下，也應明確區分三個控制面向。其一，身分核驗，功能在於確認簽署人身分，並對應信賴等級要求；其二，電子簽章，重點在於確保文件完整性與不可否認性；其三，交易控管，則是為確保交易安全，例如授權、多方確認與監控。如此一來，便可避免將不同功能混同以單一技術處理，例如一概以憑證作為唯一判準。

若能朝此方向調整，除了有助於提升《電子簽名作業規範》與《安控基準》之間的制度一致性，也可降低金融機構在制度設計與法遵判斷上的歧異。在不影響既有風險控管前提下，規範的可讀性與可操作性也將同步提升。

綜合而言，現行《電子簽名作業規範》以憑證作為業務適用判斷標準，未來可考慮調整為「身分核驗、電子簽章及交易控管」三構面的整體評估架構。此一調整未否定金鑰儲存機制的安全意義，重點在於建議將其納入整體評估因素之一。透過這樣的調整，不僅可釐清電子簽名機制在整體數位金融安全架構中的定位，也能強化其與《安控基準》之間的對應關係、制度一致性與實務操作性。

進一步而言，若能與《安控基準》的風險導向架構建立明確對應，反而可減少金融機構在制度設計、系統開發與法遵判斷上的複雜性，進而降低長期營運成本與監理溝通成本，也有助於推動台灣銀行業者更早落地應用電子簽名。