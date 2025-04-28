微軟《2025 工作趨勢指數》報告：揭示 AI 前瞻企業興起

微軟發佈最新《2025工作趨勢指數》報告，深入探討AI對工作職場的深遠影響。報告指出，新型組織形態「AI前瞻企業」正逐步崛起；這類企業正善用垂手可得的智慧工具，透過建立人類與Agent協同運作的團隊來推動企業轉型。隨著Agent的加入，員工將成為「Agent管理者」，負責建立、指派和管理Agents，從而提升工作效能。

根據調查顯示，全球有71%的「AI前瞻企業」員工表示自己的公司正蓬勃發展，相較於一般企業僅有37%。在亞太地區差距更為明顯，分別為73%相較於36%。此外，微軟亦宣佈Microsoft 365 Copilot新功能，涵蓋全新功能與強化的Agent協作體驗，包括深度推理模型驅動的Researcher（研究員）與Analyst（分析師）、AI內容創作應用Create、Copilot Notebooks及Copilot Search等功能。

雖然每個組織的AI發展路徑不同，根據微軟觀察，共通的轉型歷程大致可分為三個階段，並隨時間逐步演進：

第一階段為「AI助手輔助工作」：每位員工配備個人AI助手，用以提升日常工作效率與執行品質。

第二階段為「建立人類與 Agent共同協作團隊」：Agents以「數位員工」角色加入團隊，在人類指導下執行研究、市場規劃等特定任務。

第三階段為「人類主導、Agent執行」：由人類制定策略方向，Agents負責執行商業與工作流程，必要時由人來檢查確認，以確保任務方向一致。

以下為報告針對亞太地區的洞察：

58%的「AI前瞻企業」員工表示能夠承擔更多的工作，遠高於一般企業的21%。

92%的「AI前瞻企業」員工認為更有機會投入有意義的工作（一般企業僅為77%）。

而針對台灣地區的重點趨勢如下：