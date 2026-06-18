A10 Networks 收購TrojAI　擴展 AI 產品藍圖

A10 Networks宣布完成對AI安全公司TrojAI Inc.的收購。TrojAI專注於協助企業保護、測試及治理AI應用與AI Agent（自主代理）工作流程。此次收購將進一步強化A10 Networks的AI安全策略，提供涵蓋AI模型、資料及AI Agent的主權式AI安全（Sovereign AI Security）能力，讓企業能夠自主掌控AI系統的安全防護方式及部署方式。

TrojAI提供兩大核心AI安全能力，包括在開發階段針對AI模型、Agent與應用進行弱點測試的AI Red Teaming，以及在正式運行階段提供即時威脅防護（Runtime Threat Protection）。兩者結合後，可協助企業在確保安全性的前提下，更快速且更有信心地部署生成式AI與AI Agent應用。

A10 Networks總裁暨執行長Dhrupad Trivedi表示，AI正快速改變企業建構應用與服務的方式，也重新定義企業必須面對的攻擊面。傳統安全控制機制並非為非決定性模型及自主型Agent而設計，因此需要全新的安全架構。TrojAI無論在策略方向或技術能力上，都與A10 Networks高度契合。

Dhrupad Trivedi進一步指出，結合A10以硬體為基礎的AI防火牆與TrojAI以軟體為核心的AI Red Teaming及即時防護能力，將協助客戶更快速且安心地導入AI，在不犧牲效能與可用性的前提下，全面保護AI模型、資料及Agent。無論是在地部署（On-premises）、雲端或混合雲環境，客戶皆可依據自身需求建構AI安全架構。對於那些對資料主權有嚴格要求的客戶而言，這意味著他們可以在擁抱人工智能的同時，將最敏感的資產保留在他們可控的環境中。

A10 Networks表示，未來將逐步把TrojAI的技術整合至現有安全產品組合中，讓客戶無論資料存放於何處，都能建立一致且完善的AI安全防護機制。

TrojAI執行長Lee Weiner表示，企業與政府機構正以前所未有的速度導入AI，因此需要在確保AI安全基礎架構自主性的同時，安全地推動創新。透過與A10 Networks的結合，我們將能共同保護並治理日益成為企業核心的AI模型、Agent與應用。我為TrojAI團隊過去的成果感到驕傲，也期待將這些技術能力帶給A10全球客戶及合作夥伴。

A10 Networks預期，此次收購不會對公司2026的年度財務表現造成重大影響。公司認為，隨著未來二至五年AI基礎建設與AI應用部署持續成長，A10已具備良好的市場定位，將持續協助企業因應AI時代的新興安全需求。