企業AI導入可信RAG架構　查資料再答消弭幻覺(上)

RAG系統透過先檢索、後生成的機制，於生成回應前先從外部即時資料庫中提取相關資訊做為參考，使生成內容具備可溯源性與可驗證性。本文將分成上下兩集探討RAG的基本背景與核心框架，比較RAG與其他AI的不同之處，並透過實際操作建構RAG基礎架構。

在當前企業數位轉型的趨勢下，各產業積極導入AI模型建構智慧化的服務平台，涵蓋AI智能客服、智慧醫療等多元應用。然而，大型語言模型（Large Language Model，LLM）做為其核心技術，存在先天性的限制。在處理海量知識時，儘管LLM具備強大的語意理解能力，但面臨具有時效性的資訊以及長尾知識，往往受限於訓練資料不夠全面，或者模型僅能依賴訓練期間所學得的參數化知識，無法即時查詢或更新外部資訊等侷限，模型生成的內容不夠精確，進而產生誤導性的「幻覺」資訊或是模型出現偏見。對於仰賴AI輔助決策的企業而言，上述缺陷恐導致錯誤決策，重創企業商譽。

為了克服LLM依賴參數化記憶所帶來的侷限，「檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）」技術提供了具體解方。

RAG系統透過「先檢索、後生成」的機制，於生成回應前先從外部即時資料庫中提取相關資訊做為參考，使生成內容具備可溯源性與可驗證性。特別是專門的領域，如醫療、法律等極度依賴專業利基知識的領域中，該機制能提升回應的精準度與專業性。然而，RAG系統的實際效能取決於檢索品質、資料時效性及提示詞設計等多項因素，建立系統化的評估指標與持續優化機制，是企業AI建置須投入的關鍵成本。

RAG背景與相關技術

以下先說明RAG的背景與相關技術。

LLM的不足

為何需要檢索增強生成（RAG）？先從LLM的三個天生限制談起。大型語言模型（LLM）在人類語言理解與生成上表現驚人，但它並非毫無缺陷。

首先是幻覺（Hallucination）與「長尾知識」的困境。所謂「幻覺」不只是模型出錯，更是因為訓練數據分布失衡的結果。如圖1所示，當訓練數據過度集中在常見的資訊時，模型會產生嚴重的偏誤；它對於常識（恐龍的頭部）瞭如指掌，但對於那些樣本數量極少的稀有知識（恐龍的「長尾巴」），則因缺乏足夠的樣本而成了模型的認知盲區。在這種情況下，模型容易被主類別的邏輯「綁架」，從而一本正經地編造錯誤資訊，正是所謂的「幻覺」。

圖1 長尾知識理論。

事實上，在一個資料集中，那些被AI忽視、不常見的類別常常是最關鍵的。以自動駕駛車為例，AI感知模型必須具備預測違規或突發事故的能力，但自動駕駛資料集裡，不可能全是肇禍、違規的場景樣本（大部分場景還是安全的）。這種數據不平衡的情況下，模型很容易產生標籤偏見（Label Bias），在面對真正的危機時，因缺乏經驗而產生幻覺或誤判。

其次是知識時效性（Outdated Knowledge）的斷層，LLM的知識庫受限於「知識截斷點（Knowledge Cutoff）」。一旦訓練完成，便無法自動更新動態資訊。這意味著在此之後發生的重大新聞、新興科技研發成果或社會趨勢，皆屬於其「內部記憶」之外的盲區，使其無法應對需要即時資訊的任務。此外，這更引發了資料相依性（Data Dependency）的連鎖錯誤。例如，當使用者詢問現任總統的配偶是誰時，模型可能因底層知識過時，將「前任總統」的家庭關係錯誤地「張冠李戴」到現任者身上，產生邏輯錯亂的幻覺回應。

最後是AI模型的黑箱風險與不可解釋性。LLM的知識是透過訓練過程中編碼於模型中的數千億個參數（Parameters）而成，稱為「參數化記憶」。這種機制存在前面提及的瓶頸：它難以捕捉極其稀有的長尾資訊，且一旦訓練完成，在不依賴外部檢索或工具的情況下，便無法即時更新動態資訊。更重要的是，LLM的運作模式如同「闔書考試（Closed-book）」，雖然能給出答案，卻無法交代其知識來源。這種「知識不在預訓練範圍內（Knowledge not in pre-training）」的限制，使得使用者無法驗證答案是參考了哪些文章，導致其回應缺乏可信度與可追溯性。

為了解決LLM的不足，RAG出現了

傳統的LLM可比擬為在進行一場Closed-book的考試，只能憑藉大腦既存知識回答問題，包含模糊或過時的記憶造成資訊錯誤。相反地，RAG則解決LLM的限制，它給了AI一本可以隨時翻閱、即時更新的百科全書，讓它進行一場Open-book的考試。AI不再只靠記憶回答問題，而是先「翻書（檢索）」，再根據書中的內容「總結回答」，以下將詳細介紹。

RAG定義與基本流程

檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）是一種結合「資訊檢索（Retrieval）」與大型語言模型（LLMs）的技術。旨在解決LLM於回應使用者問題時出現幻覺、編造不存在的資訊、資料庫過時與不足、推理過程不透明等問題。RAG無須重新訓練模型，它透過從外部數據庫（如維基百科、企業資料庫）檢索相關資訊，並將「檢索到的資訊」與「原始查詢」一起輸入至模型，並生成更有依據的回應。RAG框架大幅提升生成內容的準確性與可靠性，特別是在具高度專業性任務中，在於無須重新訓練模型的情況下，即可更新知識，確保答案不再只是憑空想像。

RAG的基本架構著重於如何整合「檢索」與「生成」這兩個部分，用來解決LLM在處理知識密集型任務的限制。先檢索外部知識庫，再讓LLM依據檢索結果生成，強調「可更新」與「可追溯來源」。圖2為RAG整體流程總覽圖，圖3則是RAG基本框架說明，針對圖中的RAG技術細節，將在文後詳細介紹。

圖2 RAG整體流程總覽圖。

圖3 RAG基本框架。

RAG的演進歷程

RAG技術的演進由簡單架構演變為更複雜、更具彈性的系統，文獻中常將RAG的發展整理為Naive RAG、Advanced RAG以及Modular RAG三大進展：

首先是初級RAG（Naive RAG），其為最基礎RAG架構。流程包含索引（Indexing）、檢索（Retrieval）及生成（Generation）。系統須預先將文件切分（Chunking）並轉化為向量索引。當用戶提問時，系統檢索向量資料庫，並透過演算法進行相似度比對，將檢索到最相似的參考資料結合提示詞（Prompt）輸入至LLM後生成回應，藉此獲得較具依據的推理。然而，這種模式容易出現精準度（Precision）低、檢索到的內容可能不相關、召回率（Low Recall）低、未能檢索到所有相關內容的問題，在生成階段則可能面臨幻覺或回答不連貫產生冗餘的困境。

為了解決初級RAG的局限性，高級RAG（Advanced RAG）引入了檢索前（Pre-retrieval）和檢索後（Post-retrieval）的優化策略。這包括優化索引結構，如數據粒度、索引結構、Metadata、優化查詢，以及在檢索後進行重排序（將最相關文檔排在前面，或重新計算語義相似度）和上下文壓縮（處理上下文窗口限制和噪音資訊），以確保輸入LLM的資訊是最相關且精簡的。

目前更先進的架構為模組化RAG（Modular RAG），提供了高度的適用性和多樣性。它引入了特定的功能模組，如搜尋模組（Search）、記憶模組（Memory）、路由模組（Routing）等。模組化RAG允許各模組間替換或重新配置，甚至可以進行端到端的訓練，不再局限於線性的檢索生成流程，開發者可以根據任務需求客製化。

RAG與微調的比較

RAG和微調（Fine-tuning）是兩種優化LLM的主要方法，兩者並非互斥，而是可以互補的。主要差異在於資料庫更新的方法：

RAG就像給LLM一本百科全書，只更新資料庫中的知識，並不改變模型本身的參數，適合需要動態更新知識、高精確度檢索以及高可解釋性的場景。

微調則須重新訓練模型、調整參數，就像讓學生內化知識成為長期記憶，適合需要複製特定結構、風格或場景，能為模型行為專門客製化。此兩者的差異可參考表1的 說明。

儘管有上述差異，但RAG與微調可互補，例如可以先利用微調讓模型學會特定的輸出格式或專業領域的術語（如醫療用正式報告格式），然後在推理時搭配RAG來獲取最新的具體病例或研究數據。

RAG的三大核心技術支柱

RAG的檢索與生成流程由三大關鍵環節的技術整合：檢索（Retrieval）、增強（Augmentation）以及生成（Generation），RAG的主要目標是讓語言模型「先查資料，再依資料回答」。整體流程為：使用者問題→檢索相關資料→增強成上下文→語言模型生成答案。

檢索（Retrieval）

從海量知識庫中，精確快速地找到與查詢者問題相關的資訊片段，為後續推理邏輯的階段提供可靠的依據。一般而言，RAG檢索流程可拆解成幾個步驟：

可以類比為圖書館的查書系統：預先依據書本類別建立索引，查書時，即可根據主題、關鍵字快速定位到正確的書架與書籍。首先，將原始文件（如PDF、網頁）切割成小塊（Chunks或Passages），以提升檢索的精準度。常見作法包括固定長度切分（例如每300～500 tokens為一個單位）、語意切分、段落切分等。接者，透過Embedding Model（如OpenAI text-embedding-3或Sentence-BERT）將每一個Chunk轉換成高維向量（Vector），並存入向量資料庫（Vector Database）中以便搜索。

當使用者提出問題時，系統將問題也轉換為向量（使用與文件相同的Embedding Model），接著做相似度比對，透過計算向量之間的距離（例如餘弦相似度Cosine Similarity），從資料庫中檢索出語意最相近的前K筆內容（Top-K Chunks）。

被普遍認為是提升系統表現最有效也是最實務的方法，結合稀疏檢索與稠密檢索兩者優勢，以同時兼顧召回率與精準度：

‧稀疏檢索：尋找文件中精確出現的關鍵字，如專有名詞、產品型號。常見方法如BM25，是一種衡量「關鍵字與文件相關性」的排名演算法。其缺點為無法處理「詞彙缺口（Vocabulary Gap）」。如果使用者查詢的用詞與文件中實際參考的資料文檔不同（如「老鼠」與「齧齒類動物」），即使語意相同，也可能無法成功檢索。

‧稠密檢索：透過將文字轉為數學向量，以向量化的方式表示語意，計算語義空間中的距離便能理解文字背後含意，即使詞彙不同也能成功比對。其缺點為容易遇到「假相關」；有時兩個句子語義相近，但確切的資訊（如數字、特定的法律條文編號）卻不一致，仍可能被判定為高度相關。

檢索後的初步結果（Top-K）往往包含雜訊或語意重疊的內容。因此，使用更精細的模型（如Cross-Encoder）對初步結果重新排序，移除重複內容或相似度不足的內容。同時，根據時間、來源等條件進一步篩選，確保輸入模型的是「最精華」的資料。

增強（Augmentation）

負責將檢索到的資訊有效地與「使用者原始問題」整合、轉換為語言模型可理解的上下文（Context），注入到語言模型中：

系統會將檢索到的資訊（如程式碼片段、研究論文）與用戶的原始問題（Query）進行整合，按照相關度依序排列，並加入特定的指令，形成一個邏輯連貫的提示詞（Prompt）。

建立一個優化模型回應的模板設計。除了提供參考資料外，還可以加入少樣本學習範例，能引導模型更好地遵循指令格式（如JSON輸出）並進行邏輯推理。提示詞工程範例如圖4說明。

圖4 提示詞工程範例。

生成（Generation）

由大型語言模型根據「用戶的原始問題（Query）」＋「增強後的上下文（Context）」生成最終回應，同時利用自身的語言能力與先前檢索到外部知識，產生較精確、較貼題的輸出，例如回答問題、摘要文件、撰寫說明等。此目的為提高回答的準確性與可信度，並有效降低幻覺。

模型讀取包含背景知識的Prompt。

模型不再是天馬行空地猜測，而是被約束在提供的Context範圍內進行總結、翻譯或回答。

較先進的RAG系統會要求模型在生成答案時標註資料出處，實現可追溯性，這在專業領域（醫療、資安）至關重要。

RAG的評估與驗證

評估RAG系統的表現比評估一般LLM更複雜，因為它涉及「檢索品質」與「生成品質」的雙重指標。

RAG系統的評估重點在於檢索到的內容是否精確、是否包含回答問題所需的資訊，如NDCG（Normalized Discounted Cumulative Gain）和命中率（Hit Rate）。一般LLM則側重於評估LLM生成的內容是否從檢索到的上下文中推導出來（而非幻覺），以及是否切題，其中對於有標準答案的任務，可使用F1分數或EM（Exact Match）衡量精確度；對於無標準答案的任務，則須評估語義相關性。

RAG三大核心指標

為了標準化RAG的評估，主要關注三大核心指標：

‧上下文相關性（Context Relevance）：檢索到的內容是否與問題相關。

‧答案忠實度（Answer Faithfulness）：生成的答案是否完全來自檢索到的上下文，而非幻覺或偏見，確保模型沒有胡編亂造。

‧答案相關性（Answer Relevance）：確保生成的回答確實解決了用戶的問題與需求。

四大核心能力

除了上述評估指標外，完整的RAG評估還包含對以下四項能力的測試，旨在衡量LLM在整合檢索到的資訊後，其回答的適應性與穩健性：

‧噪聲魯棒性（Noise Robustness）：測試RAG系統在檢索到與問題無關或干擾性資訊時，LLM是否仍能準確辨識並過濾雜訊，維持正確回答的能力。

‧拒絕回答（Negative Rejection）：當檢索到的資訊不足以回答問題時，評估LLM是否能正確判斷資訊缺失並拒絕回答，而非強行編造、生成錯誤答案。 ‧資訊整合（Information Integration）：評估RAG系統是否能從多個檢索到的片段中整合資訊，以回答複雜問題。

‧反事實魯棒性（Counterfactual Robustness）：測試RAG系統在面對錯誤時或與事實相悖的資訊時的辨識與處理能力。

針對RAG表現的自動化評估與基準測試

由於人工評估RAG的表現耗時費力，不僅需要手動標記正確標準答案，還須建立大量資料庫等，為了提高評估的效益與加速RAG的評估週期，因而發展出多種測試用的自動化評估工具與基準。

利用Ragas、ARES或TruLens等框架，透過LLM來自動判定上述衡量RAG表現的指標，通常不需要人工標記正確答案的情況下即可進行無參考的評估（Reference-free）。改為直接利用如GPT-4的AI模型作為判斷與衡量工具（如同考試的評分閱卷老師，給定「一定的評分標準表，即評估框架」；LLM老師依據「考生的答案，即來自RAG檢索內容與回答」，進行語意判斷，為RAG表現打分數），實現自動化驗證與評估以及「LLM-as-a-Judge」，大幅降低人工標註成本。

使用如Retrieval-Augmented Generation Benchmark（RGB），採用公開基準集來測試RAG系統在噪聲魯棒性、拒絕回答等方面的能力。針對特定應用場景（如法律），除了使用公開基準集外，通常需要自建標準數據集（例如整理法院判例、法條學說並進行人工標註），以確保系統符合特定的業務需求與準確度標準。

待續

本文完整介紹了RAG的發展背景及其相關技術，下集文章將繼續未完的說明，以情境模擬的方式透過LM Studio建立本地端RAG，並模擬Ragas自動化評估工具。

＜本文作者：社團法人台灣E化資安分析管理協會（ESAM, https://www.esam.io/）中央警察大學資訊密碼暨建構實驗室 & 情資安全與鑑識科學實驗室（ICCL and SECFORENSICS）1998年成立，目前由王旭正教授領軍，並致力於資訊安全、情資安全與鑑識科學、資料隱藏與資料快速搜尋之研究，以為人們於網際網路（Internet）世界探索的安全保障（https://hera.secforensics.org/）＞