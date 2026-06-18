SUSE 攜手 NVIDIA 推出 SUSE AI Factory

SUSE宣布，推出與NVIDIA合作的SUSE AI Factory。此款企業級AI統一軟體堆疊結合了SUSE AI與NVIDIA AI Enterprise技術，旨在完美銜接在地端開發應用部署與可擴充企業級生產環境之間的鴻溝。

SUSE AI Factory如同一個能整廠產出企業級AI能力的數位工廠，為企業提供所需工具，使其能從AI邊際環境、核心資料中心到公有雲的任何環境下，持續且大規模地組合、部署並治理AI應用程式。

IDC FutureScape 報告指出，到2028年，全球2000大企業中將有60%把AI工廠視為核心AI基礎架構來營運。SUSE AI Factory with NVIDIA專為滿足全球對「數位主權（Digital sovereignty）」的嚴格監管要求而打造，讓企業組織能在使用NVIDIA最新AI技術的同時，確保敏感程式邏輯與專有數據在私有基礎架構中獲得妥善保護。這些核心技術包含NVIDIA NIM微服務、開源Nemotron模型，以及用於GPU調度管理的NVIDIA Run:ai和Kubernetes Operators。同時更整合NVIDIA NeMo、OpenShell與基於SUSE K3s技術的NVIDIA NemoClaw，為企業部署更安全、自主的AI Agent提供完整的參考堆疊。

SUSE技術長暨產品長Thomas Di Giacomo表示，AI開發人員、使用者與維運團隊目前正處於AI的兩難困境中：他們渴望快速創新，但在此類工作負載、Agent和流程正式投入生產環境前，又必須確保其安全性以達到完全的可稽核性。SUSE AI Factory with NVIDIA為他們提供了兼具端到端穩定性、安全性與數位主權的完整解決方案，同時能全面享受當前與未來的AI創新成果。

NVIDIA企業軟體副總裁John Fanelli表示，企業引進AI的速度正在加快，這帶動了市場對『能確保受監管工作負載之數據掌控與治理能力』的基礎架構需求。我們與SUSE的合作正契合了這一項要求，透過建立在安全與主權基石上的開放式全堆疊AI工廠，解決了這項痛點。

SUSE AI Factory是一個自動化的全軟體堆疊，它將AI應用程式的部署與運行方式標準化。使用者可以在沙箱環境中建構與測試應用程式，而平台團隊則能透過統一的Rancher介面或自動化的GitOps工作流進行大規模的部署管理。這種方法大幅縮短了配置時間，讓團隊能更快將概念轉化為實際生產力，進而降低營運管理成本，且不再需要耗費心力管理各種零散的軟體工具。

SUSE AI Factory with NVIDIA旨在透過以下四大特點，滿足企業級AI的核心需求：

具指導性的整廠規劃藍圖：該平台透過針對常見使用情境與工作負載提供預先驗證、高度整合的架構藍圖，抽離了端到端堆疊的複雜性。企業可在這些藍圖的基礎上，將NVIDIA與SUSE的組件分層融入客製化的工作負載中，加速實現商業價值。 零信任安全與可觀測性（Zero-Trust Security & Observability）：SUSE將SUSE AI 及其底層SUSE Rancher Prime和SUSE Linux Enterprise Server（SLES）執行環境的內在價值，直接延伸至基於NVIDIA技術建構的AI工作負載中。透過為NVIDIA部署套上零信任防護欄與治理框架，該平台確保了底層AI基礎架構的穩定性、高可預測性與透明度，並能強固防禦新興網路攻擊風險。 部署與生命週期簡化：統一的使用者體驗簡化了AI工作負載的部署與管理，無論部署於何處或規模多大，從開發人員的在地工作站到完全隔離的邊緣叢集皆然。 主權與統一技術支援：企業組織能對其實體基礎架構、數據和模型保有完全的主控權，以符合如《歐盟AI法案-EU AI Act》等嚴格的法規監管要求。為了確保順暢的企業級體驗，SUSE針對整個堆疊（包含NVIDIA AI Enterprise組件）提供單一窗口的全面負責與技術支援。

Fsas Technologies Europe技術長Udo Würtz表示，企業已經準備好大展身手運用AI，但他們需要確立數據仍在其掌握中之的信心。作為戰略夥伴，SUSE AI Factory提供了一個穩定且具擴充性的基石，將NVIDIA無與倫比的算力及AI平台，與SUSE安全的開源基礎架構完美結合。透過簡化整合流程，這套統一的解決方案讓我們能專注於發揮Fujitsu引領業界的專業實力，交付出符合最嚴格數據治理標準的端到端主權解決方案。