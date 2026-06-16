第三方支付公會啟動數位信任計畫

中華民國第三方支付服務業商業同業公會在數位發展部數位產業署指導下，於集思北科大會議中心舉辦「建構支付產業數位信任典範—共創新場域啟動暨交流會」，啟動第三方支付產業數位信任技術的場域驗證。

公會偕同藍新（Neweb）、應援(Oen)、綠界（ECPay）、喬睿（TapPay）四家會員業者，導入FIDO快速身分識別與資料隱碼兩大技術：前者以指紋或臉部辨識取代簡訊驗證碼、付款免記密碼，後者將手機號碼、身分證字號等個資全程遮蔽。計畫橫跨支付閘道、電商與政治獻金場域，預計觸及逾百萬服務人次，以公私協力響應政府打詐政策、守護消費者個資，並將帶動全體會員升級、接軌國際標準。

數位產業署簡任視察王修怡致詞表示，今天的活動象徵臺灣第三方支付產業邁向新的發展階段；過去談數位轉型，重視的是服務效率與便利，如今更重視在數位化過程中建立信任、守護安全。她指出，近年假網站、假客服、詐騙簡訊、帳號盜用與個資外洩層出不窮，且許多攻擊是透過假冒身分進行詐騙；未來數位服務競爭力的關鍵，已不只是誰的服務最快、功能最多，而是誰能建立更安全、更可信賴的服務環境。數位產業署將持續推動FIDO無密碼驗證、Passkeys 身分驗證與個資隱碼等技術，並與產業界從技術推廣、場域驗證到應用擴散攜手合作。並與現場分享，數位信任不只是口號，而是一次次安全交易所累積的承諾；數位信任的價值，不在技術本身，而在於讓人民安心、讓社會信賴。

公會理事長劉士維致詞表示，第三方支付是數位經濟的金流樞紐，交易日益便利，帳號安全與個資保護便成為產業必須共同承擔的責任。他指出，新一代數位信任技術導入門檻高，中小業者難以獨力承擔，公會將以此次場域驗證成果為示範，帶動全體會員升級、接軌國際標準。劉士維強調，這不是終點，而是起點；如同甘迺迪所言『水漲船高，眾舟皆升』，公會將以此次場域驗證作為示範，協助會員降低導入門檻，共同提升第三方支付產業的數位信任與資安防護能力。

在身分驗證方面，現行線上支付多以簡訊OTP驗證，常因收訊延遲導致交易中斷，也面臨釣魚與SIM換號劫持風險。喬睿科技與藍新科技導入FIDO，以手機指紋或臉部辨識完成驗證，私鑰留存裝置、不會外傳。喬睿以國際最高等級PCI DSS Level 1資安認證為基礎，串接Visa、Mastercard於金流底層導入FIDO Passkey；藍新則於線上支付場景以FIDO取代密碼與簡訊OTP，改善現行約三成交易中斷的痛點。

在個資保護方面，民眾的手機號碼、身分證字號、銀行帳號等資料，常在交易通知、電子收據、後台清單甚至宅配單上被完整揭露。綠界科技於電商金流場域導入資料隱碼，並建置防詐專區與一鍵查證入口，讓民眾於交易流程中確認個資受到保護；應援科技於政治獻金平台導入全流程隱碼，將六類高敏感個資自捐款頁面到電子收據全程遮蔽，兼顧個資保護與政治獻金法的申報要求。

公會表示，此次啟動交流會為產業推動數位信任的重要起點，後續將持續推動場域驗證、效益擴散及交流推廣活動，協助更多業者導入相關技術。數位產業署亦將持續攜手產業推動數位信任創新應用，強化我國第三方支付環境的安全性與可信度。