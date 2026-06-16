從自動化邁向自主營運：SAP 引領台灣企業實現「代理式 AI」轉型

SAP舉辦「2026 SAP NOW AI Tour Taiwan」，以「商業AI・智勝此刻」為主題，聚焦於SAP全新AI願景與代理式AI未來應用藍圖。

會中，SAP重申「自主營運企業（Autonomous Enterprise）」願景，致力使人與AI能夠在安全可控的前提下無縫協作，並推出統一的「SAP商業AI平台（SAP Business AI Platform）」，將SAP Business Technology Platform、SAP Business Data Cloud及商業AI整合至單一且受控管的環境中，輔以SAP知識圖表（Knowledge Graph）與全新Joule Studio等核心技術和解決方案，確保AI代理的運作能深度嵌合真實商業情境。

SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟指出，代理式AI正深刻重塑企業的運作模式，從被動協助，轉向由AI主動承擔並解決複雜任務。迎此變革，企業的核心ERP必須典範轉移升級為智慧調度中心，以統一調度任務與資源，讓人力專注於更高價值的決策洞察。

SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟。

SAP全球AI產品發展負責人Richard Grandpierre表示，SAP的願景是協助每一家企業轉型為「自主營運企業」，讓AI不僅是提供建議的助理，更能主動執行複雜任務。為了落實此願景，SAP宣布己推出51個智慧助理以及超過200個商業AI代理（Agents），涵蓋財務、人力資源、供應鏈及客戶關係管理等核心領域。

不同於通用型AI，SAP的AI代理是建立在深度參與全球企業關鍵流程的基礎之上。

深厚的業務流程知識：SAP理解財務結算、供應鏈調度等端到端流程中的每一環節，包括合規要求、資料路徑及授權機制。 代理對代理協議（A2A）：SAP的AI代理並非孤立運作，而是透過內建的A2A協議彼此溝通。例如，財務結算助理可調度旗下8個專門代理，從應計項目生成到自動過帳，實現端到端的流程自動化。 賦能業務人員成為創作者：透過Joule Studio，未來的終端使用者不再只是被動接受者，而是能自行建立AI代理，自動化處理繁瑣的日常工作，減輕IT團隊開發客製化應用的負擔。

面對「AI是否會取代人」的疑慮，Richard明確表示，自主營運企業的核心在於「人機協作（Human-in-the-loop）」。他強調，儘管AI能自動處理物料訂購、運輸變更或帳務分析，但對於涉及核心決策的關鍵步驟，系統設計上仍會保留人工審核機制。AI代理的角色是準備內容並提出建議，讓管理人員能從繁瑣的手動作業中解脫，專注於更高價值的決策判斷。

為了協助企業治理日益增加的AI代理，SAP推出AI Agent Hub。可透過此平台進行端到端的管理，從設定品質門檻、驗證合規性到評估效能，確保AI運作透明且受控。

商業AI不是增加成本，而是創造價值的工具，。SAP的計費模式保持高度透明，讓企業能清楚看到AI代理在流程中節省的時間與價值，並自主決定啟用的範圍。隨著自主營運企業時代的到來，SAP將持續攜手台灣企業，以AI賦能韌性，在全球數位轉型競賽中奪得先機