UiPath Coding Agent 全面解鎖大規模企業轉型

UiPath宣布推出UiPath for Coding Agents。這項全平台整合，讓每個coding agent都能具備企業級部署能力。透過結合coding agent與UiPath平台的視覺化編排功能，任何技術程度的建置者都能透過自然語言，與偏好的coding agent對話，建立、測試、部署、營運及治理企業級自動化流程。

儘管coding agent廣受歡迎，但目前多數仍處於孤立狀態，與企業開發工作流程、資安政策、程式碼審查程序及部署管線脫節。對多數團隊而言，要將一個代理（agent）與另一個代理串接，並連接到其需要操作的企業系統，仍是高度仰賴人工且脆弱、難以維護的流程。若缺乏能將代理連接至現有CI/CD基礎架構、測試框架與治理控管的編排能力，任何coding agent產出的成果幾乎在每個步驟都需要人工交接與人為介入。企業原本期待的生產力提升，因而受困於部門孤島與開發沙盒之中，無法真正延伸至能創造實質影響的端對端企業流程。UiPath for Coding Agents透過以下特點解決上述挑戰：

支援任何Coding Agent的開放式平台：UiPath不會強迫企業統一採用單一供應商，而是讓團隊能在某個部門使用Claude Code、在另一個部門使用Codex，並能無縫採用未來出現的任何coding agent。

以編排作為基礎：是平台中始終穩定的核心，能連接各類代理，並以可觀測性、執行能力與治理作為支撐。無論使用的是哪一種coding agent，包括現有或未來的模型版本，或最後由哪位開發人員修改程式碼，皆能維持一致的企業級基礎。隨著Anthropic、OpenAI、Google及其他AI領導廠商推出新模型，編排能力將讓平台更具價值，而非降低相容性。

內建治理機制：政策執行、稽核軌跡、憑證保管庫（credential vault）、角色式存取控制及執行階段控制，皆是每項進入平台之自動化流程的標準能力。無論自動化是由人類開發人員或coding agent建立，從推進到正式生產環境的每個階段，皆能遵循可重複且受治理的企業流程。

UiPath平台的開放式架構確保更優秀的coding agent能以更快速度、更少錯誤生成程式碼，並在真實治理與實際企業規模下，於真實企業系統中執行。更重要的是，即使模型被替換、開發人員轉任其他工作，或監管機構進行稽核，自動化流程仍能持續運行。執行層的價值會隨每次模型發布而持續累積，編排層的價值也會隨每個新構件的建立而不斷增強。

對於已在UiPath上進行開發的人員而言，此項整合大幅提升了生產力上限。測試、除錯與部署將變得如初始開發一樣容易。業務使用者不再需要等待數週或數月取得開發資源，而是能即時建立自動化原型並持續優化。coding agent負責處理技術複雜性，UiPath則確保自動化成果符合企業級應用需求。對於數百萬名從未建立過自動化流程的人而言，包括業務分析師、流程負責人與領域專家，進入門檻已降低至與coding agent進行一場簡單對話，進而釋放過去難以取得的生產力提升。

UiPath執行長暨創辦人Daniel Dines表示，coding agent的興起，象徵著我們平台上『開發者』定義的根本轉變。UiPath率先推出一個將AI生成自動化視為一等公民的平台，並提供企業所要求的相同治理、可靠性與規模化能力。現在，任何人都可以描述自己想要的成果，引導coding agent產出內容，並推進至正式生產環境的每個階段。這降低了誰能進行開發的門檻，也跨越了從構想到執行之間的界線。幾乎任何人，包括產品經理、分析師與營運人員，都能描述自己的需求，引導coding agent產出成果，並將其推進為真正可運行的自動化。

UiPath大中華區及蒙古區域副總裁高穎梅表示，台灣企業正積極尋求將AI從概念驗證推進到真正可擴展、具備治理機制且可衡量的企業級應用，尤其在高科技製造、金融服務、醫療與供應鏈等高度重視效率、資安與法規遵循的產業中，如何讓AI agents與既有企業流程、開發生命週期及治理架構無縫整合，已成為數位轉型能否創造實質成效的關鍵。透過UiPath for Coding Agents的開放式架構，讓企業能依需求選擇最適合的代理，同時藉由UiPath平台的編排、測試、部署、監控與治理能力，將AI生成的自動化安全地導入生產環境。對台灣市場而言，這代表企業不僅能加速開發與創新，更能在維持安全性、可靠性與合規性的前提下，讓業務人員、開發團隊與IT部門共同推動大規模的智慧自動化轉型。

UiPath for Coding Agents現已對企業開放，首波支援Claude Code與OpenAI Codex，並計劃於2026年整合更多coding agent。