F5 與 NVIDIA 攜手加速 AI 推論　共同提升 AI 工廠的經濟效益

F5 BIG-IP Next for Kubernetes與BlueField DPU的整合，可提升token吞吐量、降低每個token的成本，並支援安全的多租戶AI基礎架構，推動AI工廠邁向代理化時代。

F5宣布擴展與NVIDIA的合作，加速並優化AI推論的基礎設施。結合F5 BIG-IP Next for Kubernetes與NVIDIA BlueField-3 DPU的整合式解決方案，打造具備智慧型、感知遙測的基礎架構層，可提升token吞吐量（throughput）、優化GPU使用率、降低延遲，並支援更大規模的多租戶AI平台部署。

在AI系統中，token是AI輸出的可測量單位，也就是在推論過程中所產生與處理的文字、符號或資料片段。token的產出量與產出速度，最終決定了使用者體驗、基礎架構效率，以及每個GPU所能支援的服務規模與商業效益。

隨著企業與GPU-as-a-Service供應商競相將AI貨幣化並從AI實驗階段邁向可創造營收的服務，基礎架構效率已成為關鍵衡量指標。成功與否的評量標準，已不再單純取決於所部署的GPU容量，而是進一步聚焦於token經濟學（Token Economics）、持續性token吞吐量、首個token回應時間（Time to First Token，TTFT）、每token成本，以及每個GPU加速器所創造的營收。F5與NVIDIA的聯合解決方案，正是專為直接因應上述各項指標而設計。

從以應用為中心的推論，轉向以agent驅動的AI工作流程，需要全新的架構方法來優化token吞吐量並降低成本。BIG-IP Next for Kubernetes現已整合NVIDIA NIM統計數據（NIM statistics）、Dynamo執行時期訊號（Dynamo Runtime signals），以及GPU遙測數據，在執行前即可做出具備推論感知能力的動態路由決策。透過即時將工作負載導向最適合的GPU資源或推論服務節點，該解決方案在提升持續性使用率的同時，也有效降低延遲與重複運算的發生。

F5首席產品長（CPO）Kunal Anand表示，AI基礎架構已不再只是關乎GPU的存取或擴展部署規模，而是進一步演進為如何最大化每個加速器的經濟產出。我們與NVIDIA攜手合作，協助AI工廠將token產出視為可測量的商業指標。BIG-IP Next for Kubernetes 提供了所需的智慧能力與治理機制，能夠提升GPU產出效益、降低每token的成本，並自信地擴展共享AI平台。

效能數據表現優異。根據Tolly Group驗證的測試結果，搭載NVIDIA BlueField-3 DPU加速的BIG-IP Next for Kubernetes，token吞吐量最高提升達40%、首個token回應時間（TTFT）加快61%，整體請求延遲則降低34%。

這些並非漸進式的提升。BIG-IP Next for Kubernetes將網路、TLS/加密、AI感知負載平衡和流量管理等任務卸載到NVIDIA BlueField-3 DPU，從而節省了主機CPU資源，使GPU能夠專注於其真正的核心功能：持續、大規模地進行高吞吐量推理。最終成果提升GPU使用率、佇列延遲減少、token產出增加，並在固定的基礎架構規模下，實現更低的每token成本。至關重要的是，此方案無須對模型進行任何修改，使這些效益能夠立即部署於現有的AI工廠基礎架構。對於在token經濟學上相互競爭的企業與新世代雲端（NeoCloud）供應商而言，這正是「限制AI產出」「加速AI產出」的基礎架構之間的關鍵差異。

NVIDIA網路事業部資深副總裁Kevin Deierling表示，NVIDIA加速運算基礎架構結合F5具備AI感知能力的應用交付與安全平台，解鎖了卓越的AI工廠token經濟效益，在無需更動任何模型的前提下，實現可擴展且具成本效益的推論。F5與NVIDIA攜手合作，協助企業以高效且經濟的方式擴展AI工廠推論能力。

現代AI工作負載日益朝向代理驅動、持續運行且具備情境感知的方向演進，對傳統負載平衡所無法提供的智慧流量控制有著迫切需求。強化後的BIG-IP Next for Kubernetes解決方案現可支援：

針對代理式AI工作流程的推論感知路由

與NVIDIA DOCA平台框架（DPF）整合，簡化NVIDIA BlueField DPU的部署和生命週期管理。

支援動態VRF的EVPN-VXLAN，實現安全的網路級多租戶。

在Kubernetes AI環境中整合安全性、token治理和可觀測性。

這些功能協助企業和NeoCloud供應商，能在業務部門或外部客戶之間安全地共享GPU基礎設施，同時保持效能隔離和可預測的服務等級。

F5與NVIDIA為企業提供經驗證的工具與最佳實務，以優化推論架構。隨著技術的強化，BIG-IP Next for Kubernetes正逐步定位為AI工廠經濟學的策略性控制平台，用於管理代幣消耗、優化流量並最大化基礎設施投資回報率。

企業無需再經由過度配置來彌補效率不足，而是可以從每個已投入生產的GPU中挖掘更大的經濟價值。提高每GPU的收入、降低營運成本，並建立可擴展的AI服務，以支援持續成長。藉由結合NVIDIA的基礎架構遙測與DPU加速能力，以及F5的流量智慧與資安防護能力，兩家公司正協助企業將AI工廠轉型為高效、可獲利的平台，迎接代理式時代的全面到來。