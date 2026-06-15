模型治理機制架構AI　多代理協作降低複雜度

企業數位轉型進入AI轉型階段後，AI應用已逐步走出技術測試，進入核心業務流程、基礎架構營運與軟體交付管理。生成式AI（GenAI）與代理型AI（Agentic AI）被期待提升生產力，但第一線IT團隊真正面對的挑戰，是如何將模型能力安全、穩定地嵌入既有工作流程。

這牽涉軟體開發生命週期（SDLC）、底層硬體運算資源、資料權限邊界與模型生命週期管理，組織必須先釐清資料品質、流程邏輯與合規要求，才能建立可長期維運的AI應用環境。

叡揚資訊副總經理符文藻表示，企業導入AI時，常見情境是高階主管提出提升生產力的方向，執行團隊卻難以判斷AI應該放進哪一段作業流程。他認為，較可行的做法，是先建立內部認知與訓練，再由業務單位盤點痛點，挑選成功率較高的題目進行概念驗證。以公文系統為例，早期電子化先把紙本公文流轉流程記錄下來，待流程化成熟後，再導入內容數位化、線上簽核、不可否認性與防竄改等機制。AI化同樣建立在流程化與數位化基礎之上，若缺乏可用資料與明確作業邊界，AI很難產生可驗證的企業效益。

流程治理成為AI落地起點

企業面對AI應用時，首先需要辨識不同技術型態的適用範圍。符文藻指出，生成式AI較適合處理非結構化資料，例如文件理解、摘要生成與自然語言互動；非生成式AI則適合可重現、可驗證、準確率可控的任務，例如自動分類或特定辨識流程。對重視責任歸屬的企業與政府機關而言，部分場景採用非生成式AI更容易落地，因為錯誤通常可以重現，也較容易分析原因與改善。若系統已知模型準確率停留在特定水準，應用程式即可加入人工覆核、例外處理或補強機制，使AI成為可管理流程的一環。

目前企業AI應用大致可分為內部問答平台、內建於既有系統的AI功能，以及可參與任務執行的數位員工或代理型AI。符文藻分享，在某政府機關專案中，使用者上傳資料後，系統幕後透過生成式AI讀取內容，並串接多個系統完成資料比對、編號與欄位產出，再交由人員檢核。過去資深人員可能需要1小時完成，不熟悉業務者可能需要2小時的案件，導入後約10至15分鐘即可完成。這類系統表面上未必看得見AI，實際上已經把AI放進工作流程，成為作業效率改善的一部分。

當AI進入企業知識管理場景，核心難題會落在資料品質、版本控管、權限切分與可追溯性。符文藻表示，企業知識庫中的同一份文件可能存在多個版本，若版本控管不足，大型語言模型（LLM）取得舊版內容後，輸出結果自然可能失準。在權限控管方面，不同部門、職級與角色可存取的資料皆不相同，AI問答系統也必須遵守同樣的授權邏輯。叡揚在知識管理AI應用中，主要透過檢索增強生成（RAG）結合權限判斷，使系統在檢索階段即依使用者授權範圍取得資料，避免AI回應越過既有資料邊界。

資料治理之外，算力與模型管理也正成為正式上線門檻。逸盈科技雲端應用整合部資深技術顧問鄭兆良表示，台灣企業目前面臨IT成本壓力與架構複雜度雙重挑戰。許多組織已經累積實體伺服器、虛擬化平台、Kubernetes叢集與邊緣場域設備，新一波AI需求又帶來圖形處理器（GPU）、模型、推論引擎與權限控管等維運項目。若各團隊分別採購AI伺服器、安裝模型與推論服務，初期能快速測試，長期卻容易形成算力閒置、模型版本混亂、金鑰分散與成本難以估算等問題。

鄭兆良指出，企業AI算力很少一開始就以標準化平台出現。有些客戶先購買少量工作站或AI伺服器，自行安裝推論服務與模型；當使用人數增加、模型種類變多，重新安裝、更新、監控與權限分配都會成為負擔。因此，AI基礎架構需要將不同型態的GPU資源整理為企業可調度的資源池，讓AI工程師或應用團隊透過平台取得所需算力、模型與API服務，同時讓IT部門掌握資源使用率、API使用統計與Token用量。

算力池化推動模型生命週期管理

逸盈科技雲端應用整合部工程師王軍凱表示，模型檔案若分散在不同部門、伺服器或工作站，容易出現版本不一致、來源無法追溯、授權狀態不清，以及同一模型被重複下載與維護等問題。因此，企業需要模型登錄與模型目錄，集中納管模型，並透過版本、部署範圍與環境標記，區分測試環境與正式環境所使用的模型。企業也需要先確認模型來源是否合法合規，是否適合放入內部環境，再由IT或平台管理者上傳與發布。後續部署若能記錄使用哪一個模型版本、部署到哪一個環境，以及由誰執行相關操作，便能更貼近法遵、品質追溯與營運責任要求。

當AI進一步進入軟體開發生命週期，治理議題會更加明確。台灣IBM數據與AI技術總監李維倫表示，企業軟體開發的瓶頸通常出現在需求規劃、架構設計、測試驗證、部署、維運與政策稽核等環節。若AI只能扮演開發者的輔助工具，企業仍須仰賴大量人工串接流程，並在後段補做合規檢查與安全修正。因此，AI驅動的軟體交付與治理平台，需要將代理型工作流程（Agentic Workflow）、多代理協作與內建治理機制納入SDLC，使AI參與計畫、設計、研發、測試、部署與維運。

李維倫說明，這類平台可依架構師、開發者、維運人員等角色配置任務，並由代理型工作流程拆解使用者需求，再安排不同AI代理處理測試、文件整理、程式現代化與流程銜接。治理能力也必須橫向嵌入，包含提示詞正規化、AI紅隊測試與機敏資料過濾等防護設計。就現況來看，企業AI導入過程中，流程盤點決定AI能否進入正確場景，資料權限影響輸出可信度，算力池化與模型目錄則支撐正式上線後的維運責任。對IT與資安決策者而言，AI落地的核心任務，是把模型能力納入既有治理體系，使其能被追蹤、被審核，也能持續支援業務流程。