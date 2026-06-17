微軟 Copilot Cowork 上線　AI 員工不斷電

微軟宣布Copilot Cowork於全球正式推出。Cowork是微軟Frontier計畫歷史中成長速度最快的功能，並且在所有已推出的Copilot或agent體驗中，擁有最高的使用者滿意度。微軟從實際觀察的使用情況中學習，在整個過程中持續與使用者保持互動，並將所有回饋用於提升品質與新增功能，包括模型選擇、透過外掛擴充功能，以及全新的成本控管機制。

微軟對客戶所展現的創造力，以及透過Cowork打造的成果印象深刻。有工程團隊訓練Cowork在每次有變更後，安全地編輯批次作業試算表，並自動產生依賴流程圖，將過去需要謹慎人工操作的工作流程自動化。另一個團隊則運用Cowork比對兩個產品版本中近四千份檔案的差異，完成原本需要耗費數週才能完成的工作。此外，一位銷售主管利用Cowork分析停滯的銷售管道，獲得一份依流失風險程度排序的潛在商機清單，以及各項案件卡關的後續跟進動作，將原本需耗時一週的人工盤點縮短至一個早上的工作時間。

Copilot Cowork能夠執行複雜、長時間運行且需跨工具協作的任務。使用者只需定義工作內容，Cowork即可端到端完成整個流程，並交付完成的結果，而不僅是提供草稿或建議。Cowork以更準確、更安全、且較低成本為設計目標，其優勢涵蓋以下五個面向：

雲端託管（Cloud hosting）讓檔案不會儲存於本機裝置，安全性受到嚴格控管；即使使用者筆電關機，任務仍可持續執行。 內建的Work IQ支援將所有任務與企業既有的系統連結，確保所有工作精準反映真實的脈絡。 企業級安全與合規確保Cowork在Microsoft 365信任邊界內運行，並提供與組織既有政策與控管一致的防護機制。 多模型設計可依照任務需求使用最合適的模型，並將隨著更多模型推出持續擴展能力。 較低的成本歸因於高效執行環境，有效尋找正確的資訊與工具，並為每項任務匹配最適合的模型，同時僅按實際使用量計費。

相較於搭配Microsoft 365連接器（Connector）的Claude Cowork，Copilot Cowork的平均提示（prompt）成本便宜約30至40%。

微軟預計在未來數週內發布的最新模型Cowork 1，是一個安全、經過微調的模型，透過後訓練（post-train）優化，以相對更低的成本完成任務。使用Copilot時，使用者不會被綁定單一模型，可以根據需求選擇最具效益的模型或前瞻模型。

使用Copilot Cowork需具備M365 Copilot使用者訂閱授權（User Subscription Li-cense，USL）。此外，Cowork採用按量計費模式，費用將根據實際執行的任務進行計算。

M365 Copilot使用者訂閱授權提供完整AI生產力體驗，包括Copilot Chat、Word、Excel、PowerPoint、Outlook與Teams中的Copilot功能、Work IQ上下文工程、提供前瞻智慧的多模型系統、預建agents如Researcher與Analyst，以及透過Agent Builder建立的自訂代理，以上功能皆包含於固定的每位使用者每月訂閱費用中。

Copilot Cowork帶來全新工作方式，是一套專為處理複雜、長時間執行且需跨工具協作的任務而設計的代理式系統（agentic system），採用按量計費，並以Copilot Credits為計價單位，而每項任務的價格將根據四個因素計算，包括模型使用、情境檢索、工具調用以及執行時間。