5G遠距診療平台　引領偏鄉醫療升級

數位發展部日前在高雄市茂林區衛生所，實地視察最新的5G遠距診療平台，這項技術由遠傳電信與國內多家醫療院所共同開發，目的在提升偏鄉地區的醫療服務覆蓋率。藉由5G高速網路與AI智慧診療技術，偏鄉居民得以享有媲美都會區的醫療資源，無需長途跋涉。

根據數位發展部說明，5G遠距診療平台結合5G商頻網路及5G專頻專網，透過即時視訊會診與門診服務，優化跨院醫療資源共享。平台整合了國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所的AI智慧判讀技術，使醫療影像及診斷結果自動化分析，提升診斷準確性，進一步提高醫療效能。

目前，這套平台已在全國15縣市、56個鄉鎮落地實施，服務對象涵蓋偏鄉及離島地區，累積服務人次突破6萬。穩定的5G連線與高效能的AI技術，使跨院會診無縫連接，確保優質醫療服務能有效觸及偏遠角落。

數位發展部強調，推動數位平權與強化數位韌性是其核心策略之一。藉由修訂頻率使用費標準，鼓勵電信業者投入創新應用，進一步促進5G技術於多元場景的實際應用。

此外，5G遠距診療平台被視為一項數位轉型的代表性成果，尤其在高齡化與偏鄉地區，該技術不僅縮短了醫療資源落差，還為居民帶來更高效的醫療服務體驗。展望未來，數位發展部將持續與各界攜手，強化5G應用生態，讓數位創新技術真正落實於日常生活，帶動全民共享的數位福祉。