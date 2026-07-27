AI加速發掘全新漏洞　零時差弱點修補壓力山大

近期Anthropic發布了Claude Mythos Preview，這是一款能夠自主發現並利用主要作業系統和瀏覽器上的零時差漏洞的AI模型。在單次評估中，Mythos在Firefox中找到了271個漏洞、開發出181個可用的漏洞利用程式，並揭露了一個長達17年的遠端程式碼執行漏洞。

近期Anthropic發布了Claude Mythos Preview，這是一款能夠自主發現並利用主要作業系統和瀏覽器上的零時差漏洞的AI模型。在單次評估中，Mythos在Firefox中找到了271個漏洞、開發出181個可用的漏洞利用程式，並揭露了一個長達17年的遠端程式碼執行（RCE）漏洞，允許未經身分驗證的攻擊者取得root存取權限。其發現的漏洞中，有超過99%至今仍未修補。

對於美國公部門組織，包括聯邦政府、州政府與地方政府、學校來說，這並非一則遙遠的科技發展故事，而是對日常作業生活產生了威脅影響。OpenAI和Microsoft已分別發布了類似的AI漏洞發現工具（Daybreak和MDASH），凸顯出此能力正以多快的速度在業界擴散，相關組織可用來強化防禦與做好準備的時間正快速流失。

TrendAI漏洞懸賞計畫（ZDI）是全球最大的非限定廠商漏洞懸賞計畫，過去20年持續建構相關基礎設施與防護能力，以協助組織應對當前所面臨的挑戰。擁有超過19,000名獨立研究人員、20年的廠商合作關係，以及在官方發布公開修補程式前，平均提前90天以上為客戶提供防護的輝煌紀錄，在AI持續改變網路威脅格局之際，TrendAI ZDI為公共部門提供了不可或缺的信任與防護基礎。近年來，TrendAI ZDI推出了TrendAI AESIR（AI Enhanced Security, Intelligence, and Research）資安研究平台，讓研究人員透過此平台發現AI基礎架構中的零時差漏洞。

聯邦政府：AI十字路口的關鍵基礎架構

聯邦政府是所有國家級駭客首要攻擊的目標。從美國國防部（DoD）網路到美國國稅局（IRS）系統，再到美國能源部（DOE）電網控制，聯邦政府運作著全球最常成為攻擊目標、同時也是最複雜的IT環境之一。

Mythos從三個層面改變了這一態勢：

‧它讓國家級駭客也能具備以AI規模發掘零時差漏洞的能力。情報評估顯示，其他國家級駭客有能力構建與Mythos相當的模型，一旦他們對聯邦軟體堆疊（Windows、Linux、Cisco、Oracle、SAP）持續進行AI驅動的漏洞掃描，所累積的漏洞庫將遠超過去所能達到的規模，相比之下，XZ Utils後門程式不過是小巫見大巫。

‧它大幅縮短了政府機關在漏洞修補要求下的應變時間窗口。各機構必須在極短的時間內修補美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）已知遭利用漏洞（KEV）清單中的漏洞，對於關鍵系統而言，修補期限通常僅有2至15天。當AI能在數小時而非數月內完成漏洞發掘並將其武器化，從漏洞發掘到遭實際利用之間的時間差幾乎縮減至零。因此，僅依賴公開修補週期的機構將永遠落後一步。

‧它暴露了駭客握有優勢的工業控制系統（ICS）、監控與資料採集（SCADA）及營運技術（OT）環境。Mythos在ICS、醫療設備韌體和客製化關鍵基礎設施環境中的能力可能相對較弱，然而，這些正是聯邦水壩、自來水處理廠和軍事設備等關鍵基礎設施所仰賴的核心系統。儘管如此，具備相關專業知識的攻擊者仍可將AI作為戰力倍增器，在Anthropic自身系統難以有效防禦的領域中提升攻擊效率與規模。

州政府與地方政府：大規模的AI威脅

州政府和地方政府長期是駭客頻繁攻擊的目標，但Mythos改變的不只是威脅的規模，更是威脅的本質。以下兩個轉變尤為突出： ‧Mythos讓過去需要多年專業知識才能掌握的先進技術得以普及化。隨著AI降低技術門檻，原本依賴釣魚和已知漏洞的駭客，將能獲得利用全新、未修補的漏洞來發動攻擊。

‧其影響在資源最匱乏的地方最嚴重。一般地方政府的IT資源僅爲聯邦政府的一小部分，當漏洞攻擊窗口從數月壓縮至數小時，延遲修補不再只是風險，而幾乎將導致系統遭到入侵。

教育領域：高價值目標，高曝險

從K-12（中小學教育體系）和高等教育兩個教育領域來看：

K-12（中小學教育體系）

K-12學區已成為成長最快的網路攻擊目標之一。美國聯邦調查局（FBI）與CISA均已發布相關警告，而包括洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified）、德梅因（Des Moines）與明尼亞波里斯（Minneapolis）等大型學區，也曾因攻擊導致營運中斷，並產生高達數千萬美元的復原成本。

原本已在修補已知漏洞方面面臨挑戰的學區，如今更須面對只須花費網路犯罪的低廉成本，就能獲得國家級技術能力的威脅行為者。受《家庭教育權利與隱私法》（Family Educational Rights and Privacy Act，FERPA）保護的學生資料、營運持續性，以及學區所依賴的平台，如Google Workspace、Microsoft 365、學生資訊系統SIS、學習管理系統LMS等，在漏洞供給增加且攻擊成本下降的情況下，都成為更高價值的攻擊目標。

高等教育

大學同時是AI、生物防禦與國家安全等前沿研究的重鎮，但在網路架構上卻往往是最開放、也最難防護的環境之一。Mythos帶來三項逐步升高的風險：

1. 國家級AI威脅能力滲透研究網路：具備Mythos同等能力的對手，能持續對大學網路邊界進行自動化探測，逐步取得對研究資料庫、教授電子郵件與實驗室網路的存取權限。過往需要大量人力投入的情報蒐集，如今可變成持續且自動化的流程。

2. CMMC合規壓力升高：承接美國國防部（DoD）研究合約的大學，必須符合Cybersecurity Maturity Model Certification（CMMC）標準，要求具備可驗證的漏洞管理與修補速度。AI規模化漏洞發掘，使得達成這些要求變得更加困難且更具時效壓力。

3. 醫療與研究系統的工控式曝險：大學醫學中心與實驗室往往運行與ICS相鄰的系統，例如影像網路、基因定序平台與實驗室控制系統，這些都與傳統OT環境具有相似的資安曝險。

其核心挑戰在於：開放網路、分散式IT治理與學術自由，正與Mythos時代所要求的嚴格安全紀律產生直接的拉扯與衝突。

TrendAI ZDI如何支援公部門

TrendAI ZDI不僅提供威脅情報資訊，更是AI時代漏洞發掘與管理的「信任基礎設施」。為協助美國公部門如聯邦政府、州政府與地方政府，及教育環境中應對其所面臨的威脅，TrendAI ZDI提供：

‧超過90天的提前防護：涵蓋所有主要供應商漏洞，協助機構符合CISA KEV修補期限、學區排定維護窗口，以及大學維持CMMC合規要求。

‧超過19,000名研究人員的全球研究網絡：覆蓋完整軟體與OT技術堆疊，包括ICS、醫療與嵌入式系統等AI較弱但攻擊者高度關注的領域。

‧公開CVE安全公告機制：強化整體生態系資安能力，支援整個政府與產業的整體防護態勢。

‧累積20年供應商合作關係：確保負責任揭露能轉化為實際修補，而非僅是漏洞累積。

‧AI生態系資安研究（Pwn2Own）：透過Pwn2Own等研究計畫，提供公部門關於AI工具安全性的第一手情資。

現在該採取的行動

AI漏洞時代已到來，政府與企業面臨的問題不在於是否要建立更積極主動的漏洞管理態勢，而在於是否能在對手利用AI發掘的零時差漏洞發動攻擊之前先行採取行動做防禦。對此，TrendAI提出以下四點建議：

1. 盤點修補延遲（Patch Latency）：衡量CVE公布到完成修補的時間；若關鍵系統超過30天，即已處於可被利用的風險窗口內。

2. 盤點ICS、OT與傳統舊系統：AI在工控系統與客製化基礎設施中仍相對較弱，但具備領域知識的攻擊者可將其作為能力倍增器，因此完整盤點至關重要。

3. 跟上TrendAI ZDI漏洞修補的進程：不論是追蹤CISA KEV的聯邦機關，或資源有限的學區，對齊ZDI的通報節奏，可建立可追蹤、可稽核的修補流程。

4. 評估AI安全成熟度：隨著組織導入AI工具，Pwn2Own（包含2026 Pwn2Own Berlin的AI類別）提供對AI生態系軟體安全性的實測情報，是目前其他計畫無法提供的洞察來源。

＜本文作者：TrendAI Research TrendAI威脅研究中心 本文出自趨勢科技資安部落格，是由趨勢科技資安威脅研究員、研發人員及資安專家全年無休協力合作，發掘消費者及商業經營所面臨層出不窮的資安威脅，進行研究分析、分享觀點並提出建議。＞