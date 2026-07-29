從演算法升級到平台重構：後量子密碼時代，企業為何需要重新思考應用安全

量子運算技術快速發展，對於駭客採取「Harvest Now, Decrypt Later（先竊取、後解密）」策略，對於使許多需要保存多年機密性的產業如政府、醫療及關鍵基礎設施資料，已開始進入風險暴露期。

量子運算技術快速發展，對於駭客採取「Harvest Now, Decrypt Later（先竊取、後解密）」策略，對於使許多需要保存多年機密性的產業如政府、醫療及關鍵基礎設施資料，已開始進入風險暴露期。



為加速企業順利完成後量子密碼遷移，我們也分享一個重要的里程碑，F5正式加入美國國家標準與技術研究院 (NIST) 國家網路安全卓越中心 (NCCoE) 的「遷移到 PQC」計畫。與資安及科技領導廠商共同建立企業可落地的PQC遷移參考架構。

此計畫目的並非單純驗證新演算法，而是協助企業解決實際部署時可能面臨的系統相容性、應用不中斷、效能及管理等問題，建立可複製、可驗證的遷移最佳實務，加速全球企業導入後量子密碼。

為什麼平台至關重要

F5認為，企業推動PQC最大的挑戰，不在於更換加密演算法，而是如何確保新的密碼技術能橫跨整個應用交付流程安全運作。現代企業一項應用服務，往往涉及使用者、API、Web應用、防火牆、負載平衡、TLS終止、服務間通訊，以及混合雲、多雲與邊緣環境。若只有個別元件支援PQC，仍可能在其他環節形成安全缺口。

因此，企業需要的是具備平台化能力的應用交付架構，從現代應用程式到長期執行的關鍵任務系統，同步支援密碼敏捷（Crypto Agility），讓新舊演算法於過渡期間安全共存，並隨標準持續演進快速調整。這種平台級保護優勢包括：

快速部署NIST標準： 無需複雜的部署，即可在整個環境中，從雲端到傳統資料中心套用量子安全加密。

保護應用的原始結構： 在平台層級保護您的應用，無需重寫程式碼或重新建構現有系統。

保持長期適用性： 隨著 NIST 標準的演變，輕鬆更新加密機制，無需手動操作即可保持安全性的最新狀態。

縮小“PQC遷移差距”，在於密碼敏捷性

多數企業目前最大的挑戰，是無法清楚掌握哪些應用、API、憑證及服務仍依賴傳統加密演算法，導致遷移範圍難以盤點，也增加升級風險。美國國家標準與技術研究院 (NIST) 強調，第一步是了解公鑰加密目前在您的環境中位於何處以及如何使用，企業馬上面臨新的挑戰：

網路效能： PQC 金鑰很大，如果您的基礎架構沒有為此而設計，大規模採用可能造成延遲或超載。

傳統系統的限制： 許多老舊系統無法處理新的PQC演算法。平台化方案創造了一個量子安全的“封裝層”，避免了代價高昂的現代化改造。

營運複雜性：在混合多雲環境中，管理傳統加密和量子安全加密的混合使用是一項艱鉅的任務。

後量子密碼遷移將是一場持續數年的基礎設施轉型，而非一次性的技術升級。企業應建立Crypto Agility（密碼敏捷）能力，透過平台架構支援混合演算法、快速更新及集中管理，讓企業能依據最新標準彈性調整，而非每次演算法改變都重新建置基礎架構，降低未來PQC演進帶來的營運衝擊。

延伸了解｜8/5 PQC Taiwan 2026 企業後量子安全高峰論壇

一次集結政策、金融與高科技製造資安權威，帶您一日掌握最佳落地解方👉點我了解更多／立即報名