電子簽章規範研議修訂　負面表列可成台灣制度參考

隨著技術持續進步與國際合作逐步展開，觀察電子簽章的國際發展情形，可以歸納出跨境認可、認證標準、數據資訊保護及法律監管等四項主要趨勢。

一、跨境電子簽章的認同程度日益提升

各國對電子簽章的法律認可程度逐漸提高，跨境電子簽章的合法性也持續提升。歐盟eIDAS與美國ESIGN法案，已成為國際間電子簽章法律保障的重要參考依據，並有效推動國際商業合作。

在中國大陸企業出海熱潮帶動下，愈來愈多跨境交易開始採用電子簽章。過去，相關應用與法律認可主要集中於歐美國家；如今，亞洲及非洲也有愈來愈多國家承認電子簽章在國際交易中的有效性，尤其是獲得法律認可的合格電子簽名，例如歐盟的QES。

二、國際合作與認證標準逐步統一

同時，國際廠商也正積極推動電子簽章認證標準的國際化合作。例如，AATL（Adobe批准的信任列表）與eIDAS在全球範圍內的互認，為國際企業提供跨越國界且具可操作性的電子簽章解決方案。

中國大陸亦積極參與相關國際標準的制定，並透過「一帶一路」倡議等平台，推動電子認證體系的跨境互認，以協助中國大陸企業「走出去」。未來，隨著各國技術標準逐步整合，以及國際認證體系進一步獲得認可，預期將可有效降低跨境交易的合規成本。

三、數據資訊保護法規的重要影響

隨著國際上的數據資訊保護法律日益嚴格，尤其是GDPR實施後，企業在使用電子簽章時，必須確保符合法律要求，特別是在處理個人數據時，更須審慎因應。

電子簽章服務提供者不僅需要遵循國際規則，也必須符合當地對數據本地化及跨境傳輸的具體規定。GDPR及類似法規對數據的收集、儲存、傳輸與使用方式訂有嚴格要求，企業必須採取高度安全的數據保護措施，以避免數據外洩或遭到濫用。

未來，可能有更多國家發布類似的數據保護法規。企業使用電子簽章服務時，除了關注服務本身的合規性，也必須確保相關作業符合國內外數據隱私保護標準。

四、關注未來法律監管規範變動，以利及時因應

從目前發展來看，身分驗證的規範要求將變得更為嚴格。金管會督導銀行公會於2026年1月7日修正「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」，參酌ISO 29115數位身分驗證等級框架，明定安全設計區分為「身分登錄、身分驗證、信物管理」三個階段，並依據不同的身分登錄及信物管理強度，指定適當的信賴等級。

本次修訂朝提升易讀性與彈性的方向調整，並以信賴等級進行安全控管機制分類。同時，規範允許銀行採用非標準列舉的安全設計；經銀行內部二道防線檢視及確認，並留存驗證軌跡後，即可辦理，以因應金融科技快速發展。

中國大陸除訂有《中華人民共和國密碼法》及相關金融科技規範外，工信部也發布《電子認證業務規則規範（T/CQAE 11034-2025）》與新版《電子認證服務管理辦法》，明定2026年6月30日為改善完成期限，並自7月1日起正式從嚴查核。「CA直驗、CA直簽、意願留證、私鑰直管」成為不可觸碰的合規底線；若CA機構及電子簽章平台業者違規將身分核驗作業外包，將被強制吊銷牌照。

在台灣，預期「金融機構使用電子簽名機制安全控管作業規範」未來也將有所調整。主管機關已責成銀行公會研議修訂相關規範，並以長遠規劃為考量，尋求有助於銀行兼顧資訊安全與業務發展的規範方式。

中國大陸電子簽章的金融應用範圍

參考中國大陸實務，法規所規範的電子簽名具有不同等級。若須達到「可靠」標準，通常須由依法設立的電子認證服務機構（CA）核發數位憑證，並符合一定的防偽與防竄改要求。

中國大陸發布的《電子簽名法》與金融法規，在界定銀行業務適用範圍時，採取「負面清單（正面排除）＋場景指引」的邏輯。法規並未逐項列出哪些銀行業務「才可以」使用電子簽章，而是反向規定，除了特定排除類型之外，其餘金融業務皆可進行數位化應用。

觀察中國大陸銀保監會，也就是目前金監總局的政策鼓勵方向與市場實務，銀行可使用電子簽章的具體業務範圍，主要涵蓋下列核心領域與業務場景。

零售銀行與普惠金融業務

零售銀行與普惠金融業務是目前電子簽章應用最普及、全流程無紙化程度最高的領域：

線上信貸與消費分期：應用範圍包括個人消費貸款、車貸及信用卡分期等合同，以及借款協議、還款承諾書的簽署。

信用卡業務：包括個人線上申辦信用卡協議及領用合約。

理財與投資服務：客戶線上購買理財產品、基金或信託時所需簽署的風險揭露書、產品認購合約及委託協議，也已納入電子簽章應用。

遠程開戶核驗：雖然首次開立I類銀行帳戶通常仍要求臨櫃面簽或採用特定核驗方式，但II、III類電子帳戶的線上開立、綁定及授權扣款協議，皆已全面採用電子簽章。

公司金融與法人業務

企業貸款與供應鏈金融是近年數位化發展的重點：

供應鏈金融：電子簽章可應用於應收帳款轉讓協議、確權通知書及電子保理合約。

企業授信與對公貸款：涵蓋流動資金貸款合同、最高額抵押合同及保證合同，並多採用「企業電子印章＋法定代表人電子簽名」的方式。

日常對公業務：包括企業網路銀行開通申請書、代發工資協議及各類對帳單確認，也可透過電子簽章辦理。

銀行內部管理與第三方合作

銀行內部管理與第三方合作同樣是電子簽章的重要應用領域：

第三方支付與清算：銀行與支付寶、微信支付等機構合作時，可將電子簽章應用於快捷支付服務協議及扣款授權書。

外部採購與合規：銀行與軟體商、IT設備商及辦公用品供應商之間的採購合同與保密協議（NDA），亦可透過電子方式完成簽署。

電子簽章仍有法定例外範圍

根據《中華人民共和國電子簽名法》第三條，不可使用電子簽章的例外範圍，主要涉及個人身分、財產轉移及行政登記等高度相關的特殊業務。此類業務不能單純使用電子簽章，仍須採用紙本文件，或透過現場肉眼辨識及實體見證方式辦理。

涉及婚姻、收養及繼承等親屬關係的文書。例如，銀行辦理個人遺產繼承扣劃或財產信託繼承時，涉及的家族繼承協議不能在線上透過電子簽章完成簽署。

涉及不動產權益轉讓的文書。例如，辦理房屋抵押貸款時，銀行內部的借款合約雖可透過電子方式簽署，但若涉及向中國大陸「不動產登記中心」辦理房屋抵押權設定登記，相關登記文書通常仍須依各地政務要求，採用紙本文件及實體蓋章。除非當地政務系統已全面與銀行串接電子政務印章，才可能採用不同的作業方式。

法律、行政法規規定不得使用電子文書的其他情形。例如，部分涉及高風險或高度監管的跨境大額資本項目外匯業務，監管機關仍可能明文要求使用紙本單據。

綜合而言，只要不涉及遺產繼承及不動產物權變更登記，一般存款、貸款、匯款、理財及信用卡等日常金融合約，在中國大陸皆屬於電子簽章合法可用的範圍。

期待台灣後續修訂金融機構使用電子簽章的相關規範時，也能考量採用負面表列方式，規範可承作的業務範圍。相較之下，正面表列容易因應用場景持續變化，使法規必須反覆調整修訂；採用負面表列，則有助於降低法律規範的不穩定性，並符合主管機關對修法應納入長遠規劃的意旨。