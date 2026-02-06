2026 AI結合商務三大趨勢剖析

2026年，AI儼然是企業實現業務創新的關鍵力量。根據SAP調查，全球95%高階主管將業務成長、價值創造與市場擴張列為首要任務，為達成此目標SAP另一報告顯示，59%的企業認為有AI協助克服關鍵業務挑戰帶來顯著成效。迎向2026年的全球商務與產業發展，我們觀察到三個重要趨勢值得探究。

全球迎來「AI紀元」轉捩點，從資誠（PwC）到IDC的FutureScape 2026研究不約而同指出，AI的潛能已從IT部門的實驗室中釋放，進入到董事會的戰略佈局層面，新的一年將有更多企業將AI的創造力用來重塑業務流程與提升營收。人力資源社群AIHR的調查顯示，領先企業的AI投資金額超過八成用於重新設計核心職能並推出新產品，而非僅是單純的成本撙節工具。

對於臺灣企業高度關注的智慧製造場景及供應鏈穩健，更需要規劃戰略性的AI藍圖，應對全球波動與產業挑戰。新的一年，我們觀察到三個重要發展趨勢：1、企業核心ERP進化為智慧調度中心（Intelligent Orchestration Hub），以安全可靠方式管理代理式AI；2、實體AI（Physical AI）與數位系統的整合，強化製造業及供應鏈韌性；3、治理、風險與合規（GRC）緊密融入於可信任AI策略。

趨勢一：以ERP為核心調度代理式AI協作

新的一年企業擁抱代理式AI（Agentic AI）迎來高速發展，這意謂AI從被動協助使用者，轉向主動承擔並解決複雜工作任務。Gartner預測，到2026年將有40%的企業應用程式將整合可獨自展開任務的AI代理。這個轉變不僅是技術升級，更影響組織架構重新調整，安永（EY）報告提到，有的組織將設立「生產力長」（Chief Productivity Officer）新角色，專注於優化「AI-人力」之間的協作效率。

隨著代理式AI指數級增長，企業內部將形成跨應用程式協作的多重代理系統（Multiagent Systems），亟需符合業務目標的治理戰略來應對複雜的管理情境。對此，企業的核心ERP系統必須典範轉移，升級為智慧調度中心，擔任指揮角色來管理跨系統、跨團隊和跨工作流程，並且有效配置AI代理的任務與資源，使工作者專注於提升洞察力。

代理式AI正重塑企業運作模式，透過多重代理系統協作，由智慧調度中心統一調度任務與資源，讓人力專注於更高價值的洞察與決策。

企業核心與代理式AI的深度協作，將創造新一波價值。IDC認為全球最具影響力的1,000家大型企業（Global 1000 Organizations）若落實AI-人力的有效搭配，其營運利潤將比只專注於自動化生產力的組織高出15%；並且將釋放代理式AI市場潛力，正如德勤（Deloitte）預測相關全球代理式AI市場到2030年將達450億美元規模。

趨勢二：實體AI驅動智慧製造與供應鏈韌性

繼代理式AI改變數位工作流程，AI另一波浪潮將是把商業智慧拓展到工廠、倉庫和物流中心等實體營運場景。從SAP角度稱之為實體AI（Physical AI）或具身AI（Embodied AI），意謂人工智慧不再只是單純的程式碼，而是具備與實體環境互動的「身體」，例如機器人、無人機或自動化設備。

實體AI能實現數位智慧與實體執行的深度整合，主要具備三個關鍵特徵。第一個是具備認知能力，不再只重複執行預先編排的任務；第二是能理解並處理複雜的業務情境，例如代理式AI即時掌握ERP業務狀態、訂單資訊或庫存數，進而判斷是否有延期風險等業務背景。第三是基於業務情境的理解，實體AI會主動規劃、決定並執行工作任務。

繼代理式AI重塑數位工作流程，實體AI將智慧延伸至工廠與物流現場，讓AI具備感知、判斷與行動能力，實現真正的人機協作。

由此觀之，對於高度依賴製造業和面對複雜供應鏈的臺灣，將AI延伸至實體營運顯得至關重要，方能提升營運韌性。在汽車供應鏈領域已有實際案例，汽車座椅系統領導者Martur Fompak將實體AI融入並改造製造流程，洞悉生產訂單和零件變體（Component Variants）的情境，並指導機器人執行組件檢索作業。藉由SAP的計畫驗證，在製造、倉儲及產線檢測過程，透過AI輔助讓非預期停機時間減少50%，生產力提升25%，展示出實際成果。

趨勢三：負責任AI強化治理奠定營運信任基礎

隨著融合更多商務與工作流程，風險管理與合規要求將是企業實現AI規模化應用的重要規範。Gartner指出，若AI風險管控不力，將可能在2026年底產生兩千多起法律索賠的後果，這也促使70%的企業考慮優先選擇內建治理、風險管理與合規（GRC）工具的ERP系統，確保所有代理式AI決策皆是透明且可追溯其軌跡，以應對各種潛在風險。

SAP始終認為負責任AI（Responsible AI）是結合倫理、安全與合規的三大支柱。因此企業在選擇AI方案時，要確保數位來源（Digital Provenance）包含數據和AI生成內容的正確性、完整性。甚至AI應用於財務關鍵流程時，更要搭配數據盤查與可解釋等機制，不僅有助於建立營運信任，更能將治理手段轉化為企業的競爭優勢。

從這三大趨勢指標可發現，現在是企業採取行動的關鍵時刻，將AI轉型視為優化業務場景並驅動營收成長的必要力量；同時AI展現的價值不再是單一面向，而是引領組織邁向更具韌性、智慧及永續的未來新局面。

＜本文作者：陳志惟現為SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理＞