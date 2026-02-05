Check Point Software 2026 網路安全報告：AI 重新定義威脅態勢

Check Point Software發布《2026年網路安全報告》，報告中指出2025年各組織平均每周遭受1,968次網路攻擊，較2023年大幅增長70%。此外，攻擊者廣泛利用自動化與AI技術，促使資安產業重新審視對攻擊起源、傳播途徑及防禦方式的核心假設。隨著駭客組織的攻擊能力全面普及化，各種規模的組織都將面臨更高度客製、協作且規模化的威脅。

Check Point Software研究副總裁Lotem Finkelstein表示，AI不僅影響網路攻擊的數量，更重塑其運作機制。根據Check Point觀察，攻擊者正從手動操作轉向更高程度的自動化，甚至已出現自主攻擊技術的早期跡象。面對AI時代的轉變，組織必須重新驗證其安全基礎，並在威脅擴散前及時阻斷。

2026年網路安全報告強調，網路攻擊正明顯朝向「整合式、多渠道」的攻擊模式轉變，結合人為誘騙為核心的社交工程與機器級速度的自動化能力：

AI驅動的攻擊更趨自主化：AI正逐步融入於攻擊工作流程，加速偵察、社交工程和營運決策。在三個月的觀察期間，89%的組織曾遭遇高風險AI提示詞（Prompts），平均每41個提示詞就有1個被歸類為高風險。由此可見，隨著AI被嵌入到日常業務流程，新的安全風險也隨之浮現。

勒索軟體攻擊分散化與規模化：勒索軟體生態系正分化為更小型、專業的團隊，導致受害者數量年增53%，而新的勒索軟體即服務（RaaS）團隊數量亦增加50%。AI被應用於加速目標篩選、談判流程及整體營運效率，使攻擊更加激進且難以控制。

社交工程不再侷限於電子郵件：攻擊者正跨越電子郵件、網頁、電話及協作平台發動攻擊，「ClickFix」攻擊劇增500%，利用欺詐性提示誘導使用者進行操作；同時，基於電話的冒充攻擊也正演變為更結構化的企業入侵嘗試。隨著AI被嵌入瀏覽器、SaaS平台和協作工具中，數位工作空間正成為攻擊者瞄準的關鍵信任層。

邊緣和基礎設施弱點擴大暴露風險：未受監控的邊緣設備、VPN設備和物聯網（IoT）系統正日益被攻擊者作為「中繼點」，藉此混入合法網路流量中發動攻擊。

AI基礎設施湧現新風險：Check Point旗下公司Lakera進行的一項分析發現，在審查的10,000台模型上下文協定（MCP）伺服器中，有40%存有安全弱點。隨著AI系統、模型和代理（Agents）逐步融入企業環境，整體暴露面正持續擴大。

2026年網路安全報告指出，組織需要重新思考安全體系的設計與執行方式以應對AI驅動的威脅，而非僅專注於提升回應速度。根據趨勢觀察，Check Point建議組織從以下面向著手：