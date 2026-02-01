當全球同時面臨地緣政治升溫、經濟成長放緩、人口結構急遽分化，以及科技引發的資源競逐，新型態不確定風險已成為各國治理的核心挑戰。回顧美中關稅戰與半導體出口管制形成的雙重壓力，中國於2025年仍創下逾一兆美元的貿易順差。

另一方面，美國智庫外交關係協會（CFR）連續4年將臺海危機列為最高等級潛在衝突區域，但在台積電帶動的半導體生態系支撐下，台灣依舊穩居全球晶片供應鏈樞紐，形塑具戰略意義的矽盾。這些案例清楚顯示，唯有建立不可替代的實力，才能在動盪局勢中確保生存空間與戰略主動權。

<p> 然而，特斯拉與SpaceX執行長伊隆．馬斯克多次警告，全球人口崩潰趨勢持續加速，缺乏新生人口將動搖文明根基。台灣於2025年正式邁入超高齡社會，出生率長期位居全球末段，人口結構已對國家整體動能形成實質壓力，並逐步反映在勞動市場與公共服務體系。

<p> 在此關鍵節點，如何孕育符合未來社會需求的產業方向，攸關長期競爭力。人口老化與少子化交織下，「行」的問題勢將成為家庭與社會負擔，無人自駕系統因而浮現為具體可行解方，亦與國際智慧交通發展趨勢高度一致。2022年在美國洛杉磯舉辦的年度智慧運輸世界大會即以「運輸轉型」為題，明確指出無人自駕系統與無人機將重塑人類交通運輸樣貌與城市運作模式。

<p> 至於無人自駕系統與無人機的相關技術，可分為無人自駕載具與聯網基礎設施，整合數位科技、人工智慧、大數據、高精地圖、有線／無線通訊、量子運算等關鍵技術。地面運行者通稱自駕車，離地運行者則為無人機，兩者皆仰賴高度即時的感知、決策與通訊協同。

<p> 台灣具備完整ICT產業聚落，應以AI為核心，循序發展低速自駕載具、中速自駕車及高速無人機，因應高齡行動需求、勞動力不足與公共運輸司機缺口，提前部署未來交通能力。相關應用亦可延伸至偏鄉運輸、醫療接駁與智慧城市服務，成為公共治理與產業發展交會的新節點。綜合而論，新型無人自駕載具與聯網基礎設施，有機會成為半導體之後，台灣在自由民主陣營中再度引領關鍵產業的核心支點。

<p> ＜本文作者：陳國章現為華電聯網集團董事長＞