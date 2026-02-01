CKmates 成為 AWS Anthropic 授權夥伴　強化 GAI 應用布局

CKmates宣布正式成為Anthropic經銷合作夥伴，進一步擴展企業在生成式AI基礎模型上的選擇彈性，透過AWS的Amazon Bedrock服務，企業可依實際應用情境導入Anthropic最新一代Claude模型，在兼顧邏輯推理效能與資安治理的前提下，建構可落地、可擴展的AI應用架構。

隨著生成式AI應用逐步走向企業核心流程，模型選擇、治理與系統整合成為企業關注的關鍵議題，AWS近年持續擴展其生成式AI生態系，提供涵蓋多元技術路線的模型選項，包括AWS自研模型（Amazon Nova、Titan）、大型語言模型（Anthropic、AI21、Meta、Writer）、影像與影音生成模型（Stability AI、Luma AI）、影音理解模型（TwelveLabs）以及新興模型DeepSeek，協助企業因應不同應用需求。

CKmates指出，企業在導入生成式AI時，真正的挑戰往往不在模型本身，而是在如何將AI能力安全、可控地納入既有系統與營運流程，透過Amazon Bedrock的集中管理機制，CKmates協助企業在既有AWS架構與治理框架下，導入Claude模型並發展生成式AI應用，涵蓋企業知識型應用、流程自動化輔助與語言理解等場景，同時兼顧資安與合規需求。

此次成為全台Anthropic經銷合作夥伴，不僅是CKmates產品線的延伸，也展現其持續深化企業AI服務的布局。CKmates亦提供多元導入模式與AI租賃服務，協助對資料敏感性與法規遵循有高度要求的產業，在成本效益可控的前提下推動生成式AI應用，並透過與多家AI應用與解決方案夥伴的合作，逐步建構完整的企業AI生態系。