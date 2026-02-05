零壹科技深化 AI 生態圈佈局　代理未來巢與米萊前進

零壹科技宣布，已正式取得台灣兩家AI新創團隊未來巢（Futurenest）與米萊前進（Miraieapps）代理權，大幅擴大零壹AI生態圈的整合範圍。面對全球AI應用從實驗走向深層落地的趨勢，零壹結合既有的NVIDIA產品代理與雲地基礎建設優勢，以「知識智慧」與「人機協作」為雙引擎，強化企業在資料治理、知識管理、流程優化與服務品質控管等領域的AI應用能力，協助企業實現高信任度、可評估、可擴展的AI部署。

此次特別針對企業在「深度知識管理」與「人員合規訓練」兩大痛點，提供解決方案。未來巢協助企業內部的文件、報告、規範等非結構化資料，轉化為可快速檢索、準確回應甚至深度分析的AI知識庫，適用於需處理大量法遵文件的金融業，以及公文管理需求龐大的政府單位。米萊前進則聚焦於客服、業務等第一線人員的AI模擬訓練與語音質檢，協助金融、保險、電信等高監管產業在擴張人力的同時，確保服務品質與合規標準，降低人為疏失風險。

零壹科技透過導入具產業實績與國際認可的新創夥伴，強化從資料治理、知識萃取、流程優化、訓練之緣與決策輔助的完整能力鏈，使AI從規劃、執行到成效評估的每個環節都更具透明度與可控性。

零壹科技總經理陳鍵忠表示，AI的價值不在於技術炫麗，而在於能否真正融入企業的運作流程與決策體系，並在合規、安全的前提下帶來可衡量的成果。零壹將持續扮演『AI應用推動者』的角色，透過策略合作與生態圈整合，協助企業建構可信任、可長期發展的AI能力。

此次導入的兩項AI技術能力，與零壹既有的雲端與NVIDIA DGX／伺服器業務形成連動，為企業提供一體化的AI架構。未來巢深耕企業知識AI應用，能夠處理文字、圖表、音檔等各類型文件，將企業內部的技術手冊、法規文件、會議記錄等資料，轉化為AI可理解並快速搜尋的知識庫，搭配完整的企業級安全架構設計，協助組織建立可信任且可追溯的智慧資產。

未來巢為NVIDIA Inception Program 與微軟新創加速器認定夥伴，並於2025年Computex獲NVIDIA創辦人黃仁勳演講背板展示背書，展現其在AI應用領域的創新能量與市場認可度。隨著企業面臨龐大文件管理與知識傳承挑戰，未來巢的解決方案已成為金融機構進行法遵與財務文件分析、政府單位推動公文智慧化、製造業落實技術知識傳承的重要工具，在高知識密度情境下協助客戶強化知識分析與治理，提供高水準、低誤差的AI表現。