宸上科技與鉅晶國際聯手拓展 VergeIO 在台版圖　迎接虛擬化平台新紀元

美商VergeIO亞洲區總代理商新加坡商宸上科技（Transformists Network）宣布，與台灣加值資訊產品代理商鉅晶國際（JJNET）於2026年1月正式完成台灣區代理合約簽署，指定其為宸上科技的台灣全區域代表商。

此次合作由宸上科技董事Nicholas Yong與鉅晶國際總經理 鄭碧芬 共同見證，雙方將整合在地通路、技術支援與服務能量，全面推進VergeIO（VergeOS）超融合虛擬化平台在台灣市場的導入與規模化部署，協助企業以更高效率、更低成本與更高韌性，加速IT基礎架構現代化。

隨著全球企業加速數位轉型與IT基礎架構現代化，VergeIO憑藉其創新的UCI（Ultraconverged Infrastructure）超融合基礎架構技術，在全球市場創下亮眼佳績。根據VergeIO官方數據顯示，該公司自2024年來持續創下銷售佳績，第二季銷售額較上年同期成長四倍，新客戶數量較前一季度增長50%，銷售管道更增長五倍之多。截至目前，VergeIO已與全球超過9,000家企業建立合作關係，業務版圖遍及歐洲、亞洲、拉丁美洲等地區，其中亞太市場表現尤為突出，台灣、印尼、澳洲等地區皆有新客戶加入。

在台灣市場方面，宸上科技作為VergeIO亞洲區總代理，持續深耕在地通路布局。宸上科技董事Nicholas Yong表示，台灣企業對於VMware替代方案的需求持續攀升，VergeIO所提供的整合式平台與簡化的運維體驗，正好能滿足企業IT團隊對於效能、安全與成本效益的多重要求。此次與鉅晶國際的策略合作，將能大幅強化我們在台灣的服務能量，為更多企業用戶提供優質的技術支援與解決方案。

鉅晶國際總經理鄭碧芬表示，鉅晶國際長期致力於引進國際一流的資訊科技解決方案，為台灣企業用戶提供最具競爭力的產品與服務。VergeIO的UCI超融合架構技術，能夠有效整合虛擬化、儲存與網路於單一平台，協助企業大幅降低總持有成本並提升營運效率。我們非常榮幸能夠成為VergeIO在台灣的代理夥伴，將全力協助台灣企業加速IT基礎架構的現代化轉型。

透過此次合作，宸上科技在台灣已建立多通路代理體系，將能更全面地服務不同產業領域與規模的企業客戶。VergeIO的核心優勢包括：與VMware高度相容且可快速安全轉換、支援高達200節點的大型企業部署、內建快照與備援機制，以及直覺化的操作介面，能夠協助企業以四個簡易步驟完成既有VMware環境的無痛遷移，實現更靈活、高效的IT運營模式。

展望未來，宸上科技與鉅晶國際的合作將採『技術深耕與通路廣布』並行的模式。宸上將提供VergeIO的核心原廠技術與策略資源，而鉅晶則發揮在台灣強大的通路與在地服務經驗。雙方將透過專業的產品諮詢、實作培訓以及技術支援，確保台灣企業在從傳統虛擬化平台轉型至VergeIO時，能享受更流暢、更有保障的一站式升級體驗。