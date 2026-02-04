洛克威爾自動化以自主化發展五階段　助企業掌握製造新動能

根據世界經濟論壇（WEF）全球燈塔工廠白皮書指出，工廠端正將AI工具自試點專案邁向企業級部署，已有62%的關鍵應用場景導入分析型AI，逐步從智慧工廠進化為「認知型網路」，實現更敏捷且高度自主的決策能力。

對此，洛克威爾自動化進一步提出產業邁向自主化升級的五大階段及關鍵技術的趨勢洞察，未來於在地OT、IT、基礎設施的長期發展策略，協助半導體、資料中心、生技醫療等多元產業加速改革進程，打造面向未來的核心競爭力。

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，在地產業雖共同面臨貿易戰局、供應鏈重組與產業缺工等多重壓力，但也藉此開啟了新一波的市場成長潛能，企業也因此更需重視基礎設施、技術能力與營運策略的同步升級。而在產業轉型重要節點上，洛克威爾自動化具備全球視野與前瞻技術的優勢，未來將持續瞄準高潛力產業，結合全球資源與在地顧問服務，協助台灣在全球的製造賽局中建立高韌性的工業營運生態系。

洛克威爾自動化綜覽全球製造業發展現況，提出五大自主化發展階段。企業需從仍高度依賴人工與紙本作業的前數位化工廠（Pre-digital plant），藉由數位工具與建置自動化系統，逐步走向數據整合、脫離孤島的第二階段。

目前多數企業正處於發展智慧聯網工廠（Connected plant）的第三階段，透過OT/IT整合並串聯系統，以軟體定義自動化協助廠區從傳統獨立系統轉向高度整合架構，建立標準化資訊模型，並由人類執行最終決策。而邁向第四階段可預測型工廠（Predictive plant），將數據轉化為決策能力則為關鍵，企業可著重導入AI技術與進階分析工具，發展供應鏈可視性、即時品質管理與製程模擬，提升價值鏈洞察與預測能力。

最終，廠區將能以此為基礎，從被動回應轉向主動預測，系統可即時感知、分析並自動調整製程，落地從全供應鏈至客戶端到端整合，實現高韌性、低風險且永續的自主化工廠願景。

展望未來，洛克威爾自動化進一步針對在地企業實際發展需求與成長潛力分享品牌布局：

完善基礎設施：隨著AI浪潮推升資料中心需求，能源管理也因此成為驅動長期發展動能的關鍵基礎。對此，洛克威爾自動化聚焦在台資料中心全廠水電供應規劃，並同時透過標準化模組設計架構的電力管理解決方案，推動自電力系統的升級，於確保合規與安全的同時，建立穩健的能源利用基礎。

延展技術應用：洛克威爾自動化強調持續深化多元產業的自動化技術。於生技醫療領域，以Pharma 4.0為發展架構，協助製藥廠於高度合規下，建立即時監控、數據驅動決策等營運優勢，未來將進軍至醫材設備業，延展產業鏈的自動化技術升級。

拓展營運韌性：為因應企業供應鏈調整與產能移轉的需求，洛克威爾自動化藉具彈性與整合能力的智慧製造平台，以及數位分身技術模擬工廠運作，協助半導體、精細化工等產業快速調整營運模式，確保於高度變化的市場局勢中維持競爭優勢。

洛克威爾自動化強調，未來競爭將跳脫單一技術或產品，上升至生態系與整體解決方案，未來也將持續透過與在地企業及全球夥伴的深度合作，以彈性架構與前瞻技術，協助產業在多變的環境中保持韌性，穩健邁向自主化與永續發展。