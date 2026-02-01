達梭系統與 NVIDIA 合作建構工業 AI 平台　驅動虛擬孿生技術

達梭系統（Dassault Systèmes）與NVIDIA建立長期策略合作夥伴關係，將共同打造跨產業共享的關鍵任務型人工智慧（AI）工業架構。

這項合作結合達梭系統的虛擬孿生技術與NVIDIA的AI基礎設施、開放模型與加速軟體函式庫，將建立經科學驗證的工業世界模型（Industry World Model），並在代理型3DEXPERIENCE平台上，透過專業虛擬夥伴帶來全新工作方式，賦予專業人士嶄新的專業技能。

達梭系統執行長Pascal Daloz表示，我們正進入一個AI不只可以預測或生成，還能理解真實世界的時代。當AI以科學、物理與經驗證的產業知識為基礎，就能成為放大人類創造力的強大力量。透過與NVIDIA的合作，我們正在打造將虛擬孿生與加速運算整合在一起的工業世界模型，協助產業自信地設計、模擬並營運生物學、材料科學、工程與製造等領域的複雜系統。這項合作為工業AI奠定全新基礎，不僅從設計之初就值得信賴，並可在生成式經濟的各個面向擴展創新規模。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，物理AI是AI的下一個前沿，並以真實世界的法則為根基。透過與達梭系統合作，我們結合數十年的工業領導地位與NVIDIA的AI和Omniverse平台，改變數百萬研究人員、設計師與工程師打造全球最大產業的方式。

達梭系統旗下OUTSCALE品牌正在部署AI工廠，作為其永續和主權雲端策略的一環。OUTSCALE AI工廠將在三大洲採用最新NVIDIA AI基礎設施，為3DEXPERIENCE平台運行AI模型帶來更多能力，同時確保達梭系統客戶的資料隱私、智慧財產保護與資料主權。

NVIDIA也正在採用達梭系統基於模型的系統工程（MBSE）來設計AI工廠，並將以NVIDIA Rubin平台為起點，進一步整合至NVIDIA Omniverse DSX Blueprint，以實現大規模AI工廠部署。

這套基礎設施將使用 NVIDIA 的開放模型與函式庫，為達梭系統的工業虛擬孿生提供支援，並在生物學、材料科學、工程與製造等領域釋放新契機：

生物與材料研究：NVIDIA BioNeMo平台結合BIOVIA經科學驗證的世界模型，將加速新分子與新一代材料的探索。

AI驅動的設計與工程：SIMULIA基於AI的虛擬孿生物理行為運用NVIDIA CUDA-X函式庫與AI物理函式庫，讓設計師與工程師得以即時且精準地預測結果。

所有工廠的虛擬孿生：NVIDIA Omniverse物理AI函式庫整合至DELMIA的全球生產系統虛擬孿生中，將實現推動自動化的軟體定義生產系統落地。

虛擬夥伴助力達梭系統使用者：3DEXPERIENCE代理型平台結合NVIDIA AI技術、NVIDIA Nemotron開放模型與達梭系統的工業世界模型，驅動虛擬夥伴深入掌握產業脈絡，並以產業級效率提供值得信賴且可行動的智慧洞察。

這項合作也把達梭系統與NVIDIA的既有合作提升至共同的長期願景，也就是透過達梭系統的虛擬孿生工廠與NVIDIA面向所有產業的AI技術，建構、驗證和大規模部署工業AI。