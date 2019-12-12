Cloud Pak實作環境　一次建構隨需部署異質雲

網路生活與消費型態的轉變，驅動企業與組織正視數位化世代的應用習慣，以往為了推出新業務，由IT部門自主開發、採購建置基礎架構、整合測試後上線營運，冗長的工作流程已無法因應瞬息萬變的市場。

隨著雲端運算平台的彈性配置、快速啟用資源，獲得企業與組織一致的青睞，再加上近年來興起的容器化運行環境，解決維運、異質雲端平台遷移的關鍵問題，讓微服務架構的系統逐漸成為主流，可說是數位化應用不可或缺的一環。

IBM雲端運算暨認知軟體事業部軟體方案顧問林光雄引述IBM內部調查數據指出，儘管應用程式部署到雲端平台提供服務，已成為企業發展數位化中重要的戰略，實際上工作負載遷移到雲端的企業卻只有20%。阻礙了80%企業應用轉移到雲端的因素，歸納起來不外乎工作流程與資料存取需求的變異、多種雲端平台與供應商難以抉擇、技術代溝。

「IBM希望能夠加速企業成功上雲之旅，針對工作流程與資料存取需求的變異，想要構建一次、隨處部署，現階段必須是開放的技術，才得以在異質環境中遷移；其次，即使是工作負載散落在多家雲端平台，亦可借助開放平台的特性實作遷移與整合；至於技術代溝，也就是雲端原生與傳統應用程式之間的知識落差，則可透過文化與技能轉型來達成。」林光雄說。其實技術層面的問題通常不大，較麻煩的是企業文化較難以克服。就銀行核心系統演進史來看，早期從撰寫COBOL語言演進到Java環境，事實上經過多年時間才全數轉移。現在則是從Java遷移到雲端平台，運行在容器化環境，已經不僅是程式碼的轉變而已，甚至自家內部的維運流程、標準作業程序，皆須同步進行調整，這也是前述提及文化與技能轉型必須都到位，才有辦法處理技術代溝的問題。

商業軟體容器化打造立即可用方案

2018年IBM宣布斥資340億美元收購Red Hat案，日前完成審查程序之後，IBM隨即發布Cloud Pak系列，基於Red Hat OpenShift平台搭配Operational Services，打造預先建構立即可用的解決方案，現階段已完成了五大應用場景，包含Application雲端原生開發與工具鏈、Integration透過API進行系統整合、Automation讓重複性的工作自動執行、Multicloud Management在中央控管畫面上調度或監看叢集、Data則是發展人工智慧必要的資訊架構。

IBM雲端運算暨認知軟體事業部技術副總胡育銘指出，事實上，IBM花費將近兩年的時間把旗下包括Cognos商業分析、SPSS統計軟體、DB2資料庫、MQ中介軟體、WebSphere應用系統等，至少超過九成的商用軟體予以容器化，並且架構在OpenShift平台之上，來打造預先建構完成的五種Cloud Pak。正在積極發展中的還包括針對5G應用所需的環境，讓企業得以依照不同應用場景與需求選用。

「至於既有的IBM Cloud Private（ICP），會繼續維護大約三年時間，接下來將由Cloud Pak來取代ICP。畢竟OpenShift與ICP同樣是基於Kubernetes為核心發展，轉換門檻並不高，實際上也已經有客戶開始實作。」胡育銘說。

IBM Cloud Pak系列的Application，可用於輔助建構雲端原生應用程式，依照開放原始碼框架所設計的工具鏈，例如Java、Python、Node.js等開源框架皆已納入支援。林光雄說明，在微服務架構中，每個容器都有專屬的版本，欲達到快速封裝上線營運，必須仰賴工具鏈協助，讓容器版本從初始開發到上線之後的持續監控，整體工作流程中必須執行的任務，皆得以基於一套整合完成的工具來執行。

值得一提的是，為了有效降低開發與部署雲端原生應用程式的門檻，Cloud Pak for Application解決方案中，IBM依照開放原始碼框架設計工具鏈與方法論，釋出名為Kabanero的開源專案，幫助企業有效率地設計、構建、部署與管理基於Kubernetes發展的應用程式生命週期。

林光雄觀察，若非由軟體技術供應商提供整體工具鏈，企業IT必須自行搭建工具鏈，自行封裝Docker映像檔，因此Kabanero開源專案的目的，是讓DevOps團隊從開發初期程式碼的撰寫，直到封裝映像檔，進而部署與維運監控，皆能夠基於Kabanero專案來執行。

雲端原生搭配資料虛擬化發揮彈性效益

應用服務上線之後常見必須透過API介接整合其他系統，即可藉由Cloud Pak系列的Integration進行實作，或是運用IBM MQ企業訊息交換，甚至是IBM Aspera建立高速資料傳送能力，取代傳統的FTP功能執行大量檔案傳輸的應用，藉此提升效能與確保安全性。

在工作流程中，針對人力介入執行的操作，採用Cloud Pak系列的Automation輔助，可用於提升員工生產力。例如機器人流程自動化（RPA）機制，搭配業務工作流程（Workflow），透過單一平台整合運行。林光雄舉例，「以往掃描紙本文件轉換為電子檔案，經過光學字元辨識（OCR）後才得以取出資料內容。如今則可自行增設欄位，以人工智慧主動辨識，如同非監督式的演算法，達到自主學習。」

IBM針對不同應用場景與需求，預先建構立即可用的解決方案，現階段已完成的有Application、Data、Integration、Automation、Multicloud Management。（資料來源：IBM）

對於因應業務型態，工作負載必須部署在異質雲端平台的企業，可藉由Cloud Pak系列的Multicloud Management平台來掌控。例如基於基礎架構即程式碼（IaC）元件，建立通用、可重複使用與因應狀況調整的作業程序，讓底層的佈建得以有一套參考準則。

Cloud Pak系列中較特別的是Data，來自不同技術領域的整合，除了預設具備的ETL（擷取、轉換、載入）、資料倉儲等功能，可進一步增添關聯式資料庫、SPSS Modeler資料探勘與預測分析、Watson人工智慧系統，以便讓敏感性較高的資料可先於內部進行訓練。例如銀行業設計Chatbot（對話機器人）提供客服，過去必須連線到外部公有雲服務供應商的平台運行資料演算解析，如今在自家內部即可運用Watson。

林光雄進一步說明，多數銀行業採用雲端服務所發展的對話機器人，通常會遭遇的問題是，依據呼叫次數計費，必須撰寫許多判斷式過濾用戶端的提問，相對減低資料模型訓練效果。不如內部部署人工智慧，得以運用豐富的素材先行訓練，提高精準度再上線提供服務，訓練過程較採用公有雲服務的操作方式並無差異。

事實上，企業的應用系統欲基於雲端原生發展，過程中最挑戰的部分就在於資料庫、資料倉儲，要如何在微服務架構中整合運行。應用程式可予以拆分，但是資料庫系統則往往過於龐大，根本難以分割，可說是目前最大的挑戰。林光雄認為，資料虛擬化（Data Virtualization）機制正可協助解決難題，亦是企業下一步發展的要項，如今Data方案中已納入，可藉此彈性地部署與應用資料庫的數據。